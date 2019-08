Dotace škodí umění, pravil Jan Hrušínský a hned si o dvě zažádal. A obě dostal

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský dotace označil za škůdce kvalitního umění, který brání přirozenému zániku divadel. Výsledkem pak je předotovanost a nevyváženost tržního prostředí. To konstatoval ve dva roky starém rozhovoru pro rádio ZET. Nebyl to ovšem jediný ostřejší pohled tímto směrem. K dotacím se negativně postavil už v roce 2008 během rozhovoru pro iDnes, který doposud naleznete pod titulkem „Jezerka dokazuje, že kulturu lze dělat bez dotací“.

O to paradoxnější bylo zjištění ParlamentníchListů.cz, že si právě jeho Divadlo Na Jezerce v letech 2018 a 2019 zažádalo o dotaci městskou část Prahu 4. Na jejím území se dnes už známé divadlo nachází. V obou případech se jednalo o sumu 300 tisíc korun a v obou případech šlo o totožný projekt: Umělecká činnost Divadla Na Jezerce v roce 2018 a Umělecká činnost Divadla Na Jezerce v roce 2019.

Obě dotace lze najít v Odboru kultury, sportu a dotační politiky (OKS).

O vztahu k dotacím přitom ParlamentníListy.cz v souvislosti s kritikem soudobé politické garnitury Hrušínským psaly opakovaně.

Byla to naše redakce, která připomenula slova bývalého starosty Prahy 4 Petra Štěpánka z roku 2011, kdy se vůči Hrušínského podnikání veřejně ohradil. Jedná se o toho samého starostu, který se o pár let později na zahradě Hrušínského divadla fotil se senátním kandidátem Drahošem.

Celou diskusi v dubnu 2011 začal tehdejší zastupitel TOP 09 Martin Plíšek, který upozornil na tradiční debaty kolem divadelních grantů.

„V minulých letech se vždycky na zastupitelstvu řešily granty do dvou divadel, Na Fidlovačce a Na Jezerce. Pokaždé to vyvolávalo nějaké diskuse, politizovalo se to, protože Divadlo Fidlovačka vede senátor zvolený za ODS (v roce 1995 Tomáš Töpfer s Eliškou Balzerovou založili Nadaci Fidlovačka, která se zasloužila o obnovu zchátralého Hudebního divadla v Nuslích – Divadla Na Fidlovačce, v němž po otevření (1998) působil jako jeho ředitel, pozn. red.), Divadlo na Jezerce vede pan Hrušínský, který podpořil ODS v předvolení kampani.“

Následoval legendární výstup dnes už bývalého starosty Štěpánka (Zelení), kterého v čele radnice v dubnu 2019 nahradila Irena Michalcová z hnutí ANO.

„Neuplynulo mnoho vody a každoročně se o ty dotace tady uchází. Já v zásadě nejsem proti dotacím do kultury, to rozhodně ne, spíše naopak, ale prostě tady byla nějaká dohoda, nějaká investice, to divadlo není neziskové. To divadlo je ziskové. Pan Hrušínský a jeho rodina se opakovaně v médiích chlubí tím, že podnikají úspěšně, že se mají dobře a nevím tedy, proč potřebují dotaci, jestliže tam mají prosperující byznysy, podnájemníky, kteří jim přinášejí další prostředky,“ doplnil Petr Štěpánek.

Závěrem dodejme, že je to jen několik hodin, kdy se principál Hrušínský pochlubil, že je mu zcela jedno, kdo je ministrem kultury, jelikož z tohoto resortu nikdy nedostal na své divadlo ani korunu. Toto konstatování je velmi logické, neboť se naší redakci podařilo zjistit, že o žádné dotace na resortu kultury Hrušínský v poslední době ani nežádal, tudíž nemohl nic dostat.

„Dle informací z Odboru umění, literatury a knihoven MK Divadlo Na Jezerce v roce 2018 nežádalo a neobdrželo tudíž ani dotaci,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Martha Häckl.

autor: Tomáš A. Nový