Další problém pro Agrofert? Nemusí si sáhnout na veřejné zakázky. Kvůli EU

I když se o veřejných zakázkách nemluví, střet zájmů by mohl ohrozit i je. Zákaz střetu zájmů se totiž netýká jen dotací, o nichž se nyní hojně mluví.

„Pro hospodaření holdingu Agrofert by ztráta veřejných zakázek byla citelnou ranou,“ píše server neovlivní.cz. Verdikt však zatím nepadl, a tak zatímco dotace byly pozastaveny, veřejné zakázky běží dál.

Česku hrozí podle návrhu auditní zprávy, zveřejněné v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Bývalý majitel Agrofertu Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů firmu převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.