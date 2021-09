Dagmar Havlová nadšena. Umělci zasáhli do voleb, pocítíte všichni

V letošních volbách se angažuje iniciativa Volím pro zvířata, která má celkem 12 požadavků na politické strany. Mezi nimi i to, aby ochrana zvířat byla přidána do ústavy, dále podporu rostlinné stravy či zákaz klecového chovu a nahrazení pokusů na zvířatech. Stojí za ní například zpěvák Ben Cristovao nebo herec Václav Neužil. A Dagmar Havlová si myslí, že se jedná o „dobrý nápad“. Umělci též propagují, abychom jedli méně masa a více rostlinných výrobků.

reklama

V současné předvolební kampani se zatím příliš neprojevují umělci. Ovšem komu svůj hlas hodí, určil například herec Václav Neužil, známý z českých filmů a seriálů 21. století. Říká, že pro něho bude důležitá a zásadní odpovědnost stran vůči zvířatům. Právě proto sdílel klip, který natočil zpěvák Ben Cristovao a bloggerka Dewii a propagují v něm iniciativu Volím pro zvířata. „Pomožte jim sakra, moc to potřebujou,“ tvrdí zpěvák v doprovodu tklivých obrázků.

„Ochrana zvířat i ochrana přírody obecně je hodnota, která by měla být v každém volebním programu. Když už chci někoho volit, tak by to měla být strana, která má nějakou vizi s tím, to tady dělat lepší a samozřejmě to začíná u zvířat, končí to u životního prostředí. To je to nejmeněí, co můžete udělat,“ shodovali se bloggerka a Cristovao.

S tím, že se jedná o dobrý nápad, se ztotožnila i bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 18% Ne, bude to výrazně víc 70% Ne, bude to výrazně méně 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2739 lidí má iniciativa celkem dvanáct. Jedná se například o zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat, dále ukončení přepravy hospodářských zvířat mimo EU, zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb, tedy kaprů o Vánocích, a zákroky jako kastrace či zkracování zobáků by neměly probíhat bez anestezie. Kromě toho Volím pro zvířata chce zakázat zabíjení vylíhnutých kohoutků ve vaječném průmyslu.

Ochrana zvířat by prý měla být ústavně zakotvena. Ovšem to není celý rozsah požadavků, iniciativa by v podstatě ze spolků na ochranu zvířat udělala zvířecí ombudsmany. „Podpoříme schválení právní úpravy, která spolkům na ochranu zvířat umožní v některých odůvodněných případech vstupovat do správních řízení nebo napadnout nečinnost správních orgánů za účelem hájení zájmů ochrany zvířat,“ tvrdí totiž.

Iniciativa také chce podpořit vznik plánu, který by vedl k nahrazení pokusů na zvířatech metodami bez zvířat. Norování lišek má být dle iniciativy zakázáno, když se zrovna starají o mladé a i u nich má být zakázán klecový chov. V návrzích se nachází i de facto podpora vegetariánství: „Podpoříme zvyšování podílu rostlinné složky ve stravě, a to např. osvětou a propagací s tím spojených zdravotních a environmentálních výhod či podporou českých startupů zaměřených na zlepšování dostupnosti, různorodosti a kvality pokrmů na rostlinné bázi.“

Jeden z dvanácti požadavků Volím pro zvířata

S tím zřejmě bude souviset i snaha o reformu stravování ve veřejných institucích. Volím pro zvířata chce vzdělávat kuchaře a financovat jídelny ve státních institucích, jako jsou školy a nemocnice, „aby mohla být strávníkům nabídnuta kvalitnější strava s vyšším podílem rostlinné složky (ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů apod.) a aby mohlo být stravování v těchto jídelnách lépe dostupné i lidem s dietními omezeními nebo potřebami.“ Iniciativa chce také na obaly přidat další informaci pro zákazníka, totiž jak žila zvířata, z nichž pochází potraviny, které si zákazník kupuje.

Psali jsme: Zoo Děčín rozmnožila veverky Prévostovy. Letos už podruhé! Překvapení: Povodně jsou méně ničivé než dřív, zjistilo se Stříkačky v kočárku, vykradené sklepy. „Jste bohatí, byt nedostanete.“ Svěřili se kandidátovi Zelené šílenství, rozčílil se ministr Havlíček. Konec naftových aut do roku 2035 je nesmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.