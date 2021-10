Demokracie? To už skončilo. TOP 09 a Piráti v čele, i když volič chtěl něco jiného

„Vítězstvím koalic jsme se mnohem více přiblížili věcem, kterým se budou možná voliči divit. Můžeme předpokládat mnohem razantnější zavádění progresivistické politiky: Přitáhnou sem migranty, naši fotbalisté dostanou příkaz, že musí klečet před černochem, a že když je zbije, tak nesmí ani pípnout, budou kvóty na zaměstnávání členů LGBT komunity apod. Konečně to vidíme všechno na západ od nás. Ony se samozřejmě budou dít další věci spojené se zhoršující se ekonomickou situací a s Green Dealem. Nejvíc se obávám cenzury na internetu, skandalizace webů, které budou informovat nezávisle a svobodně. Svoboda slova nejspíše skončila, pomalu se přesouvá do ilegality,“ předpovídá spisovatel a publicista Vlastimil Podracký.

„Dále rezonovala Babišova jednání na okraji zákona z doby před deseti lety, různé osobní záležitosti apod. Neutuchajícím námětem byla Zemanova drobná selhání a jejich rozmazávání. Tento balast za účasti dezinformací a štvaní byl nosným námětem voleb. Potom to samozřejmě nemohlo dopadnout jinak,“ domnívá se.

„To, co už pětikoalice ukázala, naznačuje, že nějaké demokratické jednání s ohledem na vůli občanů už skončilo. Do čela Poslanecké sněmovny se dostane předsedkyně TOP 09 a do vlády Piráti, tedy ty nejmenší strany. Jako by to někdo z pozadí řídil a určoval, kam kdo půjde bez ohledu na vůli voličů, kteří vykroužkovali Piráty. Myslím si, že se máme na co těšit,“ netěší se.

Co bude s Visegrádem? „Visegrád je v ohrožení už dávno. Slováci nepodporují ostatní členy. Maďarsko a Polsko byly ještě z naší strany jaksi podporovány, Babiš jednal obvykle v souladu s nimi. To se nejspíš změní. Jak to přesně bude, nevím, ale Maďarsko a Polsko jsou stále Evropskou unií napomínány ohledně nějakých právních úprav. Samostatný stát, který nezávisle vystupuje, se dostane nutně do konfliktu s Evropskou komisí; začalo to tak v Británii a dnes vidíme podobný trend v Polsku a Maďarsku. Jenže tyto státy nemohou vystoupit. Visegrád je ohrožen. Nová garnitura začne tvrdit, že jsou to nedemokratické státy apod. Vývoj nedokážu předvídat,“ konstatuje Podracký.

Jak se mu jeví dnešní ODS, hlavní síla nové vlády? „ODS už není dávno starou Klausovou občanskou stranou. Vidíme, co dělají její členové! Jeden vyhlašuje válku Rusku, druhý provokuje Čínu. Co můžeme očekávat? Jsou tam sice ještě normální rozumní lidé, ale ty není moc slyšet, a když promluví, tak jaksi potichu. Je mi záhadou, jak bude vypadat její politika. Pokud by ODS vystupovala samostatně, tak by byla nějaká naděje. Ale stejně je to jediná strana v nové garnituře, od které lze očekávat ještě nějakou normalitu. Ostatní jsou na tom podstatně hůř. Pouze Starostové jsou mi neznámí. Uvidíme,“ vysvětlil.

Valí se na nás Zelený úděl a jeho dopady. Je v silách českých politiků mu nějak čelit? A chtějí vůbec? „Jediná možnost tomu čelit je dělat totéž, co Poláci a Maďaři. A to je novou vládou zmařeno. Takže nová vláda nebude tomuto Zelenému údělu čelit. Možná uhájí některé věci, které hájil Babiš, třeba uznání jaderné energetiky jako čistého zdroje. Ovšem dobudování Dukovan a postavení dalších bloků je ohroženo tolika nebezpečími, že vstupovat do tohoto dobrodružství je riskantní. Jednak to bude neúměrně drahé, stavba bude probíhat pod neustálými útoky zelených šílenců, kteří budou mít podporu všech evropských institucí, všechno se bude neúměrně natahovat,“ domnívá se.

„Naše energetika je v ohrožení stejně jako německá, zachrání nás ruský plyn. Jenom nevím, co je to za politiku si uřezávat větev, na které sedíme, štvát proti Rusku, které nám dodává teplo do našich domovů. No prostě, ve volbách zvítězili šílenci, kteří tu nějakou dobu působili, ale občané to nepochopili a zvolili je,“ doplnil.

Jsme vlastně jakási závislá provincie bez velkých pravomocí

Jaká by byla hypoteticky vláda ANO a SPD? „Nemyslím si, že by mohla vzniknout vláda ANO s SPD. Útoky proti takové koalici by byly takového rázu, že by se to nedalo vydržet. Teoreticky je to v současné situaci možné pouze tak, že by někteří poslanci od vítězných koalic odpadli a přidali se k Babišovi. To by se musela situace velice změnit,“ uvedl Podracký.

Levice ve volbách propadla. Proč? „Levice to prohrála s celkovou prohrou staré garnitury. Bohužel, voliči se posunuli k vítězným koalicím, opustili ANO, které spoléhalo už jen na levicové voliče. ČSSD dávala levicovým voličům velké naděje na splnění zásadních problémů: především zamezení odvádění zisků mezinárodních korporací do zahraničí, postavení bytů pro mladé lidi, zvýšení daní bohatým a sociální politiku. Ve skutečnosti z toho uskutečnila jen nějaké přerozdělování. Ale nemyslím si, že je to její chyba, chyba byla pouze ve slibech neuskutečnitelného. Většinu témat totiž v naší současné situaci splnit nelze,“ upozornil.

„Jsme vlastně jakási závislá provincie bez velkých pravomocí. Nemůžeme nasadit cla na dovážené výrobky, abychom ochránili svoje podnikatele, které potom zdaníme, nemůžeme zdanit světové korporace, stavba obecních nájemních bytů pro mladé lidi je blokována neuvěřitelně dlouhým stavebním řízením, v současné době už máme takové evropské normy, že nepostavíme téměř nic. V podstatě si levice odřízla větev, na které seděla, vedla proevropskou politiku, opájela se pohádkami o evropském důchodu, o stejných platech v EU, přitakávala různým zeleným aktivitám atd.,“ vyjmenoval publicista.

„Přitom levice potřebuje pro uskutečnění svého cíle silný samostatný stát. Proto také ČSSD už dávno neměla přízeň lidí. Lidé cítili, že její politika omezování státní samostatnosti není správná, a proto dali hlasy ANO a SPD. Pokud jsem slyšel Hamáčka, nebyl si těchto souvislostí vědom, a Maláčová prvoplánově křečovitě slibovala před volbami nemožné, což samozřejmě k ničemu nepřispělo,“ objasnil.

Jak hodně bude levice chybět, není ani v opozičních lavicích Parlamentu, a přitom se čekají krušné ekonomické časy? „Ideologicky motivovaná levice bude určitě chybět. Nechybí mi pouze KSČM, která se nechtěla zříci svojí minulosti a dělala tím ostudu. ANO, které se ujalo levicové tematiky a dostalo mandát od levicových voličů, nebude levicovou politiku houževnatě bránit. Babiš ve své vládě ustupoval ČSSD, protože viděl, že jiného koaličního partnera nedostane. Levicová tematika nebude tedy rezonovat v Parlamentu. Ale vzhledem k tomu, že levice stejně nemůže nic uskutečnit a mohla by dělat ze zoufalství různé extrémní populistické kroky, je lepší, když tam není. Alespoň si uvědomí svoji opravdovou chybu,“ domnívá se Podracký.

Vítězné koalice budou mít premiéra, předsedu Sněmovny, předsedu Senátu už má, a teď ještě kvůli zdravotním potížím chce sebrat pravomoci prezidentu Zemanovi. Není to už moc? „Myslím, že jsme mohli pozorovat již několik let neuvěřitelné štvaní a nátlaky proti vládě a prezidentovi, které naprosto neodpovídaly demokratickým principům. Oni se přece z nositelů totalitních metod nestanou náhle beránky. Poznali jsme to z jejich názorů, které občas řekli. Třeba, že je zapotřebí zakázat dezinformace apod. Přitom dezinformace šířili především oni. Co jsou informace a co jsou dezinformace, to budou rozhodovat oni podle toho, zda se jim názory hodí, nebo nehodí. Tak to bylo za bolševismu. Vyhlásí boj třídnímu nepříteli vnitřnímu (dnes to budou nacionalisti, xenofobové, homofobové) a vnějšímu (to budou ruští trollové) a mohou si dovolit cokoliv. Jestli mají pravdu nikoho nesmí zajímat,“ konstatuje.

„Vláda se celé období jen slabě hájila. Tato situace napovídala už tenkrát, že za současnou vítěznou garniturou stojí velké síly. Sdělovací prostředky většinou nahrávaly nové garnituře. Zvolené orgány měly sice v rukou vládní síly, ale naprostou většinu univerzit, uměleckou scénu, sdělovací prostředky atd. měla v rukou nová garnitura. Bohužel, lidé toto paradigma nechápali, nepochopili, že ti, kteří „bojují za demokracii“ byli vlastně totalitáři, kteří připravují poměry shodné jako v Německu, kde už se nesmí kritizovat menšiny, zatajují se zločiny muslimů, příslušníci LGBT mají výsady apod. Nebo v Americe, kde se líbají nohy černochům. Tento západní dekadentní svět nebyl u nás pochopen a jakousi setrvačností se stále dušujeme, že „patříme na Západ“. Nová politická garnitura je nositelem právě těchto myšlenek a občané ji zvolili vlastně kvůli různým zástupným a nedůležitým problémům, z nichž mnohé jsou vymyšlené,“ povšiml si.

Babiš nemá zdaleka nic ztraceno

Jakou politiku by v Poslanecké sněmovně měla dělat budoucí opozice, tedy ANO a SPD? „Babiš nemá zdaleka nic ztraceno, pokud dovede dobře vést opoziční politiku a vracet pomocí stejně štvavých metod koalici to, co ona dělala jemu. Je jen otázka, jestli to umí. Protože nás čekají krušné chvíle zvláště pokud přijmeme Green Deal, ale též otázka zadlužení, drahých surovin a dalších ekonomických problémů. Babiš při vhodné propagaci může dostat na svou stranu většinu lidí a může uskutečnit triumfální návrat. Pokud se bude ještě kam vracet,“ myslí si Podracký.

„Okamura bude dělat to, co dělal. Bude více omezován, vítězné koalice mu určitě mnoho věcí ztíží, protože nová garnitura je ideologická a plní pokyny neomarxistických a univerzalistických zahraničních center. Okamura může připravovat posílení své strany, protože národně orientovaní voliči, kteří volili Trikolóru a Volného si uvědomí chybu a budou asi obezřetnější při poskytování své přízně nějakým okrajovým stranám,“ domnívá se.

A jak je to s Mynářem a Ovčáčkem? Chtěli udělat puč? A článek 66 Ústavy ČR o omezení pravomocí prezidenta? „To je směšné, žádný puč není možný. Jestliže kancléř pana prezidenta nějak manipuloval s tím, že zatajil zprávu Ústřední vojenské nemocnice o stavu pana prezidenta a vodil za ním návštěvy, dokonce chtěl, aby úřadoval z postele, tak to není puč. I kdyby falšoval podpisy, čemuž nevěřím, tak to stále není puč. Co by se stalo, kdyby jim to vyšlo? Pokud by se na dokumenty pan prezident skutečně podepsal, tak by byly platné. Nemám totiž důvod nevěřit panu Vondráčkovi, že pan prezident byl při plném vědomí a schopný duševně práci vykonávat (a to i navzdory tomu, že to lékaři nedoporučují),“ uvedl publicista.

„Ohledně článku 66 si myslím, že by snad měla uplynout nějaká doba pracovní neschopnosti pana prezidenta, na kterou má nárok, a teprve když se jeho stav nezlepší, je možno tento článek aplikovat. Lékařská zpráva nehovoří, že by se pan prezident nemohl vrátit do práce. Senát je tak nedočkavý se zmocnit prezidentských pravomocí, že je to až nechutné,“ uzavřel Vlastimil Podracký.

