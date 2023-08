Dědici velkého Ruska, řekl papež František. Fejk, tvrdí Ukrajina. Nemá pravdu

Papež František mladým katolickým Rusům zdůraznil důležitost dědictví matky Rusy. Ukrajinská média o jeho projevu referovala jako o zfalšovaném, Jana Bobošíková našla originální verzi z videokonference. Podle deníku The Economist na Ukrajině panuje ponurá nálada a protiofenziva upadá, někteří vojáci by rádi příměří. Navíc na národnosti toho, kdo ve válce padne nezáleží, řekla Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno. Vždy se jedná o život zničený bojechtivými politiky. Připomněla i slova autora ztracené generace, který na vlastní kůži zažil hrůzy první světové války – Ericha Maria Remarqua.

reklama

Papež František v pátek 25. srpna prostřednictvím videa pomluvil k mladým Rusům při příležitosti Dne ruské mládeže. Na dálku takto komunikoval podle vatikánské tiskové agentury Vatican News s 400 chlapci a dívkami účastnících se setkání katolické mládeže v Petrohradě. „Přeji vám, mladí Rusové, abyste byli řemeslníky míru uprostřed tolika konfliktů a uprostřed tolika polarizací, které přicházejí ze všech stran a sužují náš svět,“ popřál papež mládeži.

„Mějte odvahu nahradit obavy sny,“ dodal papež. „Nebuďte manažery strachů, ale podnikateli snů! Dopřejte si luxus snění!“

Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno všechny tyto papežovi výroky citovala a objasnila, jak o papežově projevu informovala ukrajinská média. Podle těch údajně ruský katolický tisk papežova slova zfalšoval. V Aby bylo jasno proto Bobošíková našla originál záznamu pozdravu papeže Františka, ve kterém mladým Rusům připomněl dědictví matky Rusi. „Nikdy nezapomeňte na dědictví. Jste dědici velkého Ruska – velkého Ruska svatých, králů, velkého Ruska Petra Velikého, Kateřiny II, velké osvícené země, velké kultury a velkého lidstva. Jste dědici velké matičky Rusi. Pokračujte v tom,“ apeloval papež na mládež, aby byli hrdí na svou historii.

„V době, kdy mnohé státy a politici, včetně těch českých, uplatňují nekompromisně proti řadovým Rusům princip kolektivní viny, vyznívají tato slova zvlášť silně,“ řekla Bobošíková a doplnila, že ke katolické církvi se v současnosti hlásí přes jednu miliardu tři sta sedmdesát osm milionů věřících po celém světě. Katolíkem je i český premiér Petr Fiala (ODS).

Nálada veřejnosti na Ukrajině podle nového vydání deníku The Economist je ponurá, poznamenala též Bobošíková. Kritika úřadu prezidenta Volodymyra Zelenského je na vzestupu a ochota pokračovat v protiofenzivě naopak ustupuje. „Myšlenka na protiofenzivu je příjemná, když o ní člověk vypráví z křesla, ale je mnohem těžší, když lidé pochopí, že znamená temnotu, smrt a zoufalství,“ uvedla pro The Economist představitelka ženské dobrovolnické organizace Natasia Zamula.

Podle deníku je ukrajinské vedení frustrované i kvůli tomu, že nedorazilo Západem slíbené vybavení. Zdroj z generálního štábu tvrdí, že Ukrajina obdržela pouze 60 tanků Leopard, i přesto že jich měla slíbených stovky. „Po katastrofálním začátku června, kdy dvě na Západě vycvičené brigády utrpěly obrovské ztráty, dali Ukrajinci přednost zachování armády a uchýlili se k degradaci nepřítele, a to pomocí elektronické války a dronů,“ citovala článek z The Economist Bobošíková.

Dobrá nálada dle slov Bobošíkové nepanuje ani v ukrajinské politice, zvláště když se během léta rozšířila zvěst, že prezident Zelenský prosadí změnu zákona a prosadí předčasné parlamentní i prezidentské volby. Jakožto současný národní hrdina by tak měl teď větší šance uspět při svém znovuzvolení, než až při probíhajících mírových rozhovorech.

V to, že by Ukrajina někdy mohla znovu získat zpět celé své území podle The Economist nevěří ani někteří vojáci její armády. Mnozí z vojáků by preferovali příměří. Na vojnu jsou nyní verbováni spíše neochotní muži, ti, kteří bojovat chtěli, odešli do války již na začátku.

Bobošíková dále citovala ukrajinské dobrovolnice podporující vojáky v prvních liniích, podle kterých se za vydobyté území platí mrtvými vojáky a že „naděje na úspěch se stala aktem sebezničení“.

„Uvědomují si to ti, kteří požadují pokračování války doslova do posledního Ukrajince, nebo už zapomněli na to, co zažila téměř každá česká rodina po první světové válce?“ připomněla Bobošíková, že na válku doplácejí celé rodiny.

Zdůraznila také, že nástup Hitlera byl podnícen právě problémy německých mužů, kteří se po návratu z 1. světové války nedokázali dobře začlenit do společnosti. I proto Bobošíková video doplnila citátem autora z dob Ztracené generace – Ericha Maria Remarqua: „Byli jsme podvedeni. Podvedli nás tak, že ještě ani sami netušíme, jak moc. Příšerně nás zneužili, oháněli se slovem vlast, a přitom měli na mysli okupační plány chamtivého průmyslu. Hýkali čest a mysleli tím pletichy a mocenské choutky ctižádostivých diplomatů a knížat… Věřili jsme, že se válčí za budoucnost, ale válčilo se proti budoucnosti. Celá jedna generace byla zničena.“

V závěru pořadu Bobošíková důrazně prohlásila, že nezáleží na národnosti vojáka, vždy se jedná o zničený lidský život, který byl zničen „válkychtivými politiky“.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama