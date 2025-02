Drábová by těžila bitcoiny. Česko řeší, co s přebytky energie

V druhé části pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi diskutovali jaderná inženýrka Dana Drábová a prezidentův poradce Ladislav Mil o aktuálních výzvách české energetiky. Tématem byly tzv. mařiče elektřiny, akumulace energie, dostavba jaderné elektrárny Dukovany a celková strategie přechodu k udržitelnější energetice.

Dana Drábová upozornila, že mařiče elektřiny, které spotřebovávají přebytečnou energii, nejsou novinkou: „Mařiče elektřiny nejsou nic nového, soustava je potřebuje. Ale ne v množství, o jakém se uvažuje, to mi přijde úchylné.“ Dodala, že doufá v zásah proti tomuto řešení: „Já doufám, že to někdo zatrhne.“

Ladislav Mil souhlasil, že mařiče jsou pro provozovatele výhodné, ale pro systém a společnost nikoli: „Pro provozovatele je to výhodné, ale pro systém a společnost ne, ano, je to úchylné. My máme možnost to udělat jinak.“ Jako alternativu navrhl akumulaci tepla: „Můžeme teplo akumulovat, investičně je výhodnější vyrobit mařič – fén, který bude přebytečnou energii ve formě teplého vzduchu vypouštět.“

Drábová také zmínila netradiční nápad, jak přebytečnou energii využít. „Vždyť by se z přebytečné elektřiny mohly těžit bitcoiny. Kdyby si to Piráti nastavili tak, že by se při záporných cenách těžily bitcoiny, byla by to cesta.“

Oba diskutující se shodli na nutnosti zvýšit kapacitu akumulace energie. Mil zdůraznil: „Potřebujeme navýšit akumulaci a nepřemýšlet o maření. Potřebujeme výrobu a spotřebu vyrovnat. Musíme najít způsob, jak si energii uložit, když víme, že v globálu je energie nedostatek,“ řekl s tím, že přemýšlíme špatným směrem, měli bychom přemýšlet o tom, jak přebytečnou energii využít, ne ji jen vyčerpat.

Drábová dodala, že mařiče jsou sice levnější než baterie, ale jejich masové využití není řešením: „Mařiče jsou levnější než ta baterie, ale to spekuluju.“ Zároveň kritizovala zastaralou legislativu: „Někdy je lepší říct si – teď tu starou verzi zákona vyhodíme, protože svět se změnil natolik, že stará verze začíná být zastaralá. ČR má dobrou energetickou strategii, akorát na to nemá vystavené dobré zákony.“

Mil poukázal na rychlejší pokrok Polska v energetické transformaci: „Polsko už je někde úplně jinde, a to na tom Polsko bylo, co se uhlí týká, daleko hůř než my. U nás se neustále dohadujeme, jestli to půjde, nebo nepůjde.“ Zdůraznil také potenciál obnovitelných zdrojů: „Ve větrné energii můžeme jít na trojnásobek, u solární na čtyřnásobek. V souvislosti s tím musí jít i akumulace, nestačí jen postavit panely a pustit to prostě do sítě.“

Diskuse se stočila i k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, kterou má vláda na konci března podepsat s korejskou společností KHNP. Drábová varovala před možnými překážkami: „Nikdo neví, co po nás cestě potká a co cenu zvýší. Když tam bude 10% navýšení, tak bych byla dobře překvapená.“ Mil připomněl, že původní ceny projektů často nejsou dodrženy: „Původní vysoutěžená cena nikdy nebyla dodržena, vždycky byla vyšší, někdy i dramaticky vyšší.“

Oba se shodli na potřebě podpory plynových elektráren jako přechodového řešení. Mil poukázal na chystaný zákon lex plyn: „Ministr Lukáš Vlček mluví o tom, že by měl vzniknout zákon lex plyn, který by měl podpořit výstavbu plynových elektráren.“ Drábová dodala: „Zákon tu měl dávno být, zdržovaly se kroky. Bez paroplynových elektráren ten přechod nezvládneme. Plynové elektrárny jdou postavit rychle, levněji, ale z hlediska povolovacích procesů je to těžké, musíte tam ten plyn dotáhnout, není tam pro něj roura.“

Drábová navrhla směrovat zisky z emisních povolenek do výstavby paroplynových elektráren: „Zisky z povolenek bych určitě směrovala do paroplynek.“ Mil zdůraznil, že uhlí není řešením: „Nemyslím si, že řešením je uhlí, řešení je s plynovým mezikrokem, uhlí se nevyplatí.“

V závěru debaty se řešila i role českých dodavatelů při dostavbě Dukovan. Mil uvedl: „Je logické, aby stát prosazoval, že by u takové investice podíl domácích dodavatelů byl co nejvyšší.“ Drábová dodala: „50 % českých subdodavatelů může být součástí výstavby Dukovan.“

