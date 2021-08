Covid: Chtějí očkovat zvířata. Zcela vážně

reklama

Očkování postupuje. V Česku už vakcinaci absolvovalo na 5 milionů lidí. Vakcinolog Petráš však varuje, že to stále nestačí. Vedle lidí je podle něj třeba očkovat i zvířata, protože jinak hrozí, že virus, který u lidí narazí na hradbu očkování, ale u zvířat zmutuje a vrátí se k lidem s novou silou v jiné podobě, před kterou už nás stávající vakcína neochrání. Lidstvo by si podle něj mělo dávat pozor především na mutace viru, které by se mohly odehrát v tělech norků a fretek.

Vakcína pro zvířata se vyvíjí i v Česku. Pracuje na ní firma Bioveta. Ředitele společnosti Libor Bittner předpokládá, že vakcína pro domácí mazlíčky by mohla být po všech zkouškách k dispozici za 3 roky.

Přenos viru je nejpravděpodobnější u domácích mazlíčků všeho druhu, ale podle přednosty Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petráše by se nemělo zapomínat ani na zvířata v zoologických zahradách.

„Lze to dokumentovat na příkladu chřipky, kdy dochází k takzvanému „shiftu“ – posunu. Tedy že se chřipkový virus vrátí do zvířecí říše, nejčastěji na prase. Došlo k tomu v roce 2009: získal nové znaky a vůči člověku se choval agresivněji, protože se stal znovu zoonózou. A opět platí již zmíněné: čím více zvířecí, tím méně se šíří, ale je závažnější pro člověka. Právě tohoto se bojíme. Jednalo by se o moment zvratu. Tomu se snažíme bránit. Nebezpečí skýtaly loni norčí farmy – norky nakažené koronavirem vybili, což byl správný postup. A také řeknu proč: existovala zcela oprávněná obava, že vznikne úplně nový virus. V té době se teprve konstruovala první vakcína, tudíž hrozilo, že přijde až v době, kdy by v populaci cirkuloval úplně nový virus a očkování by vůbec nemuselo fungovat,“ uvedl Petráš.

Podle veterináře Zoo Praha Romana Vodičky jsou však úvahy o očkování zvířat předčasné. Domnívá se, že je třeba naočkovat především lidskou populaci a mezitím vyvíjet vakcínu i pro zvířata. Ale ZOO Praha prý rozhodně nebude očkovat zvířata v první možné vlně. Úvahy o přeskoku koronaviru z lidí na zvířata a zpět považuje za spekulace.

„Koronavirus a chřipkový virus jsou dva naprosto odlišné viry, jež nelze porovnávat. Z mého pohledu je důležité vyřešit problém s infekcí u lidí, zvířata jsou opravdu okrajový problém. Covid je zásadně neohrozil,“ uvedl veterinář.

Rusko tvrdí, že vakcínu pro zvířata již má k dispozici a prý poskytuje ochranu na 6 měsíců. Spojené státy na vakcíně pracují.

Sám Petráš ale uznal, že koronavirus časem nebude pro lidi nebezpečný.

„Koronavirovými infekcemi jsme se dříve vůbec nezabývali – nikdo nechtěl řešit nudli u nosu, byla to banalita. Zařadily se do kolonky lehčích, nezajímavých infekcí, jež nemělo smysl řešit, protože principiálně neubližují. Domnívám se, že osud stávajícího koronaviru bude velmi podobný. Ještě však několik let potrvá, než přejde do takovéto formy. Ještě chvíli se na nás bude učit, jak zařídit, aby nám už vůbec neubližoval,“ řekl.

Konstatoval také, že věří v sílu očkování a neočekává tak tragický podzim, jaký Česko zažilo v loňském roce. Teď je podle něj postupně na čase odbourávat koronavirové restrikce.

„Vše provádíme kvůli tomu, abychom se vyhnuli závažnému průběhu nemoci, aby nebyly úmrtí a hospitalizace. Stávající očkování to zatím v plném rozsahu plní. A jestli budou PCR pozitivní? Ať jsou, to už je jedno. Jestli bude nudle u nosu? Kvůli tomu se přece očkování nedělá, to jsou běžné věci. Jsem pro jakýsi medicínský návrat – přestat úpěnlivě sledovat, kdo se s virem setkal, a začít se skutečně věnovat jen těm nemocným, najít rovnováhu. Tu zatím nikde nevidím. Otázkou je i to, zda trasování bude mít svoje opodstatnění, protože pak budeme dál tančit v kruhu. V epidemiologii je řada dalších možností, ale nikdo neměl žádné nápady, kopírujeme svět a někdy i hlouposti, jež nejsou vhodné pro naši společnost. Avšak nikomu to nemám za zlé, vše se učíme. Na pandemii nikdo připravený nebyl, přišlo něco úplně nového,“ uzavřel Petráš.

