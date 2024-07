Dozimetr, Rakušan, ovlivňování voleb. U těch „správných“ média hříchy posuzují jinak, říká Nacher

Patrik Nacher si vytvořil na YouTube podcast s názvem Dvojí metr, kde ukazuje, jak se referuje o problémech společnosti dvojím způsobem. Dvojí metr si rozdělil do čtyř kategorií.

První kategorií jsou protivládní demonstrace. Takzvané správné a špatné protivládní demonstrace. „Za vlády ANO byly demonstrace tehdejší opozicí označovány jako boj za svobodu a demokracii. Protesty tehdy měly velký smysl, neboť situace nebyla normální,“ poukázal Nacher na demonstrace proti vládě ANO. Pak ale přišly demonstrace proti vládě Petra Fialy. „Naproti tomu za vlády pětikoalice jsou demonstrace, kdy jsou jejich účastníci soustavně nálepkováni jako dezoláti populisticky podléhající ruské propagandě a mající absurdní rysy,“ poukázal na první dvojí metr Nacher.

Ukázal i na mediální pokrytí protivládních demonstrací. Milionu chvilek pro demokracii se dostalo širokého mediálního pokrytí. „Těmto protivládním demonstracím za vlády ANO se dostávalo obrovského mediálního prostoru, především organizaci Milion chvilek pro demokracii, jejíž tehdejší předseda Mikuláš Minář se na jeho základě neúspěšně pokusil o vstup do vysoké politiky. Jo, tak často byl v médiích, že byl takhle známý,“ poukázal na nedávnou minulost Patrik Nacher a pokračoval v palbě dál.

„Naproti tomu za vlády pětikoalice jsou organizátoři demonstrací dehonestováni, shazováni, nálepkováni nelichotivými označeními a jejich mediální prostor se aspoň bránit je minimální,“ ukázal Nacher na mediální obraz současných demonstrací.

Poslanec Nacher ukázal i na to, jak jsou mediálně i z úst politiků popisovaní účastníci demonstrací. A ukázal na účastníky demonstrací proti vládě Petra Fialy. „Jsou označováni za extremisty, radikály, dezoláty, kteří prosazují ruské narativy,“ ukázal na nálepky a pokračoval s popisem toho, jak se mluvilo o demonstrantech proti vládě ANO. „Naproti tomu lidé, kteří se na protestních akcích vymezovali vůči vládě Andreje Babiše, byli aktivisté, kterým záleží na osudu demokracie v této zemi,“ zmínil a dodal, že excesy jedinců mediálně definovaly demonstrace proti Fialovi, zatímco excesy na demonstracích proti Babišovi byly jen projevy jednotlivců. Přičemž bylo nepředstavitelné paušalizovat na jejich základě celou demonstraci proti Babišově vládě, na druhou stranu je běžné paušalizovat excesy na demonstracích proti Fialově vládě, a ukazovat tak celou demonstraci jako absurdní a špatnou.

Poslanec Patrik Nacher se propracoval k druhé kategorii dvojích metrů. Tu si nazval volby a předvolební kampaně. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12796 lidí

Na přetřes přišla praxe, kdy do vedení strany kandiduje pouze jeden kandidát. Jak se na to hledí, když taková praxe proběhne u pětikoaličních stran? „V případě pětikoaličních stran je zcela správné, že na předsedu uskupení té strany kandiduje na několika sněmech v řadě jediný adept. Jde o výraz neroztříštěnosti strany, která je pro voliče snadno čitelná, strana tak táhne za jeden provaz, obdrží-li pak takový kandidát na předsedu od delegátů více než 90 % hlasů, je to důkaz, že je strana sjednocená a její lídr má oprávněně silnou pozici,“ ukázal Nacher na praxi, kterou jsme mohli vidět v poslední době kupříkladu u TOP 09, ODS nebo Pirátů.

A jaké je mediální pokrytí, když vedení volilo hnutí ANO, kde kandidoval na předsedu jen Andrej Babiš: „Naproti tomu v případě hnutí ANO je tatáž skutečnost považována za důkaz, že jde o hnutí jednoho muže označovaného za majitele. Překročí-li počet hlasů delegátů pro tohoto kandidáta 90 %, jde o potvrzení, že se hnutí chová jako sekta a neexistují v něm odlišné názory,“ ukázal Nacher na dvojí metr u voleb uvnitř stran.

A co se děje, když vyhraje ta „správná“ politická síla? „Volební výsledky v případě, když vyhrají ti správní a demokratičtí kandidáti, tak voliči dali jasně najevo své preference. Jednoznačně podpořili předvolební program vítězů,“ řekl Nacher a podíval se i na to, jak se referuje o tom, když vyhraje ta „špatná“ politická síla. „Tomu, pokud zvítězí ti špatní, protisystémoví, populističtí, tak ovlivnily rozhodování voličů ruské dezinformace. To se stalo v případu Donalda Trumpa, Borise Johnsona či Roberta Fica. Tito vítězové nemají žádný program a vize a jsou to pouze populisté,“ poukázal na dvojí metr Nacher.

Hraje nějakou roli ovlivňování voleb? U výhry těch „správných“ ne. „Při výhře správného kandidáta se upozadí, respektive promlčí, že Twitter cenzuroval a zasahoval proti konzervativním a pravicovým účtům. Koordinoval své kroky v období prezidentských voleb s ministerstvem vnitřní bezpečnosti USA či FBI a na jejich apel uměle omezoval dosah vybraných účtů a jejich tweetů,“ poukázal poslanec Nacher.

A když vyhraje ten „špatný“ kandidát? „Když vyhrál Donald Trump, rozhodly ruské vlivy a bylo zahájeno vyšetřování FBI,“ řekl Nacher s tím, že toto vyšetřování později jakékoliv podezření z ruského ovlivňování zcela vyvrátilo.

Postoj ke korespondenčním volbám premiér Petr Fiala obrátil o 180°, ale nemluví se o tom. „O tom, že premiér a předseda ODS Petr Fiala před zavedením korespondenční volby a jejími důsledky ještě v závěru roku 2020 varoval a poukazoval na sociální inženýry, co u nás pořád chtějí něco měnit, se nemluví,“ zmínil Nacher a ukázal, jak se mluví o tom, když postoj změní hnutí ANO, které jej změnilo s ohledem na volby v USA, které korespondenční volba dovedla až ke zpochybňování a soudním stáním. „ANO svůj postoj ke korespondenční volbě korigovalo kupříkladu v návaznosti na dění po prezidentských volbách v Americe v roce 2020, kde se důvěra v tento institut otřásla v základech. V médiích tento názorový vývoj je připomínán a prezentován jako důkaz populismu či oportunismu,“ ukázal dvojí metr Nacher.

Další ukázkou dvojího metru je podle Nachera medializace negativní informace či kauzy těsně před volbami. „V případě Andreje Babiše, což je Pandora Papers nebo Čapí hnízdo, nelze hovořit o účelovosti. U Petra Pavla konkretizace jeho komunistické minulosti, u Danuše Nerudové výhrady ke kvalitě její výuky ze strany studentů či jiný demokratických pětikoaličních politiků se hovoří o podrazu, skandálu a účelovém očerňování těsně před volbami,“ vyzdvihl dvojí metr Nacher.

Třetí kategorií jsou kauzy vládních politiků. Za vlády hnutí ANO opozice požadovala rezignaci vládního politika i za nepatrné přešlapy. A u vlády Petra Fialy premiér nosí v kapse bezpočet žlutých karet, z kterých ale nevyplývá žádná odpovědnost. Nacher připomněl, že dvě udělené žluté karty se mění na jednu červenou, a tedy diskvalifikaci. To ovšem neplatí v politice Petra Fialy.

Jak je na tom prezidentovo nejbližší okolí. Jinak za úřadování Petra Pavla a zcela jinak při mandátu Miloše Zemana. „Zahraničněpolitický poradce prezidenta a zároveň zaměstnanec jedné z největších nadnárodních lobbistických firem na světě Petr Kolář neměl prověrku od národního bezpečnostního úřadu. Ke své činnosti ji podle Kanceláře prezidenta republiky nepotřeboval. Nešlo však o velký problém, neboť Kolář zastává ty správné hodnoty a názory. Externí poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý a absence prověrky u jeho osoby ovšem byla bezpečnostním rizikem,“ vyzdvihl dvojí metr Patrik Nacher.

Kandidáti na prezidenta při posledních volbách si také užili své dvojí metry. Oba měli komunistickou minulost, jen u jednoho se ovšem vyzdvihovala. „Petr Pavel si své mnohaleté předlistopadové členství v KSČ a předsednictví v místních organizacích KSČ, který se připravoval na vojenského rozvědčíka po revoluci, odpracoval. Podílel se na rozvoji demokracie. Jeho minulost není třeba považovat za problém,“ ukázal Nacher a obrátil se na druhého kandidáta. „Naproti tomu Andrej Babiš, bývalý člen KSČ vedený jako důvěrník StB, demoralizován a urážen, nelze dopustit, aby se prezidentem stal někdo z jeho minulostí,“ byla by to mezinárodní ostuda, jak tvrdili politici i média a zmínil Nacher.

Nacher ukázal i na to, jak se hledí na politika, který poruší nařízení nebo zákony. „Porušení dopravních předpisů ze strany politiků. Tento dvojí metr dokonce dělilo od sebe jen pár dnů. Prezident Petr Pavel jel na motorce bez helmy. No a co? Takhle se po vesnici jezdí a je to ukázka lidskosti. Naopak je špatný ten, kdo to zveřejnil a naprášil novinářům. Pár dnů předtím ovšem pražský zastupitel za ANO Ondřej Prokop zaparkoval s motorkou v pěší zóně,“ Prokop byl médii proháněn, zmínil Nacher.

A poukázal na kauzu dozimetr, kde si ministr Vnitra Vít Rakušan potřásal rukou s obviněným Petrem Hlubučkem, členem hnutí STAN. Ale žádné důsledky nebylo třeba vyvozovat. „Poslankyně za ANO Mračková Vildumetzová byla donucena k rezignaci na pozici místopředsedkyně Sněmovny pro známost svého manžela, mimo jiné funkcionáře tehdejšího ODS, s jedním z obžalovaných v téže kauze.“

Čtvrtou a poslední kategorií se na Nacherově seznamu dvojích metrů stalo policejní vyšetřování a soudní rozhodnutí. „V případě kauzy Čapí hnízdo kritika práce policie zcela nemístná a nepřijatelná. Potřeba nenarušovat její klid na práci a zpochybňování policejních závěrů by bylo nebezpečné,“ ukázal Nacher na vyšetřování Čapího hnízda. A pokračoval kauzou otravy řeky Bečvy. „Naopak v případě vyšetřování otravy řeky Bečvy bylo hodnocení práce policie žádoucí a zcela v pořádku. Bylo třeba prozkoumat a důkladně zhodnotit, zda policie konala tak, jak měla. Rozhodnutí v kauze Bečva komentováno z vládního tábora, například slovy o nejasnosti, rozsudku a pochybnostech celého vyšetřování.“

A ukázal i na přístup médií i politiků, když hnutí ANO napadlo zkrácení valorizací důchodů u Ústavního soudu. „Představitelé ANO komentovali rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zkrácení valorizace penzí a hned byli osočeni, že rozhodnutí soudu nerespektují a podrývají základy demokratického dělení moci,“ rozkatil se Nacher.

A ukazuje na další pochybení soudní stolice. „Bývalý radní Jesenice Martin Lang za ODS ve svém facebookovém příspěvku uvedl, že prezidenta Zemana je nutné podřezat jako svini. Podle soudu nešlo o trestný čin, ale pouze o přestupek. Občan Tomáš Čermák na sociálních sítích nabádal své sledující, aby za použití všech prostředků včetně násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. Soud mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody ve výši pět a půl roku,“ zaměřil se na dvojí metr spravedlnosti Nacher.