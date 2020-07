Děti od začátku září do škol půjdou, ujišťuje Plaga. A příště budou mít povinnost se učit na dálku

Návrat dětí do školních lavic je stále předpokládán v úterý 1. září. Zatím nic nenaznačuje, že by mohlo dojít k plošnému odstavení škol jako na jaře, kdy tři měsíce probíhala výuka na dálku a žáci nebyli za toto období známkováni. Kvůli vývoji epidemické situace plánuje ministerstvo školství a některé kraje v období několika následujících týdnů připravit pravidla pro případ, že by se situace zhoršila, informují Novinky.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by k plošnému uzavření škol už dojít nemělo; omezení výuky by mohlo nastat v místních ohniscích nákazy. Pro každý případ je připravena novela školského zákona z dílny ministerstva školství, díky které by distanční vzdělávání v případě krize mohlo být jednodušší a známkovat by bylo nejen možné, ale i povinné.

Novela zavádí školám povinnost organizovat distanční výuku v případě epidemie či živelní pohromy, a to i s přihlédnutím na individuální podmínky žáků a studentů. Zároveň je povinností žáka se distanční výuky účastnit. Odhaduje se, že na jaře se asi desetina žáků výuky na dálku nezúčastnila. Pokud by se žák bez řádné omluvy do výuky nezapojí, bude moci škola vyvozovat postihy.

To s sebou může nést podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého i problémy. „Na jaře byla spousta výhrad, že se distanční výuka odehrává bez opory v zákoně. A když jsme se rozhodli zavést povinnost pro žáky, tak je jasné, že školy musí taky mít povinnost jim přizpůsobit podmínky, protože jinak by to nebylo vyvážené,“ řekl Právu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) si je vědom, že je v takovém případě zapotřebí posílit digitalizaci. „Ideálně na základních a středních školách. Takže to můžeme hned využít na nákup tabletů,“ poznamenal v souvislosti s miliardami, které předpokládá vynaložit EU a členské státy v důsledku pandemie.

