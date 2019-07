Dnešní debaty o „uhlíkové stopě“? Dříve upalovali čarodějnice, srovnává Jaroslav Bašta

21.07.2019 7:43

Česko trápí již několik let sucho, změna klimatu, a jen těžko se hledají řešení, co s tím. Někdejší diplomat v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta se v komentáři pro Prvnízprávy.cz ohlédl do minulosti. Za problémy se suchem spojené tehdy lidé vinili čarodějnice. „To vyvrací tezi o vině člověka za globální oteplování. Když je sucho, můžete upalovat čarodějnice nebo stavět rybníky,“ píše Bašta. A rozčiluje se nad chováním zelených.