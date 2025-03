Čtvrtá cenová, schytává to Schillerová. Na oblíbené síti nešetřila Fialu

Premiér Petr Fiala již začátkem března oznámil, že vláda rozhodla o postupném navyšování obranných výdajů o 0,2 procenta HDP ročně až do roku 2030. V roce 2026 by měl být podle něj obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová ostře napadla premiéra Petra Fialu za svolání schůzky předsedů parlamentních stran k otázkám bezpečnosti a obrany, která se konala ve čtvrtek 13. března.

V pátečním videu, které zveřejnila stínová ministryně financí na sociální síti TikTok, použila vůči premiérovi ostrá slova: „Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu, a pak nás zve na schůzku, kde se chce jakože bavit o financování naší obrany. Neuvěřitelnej manipulátor,“ uvedla Schillerová sdílela toto prohlášení na svém populárním tiktokovém profilu, kde má přes 45 tisíc sledujících a pravidelně zde oslovuje své příznivce. Její videa často získávají tisíce zhlédnutí a širokou odezvu, zejména v rámci mladších voličů.

Její reakce přišla krátce poté, co předsedové opozičních hnutí ANO a SPD, Andrej Babiš a Tomio Okamura, odmítli účast na plánované schůzce s premiérem. Babiš své rozhodnutí zdůvodnil tím, že považuje schůzku za formální a zbytečnou, přičemž navrhl místo toho veřejnou debatu ve Sněmovně.

Premiér Petr Fiala na slova Aleny Schillerové reagoval s ostrou kritikou jejího vyjádření a přístupu hnutí ANO k otázkám bezpečnosti: „Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová ztrácí nervy. Bohužel tím posouvá politickou kulturu na nové dno. Ani nadávkami a osobními urážkami ale neodvede pozornost od toho, co se znovu jasně ukázalo tento týden – hnutí ANO nezáleží na bezpečnosti naší země.

V době, kdy by politické šarvátky měly jít stranou, se ANO odmítá bavit o posílení naší obrany a zajištění bezpečné budoucnosti. Je to smutné zjištění. Buď jsou tak naivní a myslí si, že nám nic nehrozí, nebo nás opravdu chtějí posouvat na východ,“ uvedl předseda vlády na platformě X.

Schillerová v diskusi pod jeho komentářem důrazně odmítla jeho tvrzení a zdůraznila, že hnutí ANO bezpečnost země nepodceňuje. „Naopak, na bezpečnosti země nám záleží, ale na rozdíl od vás si na ní nepotřebujeme dělat PR. A dám Vám dobrou radu: až budete příště chtít předstírat kooperaci s opozicí, nedělejte rozhodnutí přesahující období vaší vlády čtyři dny předtím. Je pak příliš očividné, co jste zač a o co Vám doopravdy šlo. A řekla bych, že i vašim voličům,“ vzkázala premiérovi.

„Proč se nebavíme s Petrem Fialou o obraně? Právě proto, že je důležitá. Petru Fialovi už teď běží půlroční výpovědní lhůta. Je jako zaměstnanec ve firmě, o kterém všichni ví, že už tam za chvíli nebude. I tak ale svolá ,Bezpečnostní schůzku', aby si mohl udělat poslední fotku na Instagram. Jediný, kdo na ní přišel, bylo pár kolegů, protože jinak by na fotce pózoval sám. Přesně tak vypadala ta jejich schůzka, kde jakoby řešili zbrojení,“ dodala exministryně financi Schillerová v dalším příspěvku.

V tomto kontextu připomněla, že vláda ANO realizovala smysluplné armádní zakázky, které měly konkrétní přínos pro modernizaci armády, a kritizovala současnou vládu za to, do jakého stavu armádu přivedla.

Na sociální síti X se premiéra Fialy zastala senátorka Miroslava Němcová z ODS, která ostře odsoudila rétoriku Aleny Schillerové a zopakovala, že ANO nepřikládá otázce obrany státu dostatečnou váhu. „Alena Schillerová nazvala pana premiéra parchantem. Převtělením do hranolku ukazuje, kam patří. Znervóznělé hnutí moc potřebuje přebít fatální průšvih - odmítnutí diskuze o bezpečnosti ČR. No, když jim v této otázce radí záchodový pistolník, víme, kam by nás dovedli,“ uvedla členka horní parlamentní komory.

Ostře výrok Schillerové odsoudila také europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN a vyzvala ji k omluvě. „A dost. Nazývat premiéra parchantem je nejhlubší dno, kterého jste se, paní Schillerová, dotkla. Je to další posunutí veřejné debaty tam, kde nemá být. Tato vaše slovní agrese je nepřijatelná, odpudivá a vypovídá především o vás. V politice ani společnosti nemá co dělat. Důrazně vás vyzývám - omluvte se,“ napsala.

Na hrubý tón debaty, který do politiky nepatří, upozornila šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): „Od Andreje Babiše jsem už slyšela vulgarit dost. Alena Schillerová se ho urážkami na adresu premiéra zjevně snaží dohnat, aby si získala šéfovy sympatie. Mistryně v moralizování druhých tímhle ukazuje svou pravou tvář,“ konstatovala.

Svého stranického šéfa bránil na sociální sítí i Martina Kupka, ministr dopravy, podle jehož slov Alena Schillerová už ztratila jakýkoliv glanc. „Rozhodla se vést souboj v bahně. Jen bude bojovat sama se sebou. Snaží se jen nadávkami marně zakrýt, že hnutí ANO se na bezpečnost Česka reálně vykašlalo. Pro nás je ale bezpečnost věc národního významu!“ vyjádřil se.

Poslanec vládní ODS Jiří Havránek se do Schillerové pro její výroky na adresu premiéra opřel následujícími slovy: „Slovník IV. cenový a nulovej zájem o naši bezpečnost. To je poslední týden s ANO v kostce,“ uvedl a političce poradil: „Paní Alenko, vraťte se radši k tanečkům a hranolkám, ju?“ napsal v narážce na neformální tiktoková videa Aleny Schillerové.

Kritiku Aleny Schillerové rozšířil člen ODS a publicista Ondřej Šimíček, který připomněl kontroverze z doby covidové, kdy vládlo hnutí ANO. „Nezapomeňte, kdo chtěl šikanovat občany. Kdo chtěl dělat z neočkovaných občany druhé kategorie. Alena Schillerová chtěla úmyslně ničit životy občanů Česka, kteří nebyli očkování. Majitel jejího charakteru zase poslal armádu na vlastní občany. Gangsteři z Agrofertu,“ nebral si servítky.

