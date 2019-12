Dohra Moravce a šéfa ODS: Udeřilo z nečekaných stran!

Úvodem se hovořilo o zdravotnictví. Česká lékařská komora se stále více zlobí na ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka čelí české zdravotnictví personální devastaci a má-li se to změnit, musí razantně vzrůst platy v tomto odvětví. Vedle toho je Adam Vojtěch kritizován za to, že v lékárnách schází např. léky pro kojence.

Babiš Vojtěcha rázně hájil. Má za to, že situace v českém zdravotnictví se za Vojtěchových časů vylepšila. Jak je jeho zvykem, konstatoval, že za časů údajné šedé eminence zdravotnictví Marka Šnajdra vládla v této oblasti korupce. Připomněl také, že o Šnajdra se znovu zajímá policie.

„Já myslím, že s Adamem Vojtěchem přišla nová éra českého zdravotnictví, velmi pozitivní éra. Důležité je, že do zdravotnictví přijde 35 miliard navíc. S panem Kubkem to vždycky skončí hádkou a je to ztráta času. S tímhle pánem nemá smysl mluvit. (...) Pan Kubek si teďka kupuje novou nemovitost za 155 milionů nebo má příjem 155 milionů. On dělá politiku,“ dštil Babiš oheň a síru na hlavu prezidenta ČLK.

Fiala se do Babiše okamžitě pustil. „Já jsem si tu připadal jako před třiceti lety, jako by snad nikdo nemohl kritizovat ministra, protože má nějaký majetek,“ zlobil se Fiala. „Je to katastrofální výběr ministra,“ vyplil předseda ODS Fiala na Babiše. Konstatoval také, že ministr Vojtěch možná pěkně zpívá na večírcích lékařů, ale jinak jim je k smíchu. Babiš obratem vytáhl tabulku, která měla dokázat, že za časů vlády ODS klesaly platy sestrám. A znovu vytáhl bývalého rebelujícího poslance ODS Marka Šnajdra. „Šnajdr byl největší zločinec v českém zdravotnictví. Po Praze se říkalo, že když údajně ukradl jednu miliardu, tak dělal mejdan. Když za nás někteří ti ředitelé skončili ve vězení, tak jsem jim říkal ‚šnajdroidi‘. Já nevím, že má pan Fiala odvahu tady o tom mluvit. ODS nám nemá co mluvit do zdravotnictví. My jsme tam dodali peníze,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO. Andrej Babiš ANO 2011



„Nejsem volič ANO. Leč ministr Vojtěch, bývalý člen ODS (jak paradoxní v této debatě) se snaží konečně o reformu zdravotnictví a naplnění zákona. Pacient platí a vybírá si pojišťovnu. Pojišťovna se musí sakra snažit, aby byl spokojený. Jinak bude pacient platit někomu jinému. Pokud jen trochu možno, bez ovlivňování státem a lobbisty. Tak to má být, ale žádný ministr ani zprava, ani zleva se nevzdal socialismu v medicíně a možnosti si hrát s miliardami. Je to asi i o tom, že ministr Vojtěch je po dlouhé době nelékař. Je až trochu trapné ministrovi podstrkovat, že umí zpívat. Ale vůbec nechápu, jak může pravicová strana bojovat za řešení zdravotnictví státem – to jde jen za cenu vyšších daní a méně svobody (tuhle kritiku bych bral od ČSSD a od odborů). Ministr Vojtěch mi přijde, že je pořád z té ODS Václava Klause staršího. Jakkoli mu tím uškodím v ANO a dobře to nezní ani pro ODS dneška. Pojišťovenský systém totiž zavedla ODS a ministr Vojtěch ho konečně uvádí v život,“ poznamenal k ministru zdravotnictví Vojtěchovi, jenž byl v pořadu ze strany Fialy kritizován, lékař Roman Šmucler.

„Hodnocení dnešních Otázek VM, část zdravotnictví: Všichni tři za pět. Šéf ODS Fiala ukázal, že je na tom úplně stejně jako Babiš, tedy že zdravotnictví zbla nerozumí. Akorát přitom velmi ubohým napadáním nepřítomného ministra ztratil profesorskou noblesu. Který mamlas připravoval panu Fialovi podklady? ODS v minulosti zdobil promyšlený program pro zdravotnictví. ODS model 2019 nemá ke zdravotnictví nikde ani čárku, ale zato jsme dnes slyšeli několik strašlivých nápadů, jako je úhradový zákon, které popírají vše, co dosud ODS programově hájila. Pan Fiala měl štěstí, že tomu fakt Babiš nerozumí, jinak si dnes profesora mohl namazat na chleba,“ poznamenal pro změnu bývalý mluvčí Tomáš Cikrt.

„A moderátor – jaksi neumí rozlišit podstatné od nepodstatného, což mě u Václava Moravce, kterého jinak ctím jako mistra moderace, mrzí, Například točit se na jednotkách milionů korun závazků u instituce s několika miliardami obratu je hluboké neporozumění problému stejně jako mávat půl roku starou tabulkou (protože právě závazky se rychle mění v čase). Problémem je asi třetina fakultních nemocnic, dvě třetiny jsou ekonomicky v cajku (zejména Moravcem zmiňovaný Hradec je velmi dobře hospodařící nemocnice). Největší sekery má Bulovka, FN Anna, VFN, dále pak i FN Brno, Vihohrady... Příčiny jsou dlouhodobě, historické a manažerské. Sorry jako, za tohle ale Babišák, ani Adam Vojtěch nemůžou, na tomhle se točit (pane profesore) znamená kálet si do vlastního hnízda,“ dodal.

„Souhlas, dnes byl Fiala slabý a útočení na Vojtěcha bylo zbytečné, nemyslím, že je tak špatný ministr,“ poznamenal pak jeden z diskutujících na facebookovém profilu. „Není špatný, je mizerný. Nevede ministerstvo, jen připravuje půdu pro zdravotnické kšeftování svého vůdce, kterého poslouchá ne slovo,“ oponoval další. „Navazuje v mnohém na to, co dělal Tom Julínek a ODS a ta samá ODS to teď popírá,“ dodal Cikrt.

