Diplomat Votápek v ČT: Už Rusko neberme jako civilizaci. Ohrožuje nám hodnoty

Bývalý generální konzul v Rusku Vladimír Votápek ocenil návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze v Kyjevě jako výrazné politické gesto. Současně však Francii a především Německu vyčinil za to, jak málo vojenské pomoci Ukrajině poskytují. Kupříkladu ve srovnání s Českem je to podle Votápka opravdu hodně slabé. Nakonec popsal, jak se dnes chová Rusko. „Přestaňme Rusko vnímat jako civilizovaný, i když možná trochu divný evropský stát...“

„Já bych připomněl, že každá válka má několik rovin. Rovinu idejí, a v tomto směru je kandidátství na členství v EU skvělým povzbuzením celého ukrajinského národa. Pak má ekonomickou rovinu, tady Francie a Německo pomáhají, ale pak má také tu rovinu mečů, ve které se muži a ženy vzájemně mrzačí více čí méně sofistikovanými zbraněmi, tady ta pomoc Francie a zejména Německa výrazně pokulhává za svými možnostmi,“ poznamenal Votápek.

Celé vstoupení bývalého generálního konzula naleznete zde

„To, jak Ukrajině pomohlo Česko a Německo, je nesrovnatelné. A ještě horší je to srovnání, když uvážíme ekonomické možnosti obou zemí a zbrojní možnosti obou zemí. Z tohoto hlediska, z té roviny mečů, je pro mě ta návštěva zklamáním. Když na Ukrajinu dorazilo šest nových houfnic Caesar, tak je to lepší než nic, ale na té velké frontě to neznamená vůbec nic. To je jako kdybychom řekli, že ve druhé světové válce dorazilo na frontu 6 nových skvělých moderních houfnic,“ pravil Votápek.

Pokud jde o návštěvu Macrona a Scholze v Irpinu, podle Votápka jde o politické gesto, ale z praktického hlediska to podle Votápka tolik neznamená, protože Macron i Scholz mají nepochybně na stole dost jasné zprávy o tom, co s sebou nese ruská invaze na Ukrajinu.

Konstatoval také, že by Evropské unii nakonec vlastně prospělo, kdyby se odstřihla od ruské ropy a plynu. Nebylo by to nijak snadné, možná by to znamenalo utlumení některých průmyslových podniků, ale EU jako celek by to podle Votápka zvládla a Rusko by přišlo o velké zdroje příjmů.

Nakonec zdůraznil, že je třeba přestat se dívat na Rusko jako na civilizovanou zemi.

„Přestaňme Rusko vnímat jako civilizovaný, i když možná trochu divný evropský stát a začněme se k němu chovat jako k fašistické diktatuře, která ohrožuje veškeré evropské hodnoty. Pokud tuhle válku nevyhrajeme, tak budeme mít za 10 let neuvěřitelné problémy. Ať už s Putinem, nebo bez Putina. V našem zájmu je, aby se Rusko proměnilo a ta cesta k tomu, jak to ukazuje historie, je těžká vojenská porážka Ruska. Po porážce Rusko v minulosti aspoň částečně nakročilo k demokracii a k liberalismu,“ pravil Votápek.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.