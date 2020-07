Dluhový plán EU: Babiš kývne, nechce dělat potíže. Ale Orbán... Nový vývoj

Maďarský parlament dal premiéru Viktoru Orbánovi mandát, aby odmítl plán na ekonomické oživení EU po koronavirové pandemii. Plán, který chce ambiciózně posunout Evropskou unii směrem k „zelené ekonomice“, přitom kritizuje i sám premiér.

Plán zavádějící zcela nové přerozdělení evropských peněz a jejich navázání na „dodržování evropských hodnot“, má být v Bruselu projednáván tento týden.

Maďarský parlament drtivou většinou 128:16 schválil rezoluci, která premiérovi jasně stanovuje podmínky, kterých se má při bruselském jednání držet. Mimo jiné má bojovat za to, aby z finanční podpory EU byly vyňaty „organizace vykonávající politickou činnost pod maskou občanské společnosti“ a rovněž zastavení disciplinárních řízení, které instituce EU vedou proti Maďarsku a Polsku.

Maďarští poslanci uznávají, že ekonomická rizika jsou dnes tak velká, že státy EU musí přijmout společnou dluhovou politiku a ručit za sebe navzájem. Je však podle nich nezbytné zajistit, aby prostředky ze společné kasy byly rozdělovány skutečně spravedlivě a jejich distribuce nebyla ovlivňována politickými záměry a boji.

V rezoluci rovněž stojí, že je nepřijatelné spojovat podporu s ideologickými podmínkami, maskovanými jako „ochrana právního státu“.

„Národní shromáždění konstatuje, že s členskými státy je třeba zacházet rovnoprávně a navázání podpory z fondů na politické podmínky je nepřijatelné,“ shrnula na twitteru ministryně spravedlnosti Judit Vargová.

The National Assembly’s resolution adopted today gives clear guidance for #Hungary w/ regard to the negotiations on #MFF & #NextGenerationEU. It declares i.a. that MSs in the same situation must be treated equally & linking funds to political conditions is unacceptable.