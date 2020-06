Odprásknou Xavera z Rady ČT? Zavařil si tímhle VIDEEM. Už se to peče, už se to chystá. Vítr vane odtud

reklama

Svou pozornost Xaver Veselý nejdříve upřel k divácké poznámce ohledně rozhovoru na serveru Lupa.cz s členem Rady ČT Zdeňkem Šarapatkou: „To, co v něm o vás říkal, bylo k smíchu,“ komentoval slovní útoky Šarapatky na Xavera Veselého divák. „Pan Šarapatka je dnes můj kolega z rady. Přijde mi to trochu žinantní a není to úplně fér, abych to komentoval,“ uvedl s tím, že rozhovor ani nečetl a stejně je mu to jedno. Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 10% Robert Šlachta 90% hlasovalo: 4717 lidí

Padla i otázka, kam zmizelo video o Šarapatkovi, které natočil Xaver Veselý a nazval jej „Špína jménem Šarapatka“. Opět zopakoval, že se touto věcí nechce zabývat právě z důvodu, že je nyní Šarapatka jeho kolegou v Radě ČT. „Myslím, že tyto války by se proto měly prostě zakopat. Jedině tak to může fungovat ve prospěch koncesionářů České televize. Je třeba co nejvíce klidu na hladině,“ přiblížil, že za důvodem stažení videa, v němž haní Šarapatku, stojí právě kolegialita.

Lidé se však zajímali i o jeho názor na sprosté narážky, kterými jej častuje šéfredaktor internetového magazínu Forum24 Pavel Šafr. „Pane Xavere, Šafr se o vás vyjádřil, že jste špína, nechtělo by to žalobu? Jak dlouho si to necháte líbit?“ zazněl další dotaz. „Je mi to jedno, co si říká nějaký Šafr,“ sdělil moderátor. „To už bych se nezabýval ničím jiným...“ odpověděl krátce LXV.

Mnohem větší pozornost upoutala jiná osoba od Šafra. „Vždy jsem se zlobil, že někdo říká, že ‚novináři manipulují‘, ale teď to zakouším na vlastní kůži,“ uvedl LXV ke komentáři editorky deníku Forum24 Johany Hovorkové s titulkem „Xaver chce znormalizovat Moravcův pořad, Aby byl bezzubý jako Události, komentáře“. „Nic takového jsem neřekl! Nic takového jsem ani neměl a nemám v úmyslu! Jenom jsem předeslal, že jde o názor diváka a že jako radní nemohu do ničeho takového zasahovat,“ upřesnil LXV.

„A představte si, že se stejně prostě najde novinářka Hovorková, které vám k tomu něco takhle manipulativně a lživě podstrčí do úst. Je to na webu Forum24, o kterém všichni víme, že lže. Jsou to novináři této úrovně...“ pokračoval Xaver Veselý. Anketa Kolik dostane Babišovo ANO v parlamentních volbách 2021? Nad 35 % 75% 30-35 % 15% 25-30% 5% Pod 25 % 5% hlasovalo: 9078 lidí

Takové nařčení je podle něj hodno toho, aby se proti němu bránil, ve výsledku to podle něj ale nemá význam. „Co se tu budu handrkovat s nějakou Johanou ‚Veverkovou‘,“ mávl radní ČT rukou a podotkl, že pro něj je stejně mnohem lepší sednout si před kameru a na rovinu všem divákům říct, jak se takové věci mnohdy podivně odehrávají.

„Toto je tedy konkrétní manipulace jak Brno, lež. Už ten titulek svědčí o tom, že jde o někoho, kdo vám chce jen ublížit. Jsem prostě ústřední nepřítel dementního Fóra24, což je čtyřlístek pro některé dospělé lidi. Už to ale ve veřejném prostoru je a svědčí to o tom, co si někteří novináři můžou dovolit...“ shrnul.

Pevně věří, že stejně každý „průměrně inteligentní jezevčík ví, že když se podívá na jeho rozhovory pro DVTV či pro CNN Prima News, zjistí, že to, co píše Hovorková, novinářka a „manipulativní lhářka“, je obrovská lež. „Tímto vlastně skončí. Možná se najde pár ortodoxních příznivců, kteří ji pochválí za to, že jsem dostal za uši,“ doplnil Xaver Veselý.

Ještě horší však podle Xavera Veselého je, že ta samá „manipulativní novinářka“ Johana Hovorková jezdí na gymnázium v Jičíně debatovat s dětmi. Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 14310 lidí

„Doprovod jí dělá i Šafr a jezdí vašim dětem nafukovat hlavy, protože to je jejich oblíbená kratochvíle. Lžou, manipulujou, a to vše jezdí vyprávět dětem,“ sdělil. „Vemte transparenty, jděte někam demonstrovat, nebo něco udělejte...“ vyzval veřejnost k akci.

„To si necháte donekonečna od těchhle blbců vypisovat takové dementnosti a nechat je, aby šli někam vaše děcka ‚brífovat‘?“ tázal se dál Xaver Veselý.

V kontextu s tím poukázal na další faux pas Pavla Šafra, a sice že dostal podmínku za řízení v opilosti. „Tak tento pán se ožere jako prase a pak řídí motorové vozidlo... Tak tenhle pravomocně odsouzený jede pak vyprávět dětem nějaká moudra? Jak se mají chovat, jak mají vnímat informace? Ještě pořád z toho neblejete?“ tázal se moderátor a připojil informace z článku iDNES.cz, že přitom byl Šafr dokonce „nafetovaný Xanaxem“.

„Prosím, to je přehlídka lidi... kde berou tu drzost. Johana Hovorková, pamatujte si to jméno! Až uslyšíte, že má besedu ve škole, kam chodí vaše dítě, jděte tam a žeňte ji svinským krokem. Tyhle zrůdy, bohapustý lháři a svině, tam nemají co dělat. Dvojice lhářka a ožrala, který klidně řídí auto, nedej bože, aby u té školy ještě nějaké děcko srazil...“ zhrozil se Xaver Veselý při představě jednoho z nejčernějších scénářů. Oznámil, že pravidelně bude opakovat, kdo jsou Šafr a Hovorková, co je to za lidi, aby si to všichni dobře zapamatovali.

K jeho slovům se později vyjádřil radní ČT Zdeněk Šarapatka v komentáři pro Šafrovo forum s názvem „Paní Kořanová, budíček! Váš radní ČT Xaver Veselý vyzývá k násilí na novinářce“. „Lubomír ‚Xaver‘ Veselý má vážný problém. Stejně rychle, jako usedl v Radě České televize, v ní teď může skončit. Zapomněl, kam až může zajít v projevech nenávisti za pouhou mediální kritiku. Jak Veselého nejnovější odporné výroky na adresu novinářky deníku Forum 24 Johany Hovorkové bude vnímat sama strážkyně mravů ve volebním výboru Sněmovny Barbora Kořanová, teprve uvidíme,“ napsal Šarapatka.

Že si Veselý bere do „nevymáchaných úst“ dlouhodobě hlavně ženy, to podle slov Šarapatky přitom není nic nového. „Hovorková si vyslechla v živém vysílání radního České televize a moderátora Českého rozhlasu na kanále YoutTube hned celou smršť sprostých urážek, které určitě neskončí jen mávnutím ruky,“ předeslal.

„Ve vysílání padaly jen samé vulgární nadávky, urážky, a dokonce Veselého naléhání na veřejnost, aby s novináři deníku Forum 24 fyzicky zúčtovala. Radní České televize veřejnost vyzývá dokonce k násilí a sprostota nebere konce,“ glosuje výstup Xavera Veselého.

„Jakým metrem změří veřejné výzvy a kanálie radního České televize a moderátora veřejnoprávního rozhlasu Lubomíra Veselého právě ti politici, kteří jej do rady protlačili, teď odhalí jejich chápání zákona. Jako spravedlnosti, nebo příručky klientelismu. Buďme pozorní, kdo je tu rovný a kdo rovnější,“ zdůraznil Šarapatka závěrem.

Kritiku novinářky Hovorkové s úst Xavera Veselého ostře zkritizoval na svém twitteru i Pavel Šafr, který bude žádat omluvu, prý i právní cestou. „Naprosto nechutný Xaver Veselý zaútočil na naši kolegyni Johanu Hovorkovou. Sprostě a buransky, tedy tak, jak to umí jen on a pár dalších ubožáků ze současné mocenské garnitury. Dal jsem to k posouzení právníkům a budu chtít od toho primitiva omluvu,“ oznámil ve svém tweetu Šafr.

Naprosto nechutný Xaver Veselý zaútočil na naši kolegyni Johanu Hovorkovou. Sprostě a buransky, tedy tak, jak to umí jen on a pár dalších ubožáků ze současné mocenské garnitury. Dal jsem to k posouzení právníkům a budu chtít od toho primitiva omluvu. https://t.co/ehTIPHWeJV — Pavel Šafr (@pavelsafr) June 13, 2020

Xaveru Veselému při streamu na stůl přistál i dotaz, zda by nechtěl udělat rozhovor s ekonomkou Hanou Lipovskou, další nově zvolenou radní ČT, která vzbuzuje svým zvolením podobné kontroverze. „Přemýšlel jsem o tom, byl bych rád, nevím, co by to mělo za komentáře. S paní Lipovskou sedíme v radě, velmi si jí vážím a jsem velmi rád, že tam je,“ myslí si, že společný rozhovor by byl dobrý nápad.

Psali jsme: Nemůže si za Xavera ČT náhodou sama? Spacáky, díl druhý? Tomáš Vyoral i k tomu, co se valí z obrazovky Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 % Výhrůžný dopis poslancům kvůli Xaverovi. Z Evropy. Dostal ho Klaus ml. a zveřejnil ho V ČT jsou malé platy. Zvýšit! znělo na demonstraci. A zle o Xaverovi a Lipovské

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.