Donald Trump zhodnotil volby jako ohromný úspěch republikánů. A demokratům vážně pohrozil

Svou radost z úterních výsledků voleb před novináři Trump neskrýval. „Včerejšek byl neuvěřitelným dnem. Dokázali jsme posílit v Senátu a dokázali jsme překonat očekávání, co se týče dolní komory. A to navzdory tomu, že demokraté měli na své straně média a velmi bohaté sponzory,“ sdělil nadšeně Trump.

Poté, co začalo být jasné, že republikáni po volbách ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, začala americká média spekulovat o možných vyšetřováních nejrůznějších prezidentových aktivit, která nyní budou moci demokrati v Kongresu spouštět.

Šéf Bílého domu proto na tiskové konferenci varoval před tím, aby demokraté v kongresové komoře zahajovali vyšetřování jeho aktivit, protože by to prý zablokovalo legislativní procesy.

Uvedl, že Senát, kde si republikáni většinu udrželi, může rovněž „hrát tuto hru“, a takový vývoj by nakonec mohl být pro jeho osobu prospěšný, protože „jsem v tom lepší“.

Ještě předtím však v jednom ze svých tweetů demokratům pohrozil, že pokud si myslí, že budou mrhat penězi daňových poplatníků, aby je vyšetřovali na úrovni Sněmovny reprezentantů, pak budou rovněž nuceni zvážit jejich vyšetřování za všechny úniky utajovaných informací a dalšího na úrovni Senátu.

Vyšetřování týmu Roberta Muellera, který se věnuje vměšování Ruska do prezidentských voleb před dvěma lety, se prý Trump neobává. „Nic nezjistili, nic nemají,“ prohlásil s tím, že vyšetřování by mělo skončit, protože je „špatné pro tuto zemi“. Uvedl rovněž, že by mohl vyhodit všechny členy vyšetřovacího týmu, ale „politicky si to nepřeje“.

Ve svém prohlášení uvedl, že jinak věří, že demokrati a republikáni mohou po vývoji z posledních let najít společnou řeč. „Myslím, že existuje dobrá šance, že se to stane. Mohlo by to být skvělé. Máme hodně společného v oblasti infrastruktury, zdravotnictví a snížení cen léků na recept,“ sdělil. Právě zdravotnictví bylo podle průzkumů pro největší procento Američanů v těchto volbách nejdůležitějším tématem.

Kromě toho vyjádřil i uznání směrem k možné budoucí předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiové, která podle něj tvrdě pracuje a post v čele komory si zaslouží. Prezident Trump také připomněl, že v posledních dnech podpořil jedenáct kandidátů, z nichž celkem devět uspělo. Ocenil rovněž spolupráci se šéfem republikánských senátorů Mitchem McConnellem.

Připomněl také, že řada republikánských kandidátů jeho podporu odmítla, a to někde nepřineslo valné výsledky. „To jsou boje, které jsme mohli vyhrát. Ale tito kandidáti se rozhodli, že nebudou stát za tím, co prosazujeme. Jenže pro mnoho lidí to bylo zřejmě důležité,“ prohlásil prezident. Už dříve na Twitteru napsal, že ti, kteří s ním v kampani nespolupracovali, „říkají na shledanou!“. „S demokraty nejsem spokojen, ale drží pohromadě,“ prohlásil Trump v narážce na nejednotnost Republikánské strany.

Na tiskové konferenci prezidenta rozčílily dotazy některých novinářů. Pustil se například do reportéra CNN Jima Acosty za to, že označuje karavanu migrantů za invazi. „Podle mě to invaze je. Já nechci, aby sem přišli nelegálně. Ano, potřebujeme lidi, naše firmy potřebují lidi. Ale ti musejí projít procesem,“ reagoval.

Za to reportéra označil za „příšerného člověka“ a poznamenal, že „stanice CNN by se měla stydět, že pro ni Acosta pracuje“. Když se Acosta nechtěl vzdát mikrofonu, nazval jej prezident „neslušným“. Reportérovi, který se pak Acosty zastal, Trump sdělil: „Upřímně, tebe taky zrovna nemusím.“

Další novináři ze CNN se prezidenta ptali, proč tak rozděluje společnost a štve Američany proti sobě. To už se americký prezident neudržel. „CNN by se měla stydět. Pokud zveřejníte falešné zprávy, a vy to děláte hodně, pak jste nepřítelem lidí,“ rozčílil se a zopakoval, že Američany proti sobě neštve.

Republikáni dosud ovládali obě komory Kongresu. Nyní ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů, což Trumpovi nejspíše zkomplikuje poslední dva roky jeho čtyřletého mandátu.

