Další stopa ze Slovenska: Svědectví o schůzce. Nejde o mafii z Itálie, pozor. Vražda je vzkaz pro novináře, že hra skončila

Kolega Jána Kuciaka, investigativní novinář Radovan Bránik v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že Kuciaka možná nenechala zabýt italská mafie, nýbrž mafie justiční. Kuciak se totiž dotkl tématu korupce na jednom z klíčových slovenských soudů. A zaplatil za to vůbec nejvyšší cenu.

„Vznikla tam kasta firem, která žije z nepochopitelných rozsudků. Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek. Vznikl stát ve státě,“ řekl Bránik.

Prozatím ale nechtěl prozrazovat víc, protože nechce ohrozit životy případných svědků nebo jejich blízkých. Stejně tak nechce ovlivňovat průběh vyšetřování. Doplnil pouze, že se nedávno sešel s šéfredaktorem serveru Aktuality.sk a probírali spolu informace, které dosud nebyly zveřejněny. To už byl Ján Kuciak několik desítek hodin mrtvý. V pondělí nebo v úterý mělo dojít k další schůzce, ale z pochopitelných důvodů ke schůzce nedošlo a Bránik neví, co bude s informacemi, které probírali novináři minulý týden, dál.

„Vzhledem ke sporné legálnosti získání důkazů je kohorta advokátů bude moct u soudu vyloučit jako důkaz, ale jména a postavení osob, které z této odporné činnosti profitovaly, budou veřejně známá,“ přislíbil novinář.

Novinář je přesvědčen, že výklad, že Kuciaka zabila italská mafie, má několik logických děr. To, že žurnalistu zavraždila slovenská „mafie“, i když při použití tohoto slova je opatrný, považuje za pravděpodobnější. Novináři, kteří se drží „italské teorie“ jsou prý možná ovlivněni touto smutnou událostí, podléhají emocím a možná některé logické díry nevidí. Možná to dělají i záměrně, aby si vyřídili účty s politiky, kteří v minulosti kopali do novinářů. Italská mafie na Slovensku působí, ale zisky, které z toho vnikají, jsou relativně nízké na to, kolik lidí se o ně dělí.

Teoreticky je prý možné, že někteří slovenští politici tušili, co se děje, ale věřili, že dokážou určitou zkorumpovanou část justice udržet pod kontrolou. Jenže jim to přerostlo přes hlavy. Ty struktury údajně přerostly politikům přes hlavu a dnes si žijí vlastním životem.

Bránik ale nechce dál spekulovat. Na tahu je teď policie, vyšetřovatelé a soudy. Smrt novináře byla prý jistým vzkazem novinářům a teď je na policii, aby se do toho vložila.

„Vzbuzení obrovské pozornosti bylo cílem. A také pokusem donutit novinářskou obec podléhat emocím a stále víc znepřehledňovat situaci. Novináři dostali vzkaz, že hra skončila, a když nesklapnou, dopadnou špatně oni i jejich blízcí. Volba je teď na nich,“ poznamenal investigativní žurnalista.

