„Paraziti.“ Hunter Biden sestřelil demokraty. Drogy si umí vyrobit sám

Hunter Biden se hned v úvodu rozhovoru pustil do prominentních osobností Demokratické strany a Hollywoodu, které podle něj ztratily kontakt s realitou a zneužívají politiku ke svému osobnímu obohacení. Schytal to zejména známý herec a demokratický podporovatel George Clooney.

„George Clooney? To není herec. To je zasraná značka. Clooney je jen další součást marketingové mašinerie. Všichni ti lidé se tváří, že jsou morální autority, ale ve skutečnosti jsou to jen tváře na obalech,“ uvedl Biden.

Kritika demokratických osobností

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3841 lidí

Na Davida Axelroda, někdejšího hlavního poradce Baracka Obamy, měl Biden připravený ještě ostřejší vzkaz. „David Axelrod měl ve svém politickém životě jediný úspěch – Baracka Obamu. A ten úspěch byl díky Obamovi, ne Axelrodovi,“ uvedl.

Kritice neušli ani někteří poradci Demokratické strany, kteří prý za zbytečné poradenství inkasují miliony dolarů. „Třeba Anita Dunnová vydělala na Demokratické straně 40 až 50 milionů dolarů. To nejsou služebníci veřejnosti, to jsou paraziti,“ pokračoval v kanonádě Hunter Biden.

Populární podcast Pod Save America, který provozují bývalí Obamovi poradci, označil Biden za komerční produkt. „Pod Save America? Jsou to zasr*ní autoři projevů, kteří teď vydělávají miliony jen proto, že kdysi psali pro Obamu,“ nebral si servítky.

Do hledáčku se dostal i známý moderátor CNN. Hunter Biden zpochybnil jeho vliv i profesní význam. „Jaký vliv má Jake Tapper na cokoli? Má nejmenší sledovanost na kabelových televizích. Vážně, k čemu je, když ho nikdo nesleduje?“

Obhajování nelegální migrace

Zdaleka nejvíce emocí však vyvolaly Bidenovy výroky na téma nelegální migrace. Zcela odmítl narativ o potřebě chránit hranice a tvrdě se pustil do těch, kteří se stavějí proti migraci. „Všichni demokrati nyní říkají, že se musí o migraci mluvit, protože to americké občany rozrušuje. Jděte do p*dele. Jak si myslíte, že se uklízí váš hotelový pokoj? Jak si myslíte, že se dostane jídlo na váš zasr*ný stůl? Kdo myslíte, že vám myje nádobí? Kdo si myslíte, že se stará o vaši zasr*nou zahradu?“ hřímal Hunter Biden, že tito lidé jen chtěli lepší život pro své rodiny.

Ostře se proto vyjádřil i vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho imigrační politice. „Nějak nás všechny přesvědčil, že tito lidé jsou zasr*ní zločinci. Jak jsme to mohli nechat zajít tak daleko?“ ptá se Biden.

Drogová minulost

V nejsilnějším momentu rozhovoru Hunter Biden otevřeně popsal svou minulost spojenou s drogami a šokoval veřejnost přiznáním, že drogy nejen užíval, ale i vyráběl. „Místa, kam si pro drogy můžete zajít, patří k nejnebezpečnějším místům v jakékoli lokalitě. A je to všude. Hlavně z toho důvodu jsem se naučil, jak si vyrobit vlastní,“ prohlásil.

Podle něj nešlo o zisk, ale o přežití. „Nechtěl jsem být závislý na lidech, kteří mi to dodávali. Chtěl jsem mít kontrolu. To mě dohnalo k tomu, že jsem si to začal dělat sám,“ dodal, že od června 2019 je čistý. „Nejsem ten, kdo donesl kokain do Bílého domu,“ uvedl ke kokainovému skandálu, který se odehrál během funkčního období jeho otce, když byly drogy nalezeny v Západním křídle Bílého domu.