Díra v kase. Konec Dvořáka v čele ČT? Radní Matocha řekl více

Rada České televize odvolala svou dozorčí komisi a vzápětí rezignovali předseda a místopředseda Rady ČT. V pořadu K věci vysílaném na CNN Prima News k tématu hovořil místopředseda Rady ČT, publicista Pavel Matocha. Za absurdní označil tvrzení, že by se někdo snažil o odvolání generálního ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka; sám by pro něco takového prý nehlasoval. Sdělil, zda má zájem o uvolněné místo předsedy Rady ČT.

reklama

V úvodu Matocha vyvrátil, že by Rada ČT měla záměr odvolat generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. „Nikdy jsem neslyšel, že by kdokoliv tohle otevřel. Je to uměle vyvolávané téma, v současné chvíli dost absurdní,“ uvedl. Jedním dechem dodal, že zatímco o odvolání dozorčí komise se uvnitř Rady ČT jednalo mnoho měsíců, tak nikdy nikdo nenavrhoval jednání či zpochybňování mandátu Petra Dvořáka. Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 13350 lidí

Matocha by pro odvolání Dvořáka z čela České televize ruku nezvedl. „Pokud by někdo z radních navrhl odvolání generálního ředitele, tak já bych hlasoval proti. Nevidím k tomu teď důvod. A nevím o tom, že by se k tomu někdo chystal,“ zopakoval Matocha. Rada ČT ve svém novém složení je velmi kritická k České televizi, což je podle Matochy zcela v pořádku.

Právě odvolání dozorčí komise Rady ČT vyvolalo velký rozruch, ale Matocha to považuje za správný krok, jelikož dozorčí komise neodváděla práci, kterou měla. „Rozhodně toho nelituji, byl to správný krok. Byl to poradní orgán radních, pokud je situace taková, že dozorčí komise funguje špatně a rok jí většina radních kritizovala,“ připomněl člen Rady ČT.

Poslední kapkou byla kauza nákupu ostravských pozemků u studia České televize. „Dozorčí komise totálně selhala a je správně, že došlo k jejímu odvolání. Chtěla nás nechat hlasovat o usnesení, které nám se zákona ani nepřísluší. Chtěla, abychom schválili tento nákup a následnou směnu pozemků, aniž by byl udělán znalecký posudek. Dále nám k tomu nedali ekonomickou analýzu, jak je to kvantifikované, bez toho také není možné rozhodovat, i to nám komise doporučila schválit,“ upozornil, že byli nabádání k protizákonným krokům.

„Jedním z hlavních impulsů bylo i to, že se ukázalo, jak je předseda dozorčí komise naprosto nepřipraven a doporučuje schválit něco, co sám neměl pořádně nastudované,“ uvedl další z důvodů, které hlasování o odvolání dozorčí rady předcházely.

Předpokládá, že blížící se schvalování rozpočtu ČT na příští rok bude „třaskavé“. „Očekávám dlouhodobé plány ekonomického rozvoje a na to navázané rozpočty. Petr Dvořák se stále nesmířil s těmi ročními rámci minimálních zůstatků finančních prostředků, jak mu je schválila Rada ČT ještě před mým nástupem do funkce,“ upozorňuje Matocha.

Připomíná, že Česká televize dlouhodobě hospodaří každý rok ztrátově. „Česká televize za uplynulých osm let, co je tam Petr Dvořák, každý rok má o několik set milionů vyšší výdaje, než jsou její roční příjmy. Dočerpává si to z fondu televizních poplatků, který není bezedný. Pokud se vyčerpá, nebude v televizi na výplaty,“ vysvětluje místopředseda Rady ČT. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 4946 lidí

Moderátorka Marie Bastlová se ho zeptala, zda je spíše namístě debata o zvýšení koncesionářských poplatků, které už několik let zůstávají ve stejné výši. „Můj názor je ten, že v první řadě je potřeba si uklidit sám doma. Je třeba podle příjmů nastavit výdaje. Pokud se podaří, že se poslanci rozhodnou a schválí navýšení koncesionářských poplatků, pak lze navýšit i výdaje. Sedmimiliardový rozpočet je ale dostatečné velký na to, aby ČT mohla plnit svou veřejnoprávní funkci,“ sdělil, s tím, že od poslanců spíše přicházejí signály, že ke zvýšení koncesionářských poplatků nedojde.

„Proto jsme prosadili, aby Česká televize prošla zevrubným auditem. Také si myslím, že by bylo zapotřebí změnit zákon, aby Českou televizi mohl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, jestli tam nedochází k nehospodárnostem,“ poznamenal radní Matocha.

Moderátorka namítla, že koncesionářské poplatky ve výši 135 korun měly tehdy jinou reálnou hodnotu, než je v roce 2020. „Je to logické kvůli inflaci, vývoji mezd a tak dále,“ řekla.

Česká televize se však, podle Matochy, musí umět přizpůsobit realitě, obdobně jako to dělají komerční televize. „Všechny komerční televize by byly úplně šťastné, kdyby výše reklamních příjmů a reklamních časů byla snížena jenom o tolik, o kolik klesla reálná hodnota těch koncesionářských poplatků. V celém mediálním prostoru prudce padají příjmy. Proti tomu příjmy České televize poklesly minimálně,“ upozornil Matocha.

Ve středu, podle Matochy, plánují na jednání Rady ČT dovolit dozorčí komisi. „Pokládáme to za prioritní úkol. Potřebujeme komisi, která bude naším plnohodnotným partnerem, kterému budeme moct věřit,“ řekl Matocha.

Bude se možná řešit i nové vedení Rady ČT, jelikož její předseda René Kühn i místopředseda Jaroslav Dědič rezignovali. „Možná budeme již volit, možná že to odložíme. Každý odstoupil z jiných důvodu. Že rezignoval předseda, tomu rozumím, zdálo se, že radu neřídil správně, nestačil na to, a proto většina rady hlasovala jinak než on,“ sdělil svůj názor.

Bude nyní Matocha mít zájem o post předsedy Rady České televize? „Budu o tom jednat nejprve se svými kolegy-radními. Pokud by většina radních chtěla, abych byl předsedou já, zvážím to a jsem ochoten se o tom bavit. Nemůžu říct, jestli bych to chtěl, či nechtěl. Já mám svého kandidáta, který by, podle mne, byl velmi dobrým předsedou Rady ČT, a nejsem to já,“ přiblížil Matocha.

Reagoval i na Kühnova slova k poslednímu jednání Rady ČT, že prý v radě jsou ti, kteří vytvářejí dojem, že ČT je špatná a ve špatném stavu. „Není to pravda. Vnímám to jako zhrzená slova abdikujícího předsedy,“ uvedl Matocha s připomenutím, že do kompetence předsedy Rady ČT patří agenda stížnosti a podnětů, které předseda Kühn, i přes jeho opakovanou kritiku, téměř vůbec neřešil.

Psali jsme: Gentleman Šarapatka poslankyni: Husa. Syčí a kejhá v Babišově drůbežárně Dozorčí komise ČT? Je to venku. Šlo prý o obrovské kšefty. Až dnes zazní, na koho byli ti lidé přisátí Hrušínský: Berou lidem právo na pravdu! Xaver, Lipovská, Zeman, Babiš. Bez důkazů rozvrací ČT Krize v ČT: Šarapatka to chtěl taky. Exšéf taky. Fakta lezou ven

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.