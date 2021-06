Dan Vávra posedmé zablokován. Prý Piráti. A už si to líbit nenechá

reklama

Nebylo to poprvé. „Za půl roku to bylo posedmé. Pokaždé za kyberšikanu. Ani jednou o kyberšikanu nešlo,“ podotýká. Aby za podobné výrazivo Facebook někoho zablokoval na takto dlouhou dobu, častokrát musí první dojít k nahlášení příspěvku velkým množstvím uživatelů. Vávra podotkl, že existuje docela očividná souvislost, proč se jej někteří lidé snaží záměrně zablokovat: „Úplnou náhodou se to začalo dít poté, co jsem začal psát kriticky o jedné politické straně. Schválně, jestli uhodnete jaké? V PR oddělení nebo fan klubu přišli na to, jak se snadno zbavit svých kritiků.“



O jakou stranu jde, se u Vávry v komentářích zeptala jedna z uživatelek, která tipovala vládní ANO, které vývojář v minulosti také kritizoval, Vávra se tak rozhodl vše specifikovat a dodal, že se jej snaží zbavit „pirátstvo“.

Obává se přitom, že příliš dlouho si svobody na Facebooku neužije. „Není důvod si myslet, že se to velmi rychle nestane zase,“ podotkl. Věc se ale již rozhodl řešit, a to značně průkopnicky: „Jaké z toho plynou důsledky? Budu se soudit s Facebookem za to, že porušují smlouvu. Někdo to musí zkusit první. Pokud to vyjde, bude to precedent pro další. Pokud ne, bude to sonda do postoje české justice na toto téma a možná impulz pro zákonodárce, aby s tím něco dělali.“ Fotogalerie: - Piráti na Vltavě

Uživatelé snažící se pomocí nahlašování Vávru odstavit ze sociálních sítích podle něj naopak v mnohém prospívají: „Pokud se udavačům podaří mě připravit o účet, bude to u soudu vlastně jen lepší,“ míní. Vývojář se též rozhodl pokračovat se svými komentáři na jednom z velkých zpravodajských serverů: „Jelikož zde není naprosto žádná záruka, že zde budu moci nadále psát, tak se moje komentáře nejspíše brzo přesunou na jeden z velkých zpravodajských webů, kde za to ještě budu dostávat zaplaceno,“ pobavil se Vávra a „udavačům“ věnoval i fotografii s úsměvem a lehce nadzdvihnutým prostředníčkem.

V následné diskusi dali vývojáři za pravdu i mnozí uživatelé. „Piráti, no, to jsou udavači neskutečný. Měl jsem dva bany na komentáře a záhadně oba dva za celých 12 let při ‚diskusi‘ s pirátem v komentářích. Místo toho, aby argumentovali, tak vše nahlašují ‚skupinově‘ a pak stačí i blbost a Facebook to shodí. Přitom oni sami používají i horší věci, než za co mi dali ban, jen já nejsem mindrák, co by šel někoho nahlašovat, no,“ sdílel svoji zkušenost se svým zablokováním uživatel Michal Zábranský.

A v následné diskusi se našli i další přispěvatelé, kteří byli zablokováni po diskusi, která málo imponovala příznivcům Pirátů. „Nejlepší je, když mi takovou věc nahlásí nějakej pirátek, kterej se celou dobu snažil tvářit nad věcí... Nikdo jinej v té konverzaci nereaguje, on tam působí hystericky, i když se někteří snaží působit opačně, ale nejde jim to, chudákům, a druhej den jako na potvoru ban. Fakt nenápadný, ti voliči Pirátů,“ zhodnotil další z uživatelů.



