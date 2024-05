Další velký plán, jak zatočit s „dezinfem“. Tentokrát od Lipavského. Ozval se smích

reklama

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5220 lidí Plán Pirátů proti dezinformacím, který chce strana prosazovat ve vládě, v Poslanecké sněmovně či v Evropském parlamentu, obsahuje na prvním místě bod, požadující „odříznutí infošmejdů od veřejných peněz“, což má zahrnovat praxi, že weby označené za „konspirační“ či „dezinformační“ už nedostanou veřejné finance. Připomínají, že postupy pro mediální zakázky, které zabrání rozmístění reklam na „pochybných webech s manipulativním nebo nepravdivým obsahem“, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj vedené šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.



Zapotřebí je prý také „strategická komunikace“ a lidé tak mají očekávat, že se do boje proti dezinformacím skrze tvorbu vlastních kampaní zapojí více resortů. „Vedle Ministertstva obrany a Ministerstva vnitra můžeme zmínit zejména Ministerstvo zahraničních věcí, kde funguje od roku 2022 oddělení strategické komunikace. Toto pracoviště úzce spolupracuje s dalšími resortními pracovišti i s partnery v zahraničí. Zavedlo vlastní postupy v rámci boje proti dezinformacím a postupně získávané zkušenosti a know how předává dalším resortům,“ zmiňují Piráti u druhého bodu, jenž se tak spolu s prvním dle nich již dá považovat za splněný.



Poplašné zprávy a panika dle nich „vycházejí často z dezinterpretace veřejných informací, které stát poskytuje“. „Děje se tak kvůli ‚resortismu‘, nedostatečné koordinaci a nedůslednosti při formulaci odpovědí na složité problémy. Alfou a omegou strategické komunikace je, aby gesční resort dokázal zajistit relevantní a ověřené informace, ty komunikovat k masovému publiku a tuto komunikaci koordinovat napříč úřady,“ líčí, jak se má v rámci jejich boje proti dezinformacím postupovat.

Fotogalerie: - Plán Pirátů

Současný stav dle pirátských politiků nestačí, a tedy Úřad vlády má zajistit, aby se další ministerstva rozrostla o specializovaná pracoviště starající se o „strategickou komunikaci“.



Přichází rovněž výzva, aby probíhal „důsledný monitoring a rychlá reakce“. Důležitý má být zejména „dobře nastavený systém detekce závažného manipulativního obsahu“. „Proto se strategická komunikace musí opírat o jednotnou metodiku a postupy, jak tento obsah vyhodnocovat, jak a s kým spolupracovat na ověření informací a jak tyto informace co nejrychleji dostat k co nejširšímu publiku,“ zaznívá. Stát by měl být podle Pirátů rovněž schopen vyhodnocovat investice do osvětových a informačních kampaní.



Plán má zahrnovat vymáhání práva v online prostředí. „Covid a válka na Ukrajině přispěly k další radikalizaci společnosti. V online prostoru se stále častěji objevují poplašné zprávy a lži, pomluvy, výhrůžky a další závadné chování, které společnost postihuje pomocí trestního zákoníku,“ jmenují u tohoto bodu s tím, že by měl být kladen vysoký důraz na transparenci producentů informací nebo by mohl pomoci „institut předběžného opatření, který by chránil oběti dezinformací okamžitě, a ne až v důsledku táhnoucího se sporu“.

Fotogalerie: - Druhé čtení korespondenční volby

Vše by se týkalo také mladé generace, a jelikož dle Pirátů „společnost je denně bombardována obrazovou propagandou, hrou s čísly a grafy, podsouváním neověřených informací zabalených do argumentačních faulů a nově i stále sofistikovanějšími možnostmi dostupných digitálních technologií“, školení se v této oblasti nevyhne ani dětem.



„Pro budoucnost naší společnosti je existenčně důležité, aby mladí lidé vstupovali do samostatného života vybaveni znalostmi a dovednostmi jak nakládat s informacemi a jak je ověřovat a vyhodnocovat. Klíčovým krokem je modernizovat a inovovat vzdělávací obsah i vlastní výuku v již zavedených předmětech a nastavit podporu školám,“ burcují.



Jde však nejen o mladé. Cílem „antisystémových a antidemokratických vlivových operací“ jsou prý dnes zejména senioři, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit či příslušníci a příslušnice národnostních menšin. Piráti v té souvislosti žádají větší a ucelenější podporu organizací, které se věnují vzdělávání seniorů a seniorek nebo komunitním aktivitám ve vyloučených lokalitách.

Fotogalerie: - Blaník s Klausem

Pracovníky ve strategických odvětvích dle Pirátů mají kvůli hybridním hrozbám čekat pravidelná školení a důležitá má být též spolupráce státu s veřejnoprávními médii. „V široké paletě dostupných veřejných informací je klíčové podporovat ta média a organizace, jejichž hlavním motivem není zisk, ale kvalitně odvedená žurnalistická práce, a která zohledňují novinářskou etiku v čele s potvrzováním a ověřováním zdrojů. Výraznými zástupci, kteří takové standardy splňují, jsou i veřejnoprávní média. Ta jsou v ověřování informací mnohdy efektivnější než stát a těší se větší důvěře veřejnosti než politiky řízené resorty. A to pro svou novinářskou kvalitu a nezávislost,“ zaznívá od Pirátů.



Stát tak podle nich může u kritických témat „ověřování faktů poptat právě u nezávislých organizací, které je pak mohou distribuovat dále do informačního prostoru“. Zdali by šlo jen o veřejnoprávní média, nedodávají.



V posledních dvou bodech pak Piráti jmenovali nutnost zavést ochranu před tzv. deep fake audiovizuálním obsahem v online prostoru či uskutečnit kroky k posílení transparentnosti. Navrhují například, aby měl policejní sbor povinnost nahrávat zákroky, při kterých používá donucovací prostředky.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr Lipavský při představování 12bodového plánu na boj proti dezinformací varoval, že „dezinformace jsou reálný problém pro naši národní i evropskou bezpečnost“. „Problém s dezinformacemi nastává ve chvíli, kdy jejich masivní šíření přispívá k polarizaci společnosti a podněcuje nenávist a násilí. Nesmíme podceňovat rizika, když šíření dezinformací ohrožuje bezpečnostní, zahraničněpolitické nebo třeba ekonomické zájmy naší země,“ zmínil Lipavský.



„Dezinformace představují reálnou hrozbu, podle Světového ekonomického fóra jsou jednou z pěti největších hrozeb pro nadcházející dekádu – v následujících dvou letech budou dokonce hrozbou vůbec největší. Pokud tak dnes mluvíme o bezpečnosti v Evropě, musíme mluvit o dezinformacích. A o tom, že demokratickou Evropu snad nikdy neohrožovaly víc než právě teď, před prvními evropskými volbami od začátku Putinovy agrese. Dezinformace společnost znejišťují, podrývají důvěru občanů v instituce, pomáhají šířit nenávist a strach. A z toho následně těží populisté a extremisté – přesto je stále mnozí podceňují, což odmítáme dovolit,“ pronesla poté pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Dezinformace přispívají k polarizaci společnosti, podněcují nenávist a násilí. Je to reálný bezpečnostní problém. I proto jsem s @MarketkaG, @PiratKolaja a @PiratskaStrana představil konkrétní 12bodový plán, jak mu čelit. Na @mzvcr se dezinfu věnuje i odd. strategické komunikace. pic.twitter.com/Rn8v4j3L8I — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 17, 2024

Europoslanec Marcel Kolaja pak dodal, že se toho Pirátům „hodně podařilo“ i na úrovni Evropské unie a že hodlají ve své práci pokračovat. „Navrhli jsme opatření v oblastech sociálních sítí, politické reklamy, transparentního financování zpravodajských portálů či podpory nezávislých médií,“ jmenoval kupříkladu.

Bc. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to jen nástroj pro cenzuru,“ zaznívá kritika

Anketa Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu? Měli 49% Neměli 45% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7994 lidí



Podobné snahy podle něj „se vždy opírají o tzv. vědecký konsenzus“. „Pokud spolu vědci nesouhlasí, ale my oponenty vyřadíme z diskuse, nejde o vědecký konsenzus, ale o totalitní praktiku. V praxi jsme si to během covidu vyzkoušeli mnohokrát,“ poukázal Nielsen s tím, že odkazy na tento „vědecký konsenzus“ pak šíří „netransparentní instituce“, z nichž jmenoval projekty Syri, Evropské hodnoty, Cedmo.



„Přeci nechceme, aby Piráti, Člověk v tísni a Vít Rakušan říkali našim dětem, co si mají myslet. To je a má být rolí rodičů. Přeci nechceme legalizovat veřejné financování zcela scestných projektů, jako je Syri, Cedmo, Evropské hodnoty, Manipulátoři, Demagog apod.,“ dodává Nielsen. Vládní strany by dle něj měly „aspoň na chvilku zapomenout na dotace a funkce pro kamarády“ a zamyslet se nad tím, „zda by pro lepší budoucnost nemohly něco udělat i ony“.

Pojďme si to prosím v klidu shrnout:

- Právo na ochranu před dezinformacemi do demokratického právního státu nepatří. Není to nic jiného, než snaha omezovat právo na informace.

- Pojem “dezinformace” je v civilní společnosti scestný a prázdný. Ani Piráti ani nikdo jiný ho neumí… https://t.co/pRfsL9l01k — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) May 17, 2024

S kritikou pirátského plánu se netají ani europoslanec ODS Jan Zahradil, jenž sdílel fotografii z pirátské konference s popiskem: „Akční vysokoškolský výbor angažovaných studentů představuje dvanáctibodový plán, jak čelit nepřátelům našeho liberálně-demokratického zřízení, jak odhalit reakcionáře ve vlastních řadách a jak jim zacpat ústa. Rázně se s těmito živly vypořádáme! Cca 1950, kolorováno.“

Psali jsme: „Jinak vám dojde rudá karta.“ Europoslankyně Pirátů vyhrožuje Pavlu Blažkovi Macinka, Dostál a Mach společně na ČT. Pirát se posmíval Mají titul. Ale je jim na nic. Přesto by Piráti chtěli více „vzdělanějších“ „Prostě jsou jen dvě pohlaví.“ Na Nově bylo dusno

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.