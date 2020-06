Další výzva k odvolání Xavera z Rady ČT. Podívali jsme se, kdo za ní stojí. A je jasno

Aféra výroků Luboše Xavera Veselého na adresu Johany Hovorkové pokračuje. Někteří to chtějí hnát výš. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu dokonce požaduje, aby byl Veselý pro své chování odvolán z Rady ČT, kam byl zvolen teprve minulý měsíc. My jsme se tedy podívali, kdo jsou lidé, kteří chtějí tlačit na Xaverův odchod. Mnozí z nich mají s Xaverem nevyřízené účty. Někdy je to velmi osobní.

Připomeňme si, oč jde. Novopečený člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý se na streamu Xaver živě vyjadřoval ke svému kolegovi z rady Zdeňku Šarapatkovi. Diváky velmi zajímalo, co říká na jeho neustálé slovní útoky. Stranou nezůstaly ani výroky, které na jeho adresu zaznívají od lidí ze Šafrova Forum24. „Zrůdy Šafr a Hovorková jezdí dokonce na školy nafukovat vašim dětem hlavy, ještě z nich neblejete? Jděte prosím demonstrovat,“ vybízel Xaver diváky k občanské aktivitě proti hlavním tvářím stojícím za Forem24. Pavel Šafr poté oznámil, že věc předal právníkům a bude požadovat omluvu.

Členové volebního výboru již mají s podobnými stížnostmi zkušenosti. Nedávno se v obdobné pozici ocitl jiný radní ČT, Zdeněk Šarapatka, o jehož odvolání z rady na základě nevhodných výroků se snažila poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová. Návrh na jeho odstranění ovšem členové výboru ani neschválili do programu zasedání.

A proč budou novináři psát poslancům tentokrát? „Správní rada Českého národního výboru IPI se dnes obrátila na členy volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR s výzvou, aby navrhli sněmovně odvolání Lubomíra Veselého z Rady ČT. Důvodem je Veselého agresivní verbální útok na novinářku Johanu Hovorkovou, kvůli kritickému komentáři, který o Veselém napsala. Komentátorka internetového deníku Forum 24 kritizovala Veselého návrh, aby se v Otázkách Václava Moravce střídali moderátoři a vyslovila obavu, že Veselému jde o znormalizování pořadu. Veselý ji následně ve svém streamovaném videu označil za lhářku, manipulátorku, blbce, zrůdu a svini. Své diváky pak vyzval, aby ji hnali svinským krokem. Podle CZ IPI jde nejen o zcela neadekvátní reakci, o neodpovědné jednání, ale i o porušení zákona o ČT. Vyzval proto členy volebního výboru, aby sněmovně navrhli Veselého odvolání,“ odůvodňuje česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu své rozhodnutí napsat poslancům.

A co je tedy obsahem dopisu? Plné znění přikládáme níže:

Členkám a členům volebního výboru PS PČR

V Praze 15. 6. 2020

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

obracíme se na vás jménem Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu se žádostí, abyste z funkce člena Rady České televize odvolali Lubomíra Veselého z důvodu porušení zákona o České televizi.



Lubomír Veselý 12. 6. 2020 ve streamovaném pořadu na internetu hrubě napadl novinářku Johanu Hovorkovou, komentátorku internetového deníku Forum 24. Postupně vůči ní opakovaně použil výrazy: lhářka, manipulátorka, blbec, zrůda a svině. V souvislosti s Veselého členstvím v Radě ČT je to o to závažnější, že tento proud urážek byl reakcí na autorčin článek Xaver chce znormalizovat Moravcův pořad, aby byl bezzubý jako Události, komentáře. Tento článek vyšel na webu Forum 24 dne 9. 6. a je označen jako komentář. Hovorková v něm vyjadřuje svou obavu, že Veselého opakovaně vyřčený návrh, aby se v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce střídali moderátoři, povede k tomu, že z pořadu zmizí kritické otázky. V titulku článku to přirovnává k normalizaci, tedy k období po sovětské okupaci a zejména po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany. Sdělovací prostředky museli tehdy opustit známí novináři, díky nimž byla média do té doby kritická. Po jejich odchodu a po zrušení mnoha televizních a rozhlasových pořadů, zastavení novin a časopisů se sdělovací prostředky opět staly poslušným nástrojem komunistické strany.

Článek Johany Hovorkové je kritický k Veselého návrhu, je však prost jakýchkoliv osobních útoků. Veselého reakce je zcela neadekvátní a nepřijatelná nejen pro opakované používání hrubých a vulgárních výrazů, ale i proto, že 83 minut svého pořadu nevyužil tomu, aby svůj výrok na adresu Otázek Václava Moravce vysvětlil a případně vyvrátil obavy Johany Hovorkové, vyjádřené v jejím komentáři. Místo věcné diskuse využil čas k opakovaným hrubým invektivám vůči autorce, denunciacím kvůli jejímu vystupování před studenty a dokonce výzvám k rodičům, aby ji při příští návštěvě školy hnali svinským krokem.

Kromě toho, že je jednání Lubomíra Veselého v rozporu se zákonem o České televizi, je také nezodpovědné, protože podněcuje veřejnost k vystoupení proti Johaně Hovorkové. Nelze vyloučit, že takové podněcování, někteří pochopí i jako výzvu k fyzickému napadení novinářky.



Vážené členky, vážení členové volebního výboru, navrhujeme, abyste navrhli Poslanecké sněmovně PČR v souladu s § 6 (2) b) zákona o České televizi odvolání Lubomíra Veselého. Považujeme za nezpochybnitelné a prokazatelné, že svým hrubým útokem na novinářku Johanu Hovorkovou za to, že kritizovala jeho návrh, který jako nově zvolený radní ČT opakovaně přednesl v médiích, se Lubomír Veselý dopustil jednání,

které závažným způsobem narušilo důstojnost člena Rady ČT. Současně není-li Lubomír Veselý jako člen Rady ČT schopen unést ani elementární kritiku svého jednání, zpochybnil tak svou nezávislost a nestrannost při výkonu funkce člena Rady ČT.

Pokud by Lubomír Veselý zůstal členem Rady ČT, znamenalo by to, že jednání, jaké předvedl, je slučitelné s funkcí člena Rady ČT, že závažným způsobem nenarušuje důstojnost funkce člena Rady ani jeho nezávislost a nestrannost. Jinak řečeno hrubé urážky na adresu věcně a kultivovaně kritických novinářů by byly uznány za přijatelný standard chování. Věříme, že to nepřipustíte.

Veronika Sedláčková

místopředsedkyně správní rady

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, z.s. – CZ IPI

Pod dopisem je podepsána Veronika Sedláčková, která moderuje diskusní pořad Pro a proti na stanici Český rozhlas Plus. S Xaverem tedy mají stejného zaměstnavatele. Sedláčková je zároveň místopředsedkyní české pobočky zmiňovaného institutu. Té předsedá novinář Michal Klíma, který v loňském roce inicioval její založení. Členkou je i Klímova manželka Jana, která vede domácí oddělení Hospodářských novin.

Mezi členy CZ IPI najdeme i další zajímavá jména. Mezi ně patří například šéfredaktor serveru HlídacíPes.org Robert Břešťan, o jehož webu se Xaver v minulosti nevyjadřoval zrovna s respektem. Vzpomeňme situaci z loňského roku, kdy za Xaverem na „přepadovku“ vyrazil štáb pořadu Newsroom České televize, aby ho konfrontoval kvůli interview Veselého s premiérem Babišem. Xaver se nejdříve rozčílil, že reportérka Newsroomu do celé věci plete „nějakého psa“, jak mluvil právě o Hlídacím psu. „Já jsem tady, abych četl nějakej pes? Nezajímá mě. Co píše, je mi úplně jedno,“ řekl a dodal, že pořad Newsroom považuje za „velmi nekorektní“.

Členem je například i investigativec Jaroslav Kmenta, autor knih „Boss Babiš“ a „Rudý Zeman“. Chováním politických špiček, konkrétně premiéra Andreje Babiše, se často zabývá také další člen CZ IPI Janek Kroupa, který se kvůli své reportáži o hospodaření Agrofertu dostal do křížku s ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem pro údajné nedostatky v pojetí celého textu.

Do českého výboru IPI patří i šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Toho nová Xaverova kauza jistě zajímá i proto, že je šéfem Johany Hovorkové. Mezi další členy patří například Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum, který nedávno získal pozornost médií, když se snažil fyzicky zabránit nově zvolenému ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi ve vstupu do brněnské budovy úřadu. Dalšími členy CZ IPI jsou mimo jiné Sabina Slonková, Ondřej Neumann nebo Karel Steigerwald.

Psali jsme: Nemůže si za Xavera ČT náhodou sama? Spacáky, díl druhý? Tomáš Vyoral i k tomu, co se valí z obrazovky



