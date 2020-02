Co máte s Klausem ml.? Jdete se mstít? Xavera grilovali poslanci. Problémy? Šlo to jinak

Sněmovní volební výbor dnes pokračuje ve veřejném slyšení kandidátů, kteří by chtěli usednout na volná místa v Radě České televize nebo v Radě Českého rozhlasu. Do Rady ČT kandiduje také moderátor Luboš Xaver Veselý nominovaný think-tankem Centrum pro občanské svobody Václava Klause ml. Zákonodárcům popisoval, jak je pro něj v ČT podstatná transparentnost v hospodaření a prostor pro každý názor. „Česká televize by neměla být jakýmsi V.I.P. klubem,“ zdůraznil. Vysvětlovat musel, jaký vztah má k nominující organizaci, jestli se nejde do ČT jenom mstít, či kde by viděl prostor pro úspory v nákladech. On-line přenos přinesl server Lupa.cz.

Českou televizi podle svých slov považuje za velmi důležitý element v dnešní době. „Nemyslím si, že by měla být zrušena. Za 101 věcí bych ji kritizoval a za tisíc pochválil,“ pokračoval Luboš Xaver Veselý, jenž se přes dvacet let pohybuje v médiích, pracoval 17 let na Frekvenci 1, spolupracoval s Českou televizí, TV Nova, spolupracuje teď s Českým rozhlasem a internetovou televizí XTV.

Následně uvedl, že by chtěl zkrátit vzdálenost mezi koncesionáři a televizí veřejné služby. „Mám pocit, že tak trošku ztrácí důvěru velké části občanů,“ doplnil.

„Nepřicházím proto, abych šel dělat nějakou revoluci. Kritika neznamená vždycky útok. V Radě ČT mají mít zastoupení všechny názorové proudy, které v České republice existují, tedy i ten, kdo jde s kůží na trh a je ochoten Českou televizi kritizovat,“ konstatoval Xaver Veselý.

Je si prý vědom, že pravomoci radního jsou omezeny a vyjmenovány v zákoně. „Skoro bych měl pocit, že kdybych seděl v Radě ČT, seděl bych tam místo dost velké skupiny občanů,“ uvedl s tím, že rozumí, že radní nesmějí zasahovat do výroby a do programů.

Původní česká tvorba a práce s tvůrci je podle něj velká rezerva ČT, důležité jsou pro něj regiony, transparentnost v hospodaření a prostor pro každý názor. „ČT by neměla být jakýmsi V.I.P. klubem,“ zdůraznil.

Pak už přišly na řadu otázky. Pirátský poslanec Tomáš Martínek chtěl vědět, jaký vztah má Xaver Veselý k nominující organizaci, kterou je think-tank Centrum pro občanské svobody Václava Klause ml., a jak by zajistil svou politickou nezávislost.

Xaver Veselý nato připomněl, že velmi často hovoří s různými politiky ve všech médiích, ve kterých pracoval. „Stačí se podívat do historie posledních 20 let a z toho je vidět, že hovořím úplně se všemi, kteří jsou ochotni přijít do mých pořadů,“ pravil.

Upřesnil, že Václavu Klausovi mladšímu ani jinému politikovi se necítí být zavázán. „Po jisté zkušenosti s ČT, která byla velmi tvrdá, jsem na podzim oznámil svým divákům, že budu kandidovat. Také jsem oznámil, že to spočívá v tom, aby vás někdo nominoval,“ uvedl a dodal, že během několika hodin se pak na Facebooku objevil status Václava Klause mladšího, že jej podpoří, aniž si volali nebo se domlouvali.

„Pak se mě diváci ptali, jak to vypadá, a já popravdě řekl, že se nenašel nikdo, kdo by mě nominoval. Nechci jim lhát, že jsem celoživotní včelař,“ vysvětluje. Poté tedy poslal SMS Václavu Klausovi mladšímu, že se nenašel nikdo, kdo by ho nominoval, a ten mu nabídl kandidaturu za Centrum pro občanské svobody, pokud by mu to nevadilo. Moderátor nabídku přijal s tím, že je to zcela transparentní, protože každý ví, kdo za ním stojí.

Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher položil další otázku, jestli se jde moderátor do Rady ČT někomu mstít, jak se objevovalo v médiích, a chtěl také vědět, kde by jako člen rady viděl prostor pro úspory v nákladech.

„Jsem natolik silný člověk, že problémy, které nastaly v důsledku jednání některých nekorektních jedinců z České televize, si u svého publika vyrovnám a vysvětlím,“ odmítl Xaver Veselý, že by se přicházel mstít.

Co se úspor týče, vzpomněl, jak natáčel před několika lety pořad v Brně. Když bylo potřeba přivézt hosta z Prahy, jel pro něj řidič z Brna, který pak hosta zase odvezl do Prahy a vrátil se do Brna. Týden co týden se ptal, proč hosty z Prahy nepřivezou z pražského studia, protože by to bylo o polovinu levnější. „Takové detaily pak tvoří celek. Česká televize by se měla otevřít všem, měli by tam mít prostor všichni,“ řekl na konci slyšení Xaver Veselý.

V televizní radě se uvolní šest míst na konci března, v rozhlasové radě pak dvě místa. Až devadesát zájemců by chtělo dohlížet na Českou televizi, další tři desítky se zajímají o kontrolu Českého rozhlasu. Mediální výbor Sněmovny vybere v pátek 7. února celkem 18 finalistů do televizní rady a šest finalistů do rozhlasové rady. Z nich poslanci na březnové schůzi Sněmovny tajným hlasováním zvolí nové radní.

