Co myslíte, poslouchal ho už za komunismu? Pavel pro smích kvůli koncertu

Český prezident Petr Pavel vzbudil pozornost, když „tajně“ navštívil pražský koncert americké legendy rockové a folkové hudby Bruce Springsteena. Politik Jan Zahradil se neudržel a na síti X napsal: „Uděláme si anketu. Bruce Springsteen vydal Born in the USA v roce 1984. Poslouchal ho už tenkrát velitel čety 22. výsadkového pluku ČSLA Petr Pavel na posádce v Prostějově?“

Uděláme si anketu.

Bruce Springsteen vydal “Born in the USA” v roce 1984.

Poslouchal ho už tenkrát velitel čety 22. výsadkového pluku ČSLA Petr Pavel na posádce v Prostějově? — Jan Zahradil (@ZahradilJan) June 18, 2025

„Kvůli takovým, jako je současný prezident, jsme nemohli vidět ty největší světové hvězdy popu a rocku. Nebýt roku 1989, vartoval by neochvějně na straně komunismu. Já nezapomínám,“ vyjádřil se na síti X hudebník Martin Šimandl.

Kvůli takovým, jako je současný prezident, jsme nemohli vidět ty největší světové hvězdy popu a rocku. Nebýt roku 1989, vartoval by neochvějně na straně komunismu. Já nezapomínám. pic.twitter.com/q4IJTCLcFw — Martin Simandl (@simandl_martin) June 17, 2025

Americký rebel a aktivista

Bruce Springsteen je americký zpěvák, skladatel a kytarista, známý jako jedna z ikon rockové hudby. Narodil se 23. září 1949 v Long Branch v New Jersey. Proslavil se energickými živými vystoupeními a písněmi, které reflektují život americké dělnické třídy, lásku, ztrátu a sociální témata. Mezi jeho nejznámější alba patří Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978), The River (1980) a Born in the U.S.A. (1984). S kapelou E Street Band vydal přes 20 studiových alb a získal 20 cen Grammy, Oscara za píseň „Streets of Philadelphia“ (1994) a další ocenění. Springsteen je také známý svým politickým aktivismem, podporou demokratických kandidátů a angažováním v sociálních otázkách.

Český komunista, posléze prezident

Petr Pavel se narodil 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. V roce 1975 nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě. Poté absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Speciální kurzy absolvoval také na Vysoké štábní škole v Camberley, na Královské akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s College London, kde získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů (2006).

Po ukončení vysoké vojenské školy ve Vyškově roku 1983 začínal u výsadkového vojska. Ve 21 letech podal přihlášku do KSČ a v letech 1985–1989 byl jejím členem. V roce 1988 před nástupem na postgraduální kurz se stal členem Zpravodajské správy Generálního štábu.

Prezident Petr Pavel studova kurz vojenského zpravodajství, který dokončil v demokracii v roce 1991. Po inauguraci prezident Pavel doplnil, že se papírově stal členem Vojenského zpravodajství, jelikož ale kurz dokončil po revoluci, nikdy jako zpravodajec/rozvědčík nepracoval.. — Jaro Svoboda (@JaroSvoboda) June 16, 2025

Po revoluci působil jako zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Později se zúčastnil mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jednotce, které tehdy velel, se podařilo uprostřed těžkého konfliktu zachránit skupinu 53 obklíčených francouzských vojáků a celá akce získala obrovské mezinárodní uznání. Následně se vrátil do mezinárodních služeb pro ČR.

Vrcholem jeho vojenské kariéry bylo jmenování náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky v roce 2012. O tři roky později byl zvolen předsedou Vojenského výboru NATO, stal se tak nejvyšším vojenským představitelem Aliance. Během služby obdržel řadu nejvyšších českých i mezinárodních vyznamenání a ocenění.

V lednu 2023 byl v přímé volbě zvolen prezidentem České republiky. Volný čas podle svých slov nejraději tráví na motorce, chozením po horách, cestováním a na chalupě s manželkou a vnoučaty.

