Diviš vrácený do voleb: Stejně nemá moc šancí uspět, mávl rukou Marek Benda

Nejvyšší správní soud rozhodl vrátit do prezidentských voleb Karla Diviše, kterého předtím ministerstvo vnitra vyřadilo ze seznamu uchazečů o post hlavy státu pro údajný nedostatek platných podpisů podporovatelů. Naopak volby se podle soudců nesmí zúčastnit Denisa Rohanová, která svou kandidaturu opírala o podporu exposlanců. Šéf poslaneckého klubu vládní ODS Marek Benda je rád, že soud v této věci udělal jasno. Šlo podle něj však stejně o kandidáty, kteří neměli moc šancí a nejsou proto zvlášť znevýhodněni. Připustil, že volby by mohly být zpochybněny, pokud by ex post Ústavní soud řekl, že jeden z kandidátů měl být do volby připuštěn a nebyl, například v případě Karla Janečka.

Poslanec Benda si nemyslí, že dění okolo prezidentských kandidátů může nalomit důvěru občanů v to, jak funguje demokraticky proces v České republice. „Připadá mi to jako marginálie, protože týká se to kandidátů, kteří podle všech průzkumů nemají v reálu příliš šanci na to uspět,“ míní Benda k rozhodnutí soudců.

Je rád, že judikatura udělala jasno v případě Rohanové, která svou kandidaturu podložila hlasy od poslanců bývalé Sněmovny. „Jsem rád, jak Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci Rohanové. To je věc, která nebyla úplně jasná. Teď je jasno, že skutečně nemůžu teď jako zákonodárce začít podepisovat kandidaturu někomu, kdo bude kandidovat třeba v roce 2032,“ kvitoval v tomto případě zásah soudu do prezidentských voleb. Na otázku, proč v tomto nebylo jasno už mnohem dříve, odpovídá slovy, že „nikoho nenapadlo, že se o tohle někdo pokusí“.

Nesouhlasí s tím, že by byl Karel Diviš znevýhodněn, když do prezidentské kampaně naskakuje o několik týdnů později. „Kampaň vlastně začala vyhlášením voleb. Šlo jen o to, zda jsou zaregistrováni. Žádná oficiální kampaň, pokud vím, v České televizi a v Českém rozhlase neběží. Nemyslím si, že jde o zásadní znevýhodnění,“ vyjádřil se Benda.

Zmínil reakce některých politologů, že soud ukázal, že stát nepřipravil volbu prezidenta správně. Zaspal podle Bendy stát a hází zodpovědnost na soudce? „Pokud se někdo odvolá, vždy to rozhoduje soudce. Nevím, jestli stát zaspal, to není tak triviální, lehce se říká ‚změňte to, ať je to jinak‘. Myslím, že se nic moc jiného dělat nedalo. To bychom museli změnit většinu právního řádu této země,“ řekl Benda.

„Myslím, že by zasloužilo hlubší analýzu, jak se s tím poprat, ale tak trochu říkám, je to zodpovědnost těch kandidátů… když chci někam přicházet, že mě někdo podporuje, tak by si měl každý ověřit, jestli ta osoba skutečně existuje, jestli se podepsala způsobem, který se dá ověřit,“ míní poslanec Benda.

Naděje se rozplynuly také pro matematika Karla Janečka, jehož stížnost Nejvyšší správní soud zamítl a vyřadil ho z boje o Hrad. Těsné bylo i hlasování soudců o tom, zda měl být Janeček připuštěn do volebního klání. „Většinou se na tom ale soudci shodli, i to se u soudů stává a patří to k justici. Je pravděpodobné, že to bude přezkoumávat ještě Ústavní soud. Co by se stalo, pokud by to přezkoumal po volbách a připustil tuto kandidaturu, jestli by ty volby jako celek byly pak zpochybněny… tam si myslím, že pak máme potenciálně problém, to by vytvářelo výraznou komplikaci,“ řekl Benda, a že spíše věří, že Ústavní soud by toto rozhodnutí potvrdil.

