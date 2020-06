Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 %

reklama

Předsedající přivítal své nové kolegy Hanu Lipovskou, Xavera Veselého a Pavla Matochu a také hosty, generálního ředitele a dále Milana Fridricha, ředitele programu České televize. Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 89% Nehrozí 11% hlasovalo: 1837 lidí

Jako první hovořil generální ředitel Dvořák. Řekl, že ČT poděkovala komunita neslyšících za to, že zpravodajství bylo v době koronaviru i ve znakovém jazyce. Také citoval průzkum Kantaru, že lidé si obecně přejí, aby pokračoval kanál ČT3. Lipovská se ptala na průzkum, k čemu bude použit, a hlavně když průzkum byl internetový, jak to jde dohromady s tím, že kanál ČT3 cílí na seniory, kteří nejsou pravidelnými uživateli internetu, a svěřila se s osobní zkušeností, že někteří, zejména venkovští senioři, kanál ani nedokázali naladit. Šarapatka ovšem hned reagoval, kde bere Lipovská jistotu, že senioři nejsou „internetoví“, vzhledem k tomu, že většina z nich už jsou „moderní lidé“ a musejí se na internetu vyznat. Dvořák doplnil, že šlo o pravidelný průzkum, který nebyl přímo zaměřen na seniory.

Pak už se řešil rozpočet a předseda dozorčí komise přečetl její stanovisko:„Rozpočet nákladů, schválený radou ČT na rok 2019, nebyl překročen a náklady a výnosy dosáhly stejné výše, 6 miliard 654 milionů 806 tisíc, což je o 259 milionů korun méně, než byl schválený rozpočet.“ Dodal, že čísla vycházejí z auditované účetní závěrky, a pak se věnoval rozdílům oproti minulým letům a na které oddíly jde nejvíce peněz. „K 31. 12. 2019 měla ČT finanční majetek ve výši 1,5 miliardy korun, což je o 297 milionů více, než bylo původně predikováno v dlouhodobých plánech,“ pravil a dodal, že za to může vyšší výnos z výběru televizních poplatků a nižší náklady. ČT tedy podle dozorčí rady hospodařila v souladu se zákonem o ČT. Radní vzali toto usnesení na vědomí.

Pak se řešil program ČT1 za rok 2019. Zpravodaj Zdeněk Šarapatka ČT1 charakterizoval, že jde o českou, tradiční, důvěryhodnou, objektivní, seriózní a profesionální televizní stanici. „Což mi dovolte, abych přeložil, znamená, že na rozdíl od některých komerčních stanic a internetových platforem ČT není lidová, poplatná, prodejná a bulvární,“ považoval Šarapatka za důležité říci.

Věnoval se také tématu veřejné služby, kde padají názory, že ji ČT neplní. Řekl, že by bylo potřeba se zeptat zákonodárců, jak si ji představují, vzhledem k tomu, že tvoří zákony a podmínky pro fungování ČT. „Já kdybych na to měl odpovědět jako ‚amatér‘, protože nejsem televizní profesionál z managementu, tak bych řekl, že ta odpověď se nabízí částečně sama. Česká politická reprezentace si veřejnoprávní službu, i na ČT1, představuje tak, aby ČT byla především jejich, zatímco občané vědí, že Česká televize je jejich včetně kanálu ČT1.“

Dodal, že odpůrci ČT z toho neměli radost, ale ti ostatní prý ano, když ČT věnovala velký prostor pádu komunistického režimu při 30. výročí pádu komunismu. Pak vysvětloval, které seriály, filmy a reprízy byly úspěšné.

Také mínil, že Rada ČT by se měla ad bloc postavit za pořady 168 hodin a Reportéři ČT. „Víme, o čem mluvíme, jsou to samozřejmě diskutované pořady, které jsou ale nejvíc trnem v oku zejména vládním politikům, což z jistého úhlu pohledu se dá pochopit, protože je to kritická žurnalistika, a samozřejmě také Pražskému hradu. V tomto kompaktu pak ta animozita vůči pořadu vyplývá z toho, znovu podtrhuji, že jde o kritickou žurnalistiku, která opravdu nikoho nešetří a bere to, padni, komu padni.“

„Myslím, že by mělo být povinností každého skutečně svobodně smýšlejícího člověka, který má na zřeteli svobodu slova ČT a její nezávislost na kterémkoliv politickém subjektu, byť jsme v současné době vysokého politického tlaku na ČT, ať už do obsazování této rady, tak už myslím, že by to měla být povinnost tyto dva publicistické pořady hájit. Protože jsou to nositelé faktu, že ČT je dosud svobodná a nezávislá,“ pokračoval Šarapatka v prohlášeních.

Dotkl se i zrušeného pořadu To se ví s Alešem Hámou a Halinou Pawlovskou. Šarapatka uvedl, že se pořad setkal s „odporem fake news webů“. „Já myslím, že to nebyl špatný pořad, byly to tak vtipně vyvrácené falešné zprávy, zavádějící titulky, nesmyslné fotografie, já si myslím, že to mělo dobrý záběr, byť to skončilo, z toho důvodu, že to bylo vystaveno tak strašné kritice těch, kteří to fake news v podstatě realizují. Takže kdyby to byla nějaká nezajímavá záležitost, tak o tom ani nepípne leckterý takový web. Ale tady se ukázalo, že to svůj smysl mělo, skončilo to, myslím, že se to dál táhnout nedalo, myslím že to bylo dobře a ČT1 to obohatilo.“ Člen rady René Kühn ovšem s hodnocením To se ví nesouhlasil, podle něj se nepovedl. Milan Fridrich konstatoval, že v Čechách se panelové show zkrátka neberou, a to ani na jiných kanálech, a dodal, že nejsou další plány věnovat se tématu fake news.

Šarapatka se dotkl i Xavera: „Možná dobrá zpráva pro držitele ocenění Zlatý citron od FITES, akce Trilobit, který pořádá FITES, se ani tento rok, ani minulý rok neobjeví na kanále ČT1, ale objevuje se na kanále ČT Art a já pevně věřím, že se bude vysílat dál, bez ohledu na to, že došlo ke změnám v Radě ČT.“

Radní Šarapatka měl poznámky i k programu ČT2, všímal si třeba toho, že k výročí osvobození Československa v rámci druhé světové války byl odvysílán „socialistický velkofilm“ Osvobození. „Aniž by k tomu byl vysloven nějaký názor, že to je tedy film z té ideologické provenience, což v tom filmu, který byl mistrovsky udělaný, není sporu, kde to z toho filmu jaksi ční, je to velmi tendenční film na tu dobu,“ poznamenal. Fridrich k tomu doplnil, že Osvobození byl jedním z 48 vysílaných filmů o druhé světové válce, kdy se snažily podat druhou světovou válku ze všech úhlů pohledu, a dodal, že k východní frontě tolik materiálu není. Také uvedl, že na ČSFD má film hodnocení 82 %.

K tématu se ozvala také ekonomka Lipovská, která se zeptala, zda by tedy bylo možné dělat, jako existují kritická vydání knih, i kritické vysílání, tedy následované rozborem. To by podle ní „možná umožnilo svobodněji vysílat mnohem větší množství věcí, pokud by to na druhou stranu nepřipomínalo revidovaná vydání některých amerických knih před rokem 1989“, spekulovala. Fridrich to označil za možné, ale dodal, že to nebyl přístup, který tehdy zvolili.

