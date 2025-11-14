Rodina se do politiky netahá. Kdo je Oganesjan? Konečná odkrývá

Začneme tentokrát tím, co nového se odehrává v rámci EU. Jak to vypadá ohledně emisních povolenek pro domácnosti? Informace se z různých stran tak trochu rozcházejí…..
Česká média prezentují odklad o rok jako velké vítězství. Ale je to pouze posunutí problému. Na druhou stranu věřím, že nastupující vláda tento rok využije k tomu, aby splnila svůj slib a našla způsob, jak emisní povolenky pro vytápění domácností a na pohonné hmoty vůbec nezavést.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
V médiích se objevila zpráva, že EU se údajně chystá vytvořit novou zpravodajskou službu. Co je na tom pravdy a jak by to mělo fungovat?
To je takový sen paní Ursuly von der Leyen. Mít svou vlastní CIA. A špiclovat občany, jestli náhodou nehaní její skvělou politiku a EU. Je to samozřejmě další nesmysl. Každý stát má svou vlastní rozvědku a kontrarozvědku. Tak by to mělo zůstat. Žádnou evropskou armádu ani evropské tajné služby nechci. Nechť se EU a páni komisaři, včetně paní Ursuly, raději zaměřují na řešení problémů občanů. Zatím jim jen další vytváří.
Místopředseda ANO Karel Havlíček prohlásil, že nákup F-35 máme brát jako uzavřenou záležitost. I vy jste toho názoru, že se s tím nedá nic dělat?
Tady platí heslo – když nechceš, tak je to horší než když nemůžeš. Tento přístup k F-35 mě velmi překvapil, protože SPD jejich nákup tvrdě odmítala. Dokonce i Andrej Babiš chtěl vyjednávat s Trumpem o odstoupení od smlouvy, případně přeprodej F-35. A nyní – pár týdnů po volbách – rovnou pan Havlíček prohlásil, že nákup stíhaček máme brát jako fakt a nic už se s tím nebude dělat.
Připomeňte čtenářům, kolik je budou F-35 stát…..
Velmi mě tento přístup mrzí. Mimochodem daňové poplatníky to tak bude stát 150, ale podle některých odborníků až 400 miliard korun. Jen pro vaši představu - pokud bychom to přepočítali, tak čtyřčlenné domácnosti to vytáhne z kapes - 60 až 160 tisíc korun! Možná by vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů našla v přehodnocování smluv překvapivého spojence - Petr Pavel totiž ještě v roce 2022 tvrdil, že v případě stíhaček F-35 „politický zájem převážil nad racionální kalkulací” a prohlásil. „Jsem pro prosazování kritéria rozumné dostatečnosti, jinými slovy - nekupovat nutně to nejlepší dostupné na trhu, ale to, co naplní nezbytné požadavky.” A já dodávám, že to by zvládly třeba Gripeny. A mnohem levněji. Ostatně Petr Pavel pochyboval i o využití F-35: „Kromě nákladových hledisek je také třeba vzít v úvahu využitelnost schopností F-35 v našich podmínkách. F-35 je v pravém smyslu slov systém systémů…Maximální efekt z využití jeho schopností je možný pouze plnou integrací se všemi navazujícími systémy. Většinou z nich ale ČR nedisponuje.”
A vy chystáte v souvislosti s nákupem F-35 nějaké akce?
My se určitě nehodláme smířit s tím, že budeme platit za něco, co s trochou štěstí uvidíme za deset let, že budeme platit za něco, co nepotřebujeme! I proto pokračujeme ve sběru podpisů pod petici proti tomuto nákupu. Už se blížíme 10 tisícům podpisů, které jsou nutné, abychom jako neparlamentní strana otevřeli tuto otázku na půdě Poslanecké sněmovny.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
V médiích se objevila také informace o velkém korupčním skandálu na Ukrajině. Co k tomu říci?
No, moc prostoru tomu česká média nevěnovala – zejména ne ta veřejnoprávní, kterým se megakorupční skandál ukrajinských špiček nehodí do jejich narativu. Co se vlastně na Ukrajině stalo? Blízký přítel Zelenského – Timur Mindič – uprchl z Ukrajiny. Uprchl proto, že peníze na zabezpečení kritické infrastruktury a elektráren končily v jeho kapse a v kapsách vysoce postavených politiků Zelenského režimu.
Když to shrnu – zatímco Fialova vláda, která nechávala české občany na holičkách, posílala desítky miliard na Ukrajinu, tak Zelenského kámoši si z toho dělali malé domů. Teda spíš velká – pytle plné peněz. Tento korupční skandál pokračuje i v samotné vládě, kde se týká například ministra spravedlnosti…
Když jsme u Ukrajiny, vraťme se k tomu, co se dá nazvat „přetahováním“ o vyvěšení či nevyvěšení ukrajinské vlajky na budovu Sněmovny. Jak toto komentovat?
Já jsem příznivcem toho, aby na oficiálních institucích vlála česká vlajka. ČR byla ve svém vlajkonošství ukrajinských vlajek tak trochu trapný unikát, protože tolik ukrajinských vlajek nevlálo v žádné jiné evropské zemi, ba dokonce možná ani na Ukrajině.
V pořadu BOčko jste se zastala Jindřicha Rajchla. Co tedy k tomu, co se kolem něj v posledních dnech děje, říci?
Rodina se do politických her nezatahuje, pokud se sám politik nerozhodne. Přes to nejede vlak. Na aktivity Oganesjan gangu upozorňuji už dlouho. Na hnutí Stačilo! totiž tato „partička“ systematicky útočí už od jeho vzniku. Trošku mi to připadalo, jako by nad nimi doteď někdo držel ochranou ruku, tak uvidíme, jestli se to s nástupem Babišovy vlády změní. Za naprosto odporné pak považuji fakt, že jim fandí celá řada novinářů, což ukazuje, jak jsou „nestranní“. Přitom v čele této party je pravomocně odsouzený zločinec, který si hraje na nemajetného, aby nemusel platit svoje dluhy.
Vy jste se vyjádřila i k pondělní akci Milionu chvilek a při té příležitosti jste zmínila i Dozimetr. Můžete to prosím rozebrat i pro naše čtenáře?
Předseda tohoto spolku fialovských roztleskávačů Minář se o nastupující vládě Andreje Babiše vyjádřil jako o mafiánské, a proto je prý potřeba demonstrovat. Velmi mne to překvapilo, protože mafiánské struktury jsme skutečně napojeny na vládu měli – tedy na tu Fialovu skrze STAN, o němž mafiánští podnikatelé tvrdili, že je to jejich akciová společnost. Ale to Milionu chvilek asi nevadilo a nevadí. Stejně jako další korupční kauzy vlády.
autor: David Hora