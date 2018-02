Děsivý czexit? Markéta Šichtařová uvádí mýty na pravou míru

„Do určité míry má rozvíření tématu logiku v tom, že čtyři parlamentní strany hojně medializují své úvahy o zavedení obecného referenda, jelikož část politiků se zhlédla v představě přímé demokracie. Zatím to sice nevypadá, že by zákon prošel v takové podobě, aby umožnil vyhlášení referenda o vystoupení z EU, ale přesto v tom už leckdo czexit vidí. Takže ačkoliv celá diskuse zatím ještě o czexitu není, už se jaksi preventivně rozjíždí kampaň proti němu. A v souvislosti s tím se rozvířilo množství otázek,“ poznamenala Šichtařová a dodala, že úvahy o czexitu jsou natolik významné, že jsou nebezpečné obě krajní polohy – jak nekritické volání po czexitu, tak i fanatické bránění se mu.

„Snad jediná odpověď, která je asi všeobecně známa, je odpověď na otázku, proč mnozí chtějí czexit. Shrňme to zjednodušeně tak, že Lisabonská smlouva omezila suverenitu členských států, takže po jejím přijetí je možné státům vnucovat proti jejich vůli různá pravidla. Dosaďte si libovolně – například kvóty pro imigranty, Dublin IV,“ sdělila.

A proč podle jejích slov jiní vidí rudě, jakmile slovo czexit zazní? „V tomto případě se nejčastěji opakují jen velmi vágní formulace typu ‚ekonomická sebevražda‘ či ‚náruč Ruska‘. Tedy jaké jsou skutečné hlavní argumenty proti czexitu?“ zeptala se Šichtařová a následně zmínila mezinárodní bezpečnost či euro. Jak však dodala, otázka vystoupení z EU není otázkou bezpečnosti, stejně jako otázka členství v EU není ani otázkou přijetí eura.

„Czexit by znamenal konec evropských peněz. To však nemohu přijmout jako argument proti vystoupení z EU, protože jakékoliv dotace považuji principiálně za pomýlené a škodlivé. Dotace berou peníze těm, kteří jsou úspěšní a umějí je vygenerovat, a dávají je těm, kteří jsou neúspěšní a neumějí si je sami vydělat. Neboli dotace vytváří ekonomickou neefektivitu, v průměru snižují životní úroveň. Navíc nutnost kofinancování vede k umělému navyšování zadlužení ČR,“ zkonstatovala Šichtařová.

Následně poukázala i na makroekonomické ukazatele či administrativní bariéry obchodu, neopomněla i bilaterální dohody či součinnost EU. A co si myslí o mstě Evropské unie? „Po výstupu z EU by nám EU nejspíš na truc zavřela svůj vnitřní trh a nedovolila nám vyjednat si bilaterální smlouvy. Ne, není to racionální. Je to jen a pouze mstivé a má to exemplárně odradit další zájemce o vystoupení z EU, nic víc. Nutno dodat, že obchodní bariéry poškozují OBĚ strany, tedy i samotnou EU,“ sdělila Šichtařová.

„Na jedné misce vah leží slušná makroekonomická kondice naší země a znovuzískání státní suverenity. Na druhé misce vah leží mstivost EU, která by na nás uvalila cla, obchodní kvóty, sankce a podobně. A právě to, do jaké míry by se nám EU mstila, je to, co nevíme. A je to spíš otázkou diplomacie a práva, nikoliv ekonomiky. O ničem jiném analýza dopadů czexitu vlastně není. A nezastírám, že možnosti msty jsou velké. Umím si klidně představit, že v krajním případě by na nás EU mohla uvalit sankce jako třeba na Rusko,“ uzavřela Šichtařová se slovy, že kdyby nám EU nedělala uražené naschvály a byla pragmatická, nebylo by co řešit, neboť by czexit neznamenal ekonomický problém ani ohrožení naší bezpečnosti.