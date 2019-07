Co si to Václav Moravec dovolil? Platíme ho všichni! Soukup se nad urážkou Zemana rozpálil doběla

Před pár měsíci nařídil soud majiteli TV Barrandov Jaromíru Soukupovi, aby se omluvil za to, jak kritizoval Českou televizi. Kritika sama o sobě je prý zdravá, ale Soukup má prý příště volit přiměřenější slovník. „Vytýkané jednání nelze již označit za věcnou kritiku, ale za dehonestující tvrzení,“ uvedla k rozsudku soudkyně Irena Karpíšková. Její slova přinesl server Novinky.cz. Anketa Vadilo by vám, kdyby byl do Rady ČTK zvolen Michal Semín? Vadilo 6% Nevadilo 87% Je mi to jedno, případně ho ani neznám 7% hlasovalo: 9133 lidí

Slovní přestřelka mezi Václavem Moravcem a Andrejem Babišem však Soukupa rozčílila natolik, že se do kritiky České televize pustil znovu. Tentokrát se obul přímo do Václava Moravce a citoval některé jeho výroky.

„Prezident Miloš Zeman si neváží kandidáta na ministra kultury Michala Šmardy, protože prý nemá vysokou školu. Tu ovšem nemá ani Zemanův mluvčí! Miloš Zeman, který podle svých slov nesnáší vydírání, sám vydírá. Tu premiéra Andreje Babiše, tu předsedu ČSSD Jana Hamáčka,“ pravil na adresu hlavy státu a hradního mluvčího moderátor veřejnoprávní televize.

Ředitele konkurenční televize to nenechalo chladným.

„Označit hlavu státu za vyděrače, to je už hodně silná káva. Následovalo školení premiéra z ústavy a neustálé skákání do řeči, kdy Babiš nemohl dokončit snad ani jedinou myšlenku. Nelíbí se mi to. Je ale na každém politikovi, jestli tomuto chce být přítomen. Velká škoda, že pana moderátora musíme platit my všichni. A ještě větší škoda je, že ačkoli ho platíme, tak ani nevíme, kolik si za tuhle manipulaci s veřejností účtuje. Protože Česká televize na otázky týkající se platů svých zaměstnanců odmítá odpovědět,“ rozčílil se Soukup.

V diskusi pod svým vyjádřením se však Soukup mohl dočíst i větu: „Moravec měl pravdu!“

Další debatující se však stavěli na stranu Jaromíra Soukupa a volali po tom, aby byl moderátor veřejnoprávní televize potrestán. V jednu chvíli si Moravec vysloužil nálepku „hňupa“.

Psali jsme: 8,3 miliardy pro Kalouskova kamaráda? Soukup to rozjel, poslanec TOP 09 v tom prý má prsty. A zaplatí to občané „Já nejsem u výslechu tady, budu říkat, co budu chtít!“ V ČT se strhl konflikt mezi Babišem a Moravcem Babiš dostal „čočku“. Jsme snad pijavice? Co řeknete tisícům nemocných dětí? Schwarzenberg: Bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil. A Benešová také

