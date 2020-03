Dobrá zpráva, raduje se Petříček. Napravujeme věc, posíláme zdravotnický materiál Itálii

„Kromě 110 tisíc masek dodaných v posledních dnech ministerstvo vnitra věnuje 10 tisíc ochranných obleků," děkuje Itálie s vděčností České republice za spolupráci a velkorysost v této obtížné chvíli. „Jde o hmatatelné znamení evropské solidarity,“ píší Italové.

In addition to the 110,000 masks delivered in the last days, the ???? Govt will donate 10,000 protective suits to ????. We are grateful to the Czech Republic for their precious collaboration and generosity in this difficult moment: a tangible sign of European solidarity ????@CzechMFA pic.twitter.com/ipJsj7Bg2e