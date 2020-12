Děti bude zabíjet covid, ale vám je to stejně jedno. Lékař zdrtil Čechy

reklama

Koronavirus má první oběť u dětí. Informovala o tom CNN Prima News. Informaci potvrdil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). „Jednat se mělo o děvčátko z Liberecka,“ pověděla moderátorka, než předala slovo reportérovi na místě. Mluvčí ÚZIS informaci sice potvrdila, ale bližší informace odmítla poskytnout.

„Z toho, co bylo zveřejněno na webu ÚZIS, lze ale dovodit, že šlo o holčičku, o miminko, které se nedožilo ještě ani jednoho roku života a mělo pocházet právě odsud z Liberecka. Já jsem kontaktoval mluvčí nemocnic v Libereckém kraji včetně té liberecké, před kterou teď stojím. Nikdo z nich nedokázal potvrdit ani vyvrátit, že by právě toto dítě prošlo péčí v některém z těchto zařízení. Všichni se ale shodli na tom, že pokud je dítě v takto vážném stavu, obvyklá praxe je, že putuje do nemocnice v Praze, konkrétně do Motola, kde jsou zařízení na tu superspecializovanou péči. Mluvčí motolské nemocnice se nám zatím kontaktovat nepodařilo,“ pověděl Libor Tampier v reportáži.

Tabulka zachycující celkový počet úmrtí s koronavirem.

Ve věku 25 až 34 let zemřelo podle statistik 12 lidí, z toho čtyři ženy a osm mužů. Z věkové kategorie 35 až 44 let s koronavirem v Česku zatím zemřelo 53 lidí, z toho 35 mužů. Ve věku 45 až 54 let bylo dosud 139 mrtvých s covidem a také převažují muži, kterých v této kategorii zemřelo 90.

Nejvíce obětí je ale stále ve věku 75 až 84 let, a to 3 432. Podle nejnovějších údajů ze středečního rána celkem zemřelo v Česku 9 136 lidí s koronavirem. Oběti podle věkových kategorií se ale zveřejňují se zpožděním po ověření příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Poslední taková data pocházejí ze 6. prosince a evidují 9 007 obětí. Přehled se pak aktualizuje jednou týdně ve středu.

Příspěvek okomentoval na sociálních sítích starosta Plzně 7-Radčic doktor Rolando Arias, který v posledních volbách kandidoval za „NAŠE RADČICE za KDU-ČSL“. Arias je zároveň prezidentem nadačního fondu HHH, který se věnuje řešení systémových problémů zdravotního zabezpečení a péči o zvláště ohrožené skupiny těžce nemocných pacientů. Ten na svém Facebooku napsal, že děti umírají na covid-19 kvůli takzvanému Kawasakiho syndromu. Ten se prý v populaci běžně vyskytuje u predisponovaných jedinců, jinak ale zdánlivě zcela zdravých. „Typicky u dětí do 5–6 let věku. Naštěstí není výskyt Kawasaki syndromu (systémová vaskulitida) častý. Běžně je v evropské populaci výskyt 1,6/100 000 dětí. Covid dokáže výskyt Kawasakiho syndromu zvýšit až 30–40x (zkušenost ze Španělska a Francie), ale v naší populaci by se jednalo maximálně o desítky obětí covidem exponované dětské populace.

Vzhledem k tomu, že česká veřejnost kašle na deset tisíc oficiálně zemřelých seniorů na covid-19 a podstatně vyšší nárůst celkové úmrtnosti, pochybuji, že by v krajním případě s populací hnulo i úmrtí několika desítek dětí,“ dodal starosta Radčic.

Před neukázněností a nedostatkem solidarity varoval i primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Martin Polák. „A za zcela zásadní považuji, aby používání bariérových opatření bylo dodržováno napříč společností včetně celebrit, ústavních činitelů i bývalé politické elity. Ti všichni by měli jít občanům příkladem. Jistě nemohu souhlasit, že nošení roušky je symbolem, že její nenošení je vhodným výrazem odporu proti vládě, či dokonce že jsou snad útokem na svobodu člověka či projevem vítačů migrantů a míry sebevědomí.

Vláda v této věci hraje spíše roli organizátora – my všichni bychom měli mít tolik rozumu, abychom opatření dodržovali. Je to skutečně otázka ohleduplnosti a solidarity mezi lidmi. Často se mluví o tom, že musíme chránit především rizikové skupiny, jako jsou například senioři či polymorbidní pacienti. Ty však budeme chránit mimo jiné tím, že budeme dodržovat právě tato bariérová opatření,“ pověděl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Bariérovými opatřeními měl primář na mysli pravidlo 3R – roušky, hygienu rukou a rozestupy.

Podobně se vyjádřil i primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel. „Podle vyjádření mnoha lidí na sociálních sítích i z různých webů vyplývá, že nemalá část veřejnosti má strach z celkového rozvolňování před Vánoci a také z nedisciplinovanosti určité části společnosti v tyto nejoblíbenější svátky. Dokonce jsem se tam setkal s tak exaltovanými názory, že to vláda dělá úmyslně, aby nemusela proplácet tolik důchodů, když nás čeká v příštím roce poměrně velký ekonomický propad. Jsou podle vás obavy z vánočních svátků oprávněné?“ zeptali jsme se primáře.

„Tyto obavy rozhodně sdílíme i my, zdravotníci v první linii. Mohu potvrdit, jak zaznělo ve vašem dotazu, že s podobnými obavami se setkávám většinou, a to i u nezdravotníků, nebo dokonce i u mladých lidí, které dosud infekce ohrožuje daleko méně. Úspora na důchodech je jistě nadsázka, ale i tak se to neposlouchá dobře,“ odpověděl Kümpel.

„Zdravotníci v první linii mají na pandemii zpravidla odlišný pohled než velká část společnosti, která infekční hrozbu vnímá jen zprostředkovaně nebo se setkala jen s lehkým průběhem u známých či blízkých. My na izolačních odděleních nemocnic vidíme těžké stavy, vidíme úmrtí, jsme svědky nepříjemné ruské rulety, která si bez větších pravidel vybírá své oběti, vidíme rodinné tragédie. Proto vždy budeme stát na straně těch, kteří hledají zbraně pro omezení šíření či likvidaci nepřítele, který dokáže ukrást to nejcennější, co máme, tedy zdraví. Z tohoto pohledu se může náš pohled zdát zkreslený, na druhé straně jsme to právě my – infektologové a epidemiologové –, kteří bychom měli být v otázce infekcí a jejich hrozeb nejvíce erudovaní a nejvíce zkušení. Proto, podobně jako řada mých kolegů i epidemiologů, důrazně varuji před uvolňováním, které by bylo vedené populistickými tendencemi, a nikoli rozvahou odborně podloženou. Myslím, že jsme byli svědky chyb v euforii po zvládnutí první vlny a již tehdy jsme s předsedou odborné společnosti infekční lékařství na velké riziko upozorňovali,“ dodal.

