Drahoš couvá z debat. Odmítá se postavit proti Horáčkovi a Topolánkovi

V lednu příštího roku si rozhodneme o tom, kdo bude českým prezidentem. O nejvýraznější politickou pozici v zemi se hlásí devět mužů. Do politických debat jich ale chodí jen osm. Prezident Miloš Zeman odmítá se svými protikandidáty hovořit přímo. Místo toho žádá po občanech, aby ho oznámkovali za prvních pět let v úřadě a dali mu hlas, pokud chtějí, aby pokračoval dalších pět let. Tento přístup se jeho protikandidátům ani trochu nelíbí.

Zdá se však, že jeden z nich se rozhodl následovat Zemanova příkladu. Jiří Drahoš oznámil, že v lednu přijde do Blesku jen na velkou debatu všech osmi kandidátů, ale už nedorazí do debat v menším formátu. Nepostaví se proti Michalu Horáčkovi a Mirku Topolánkovi.

„Navrhovaných diskusí s Michalem Horáčkem (4.1.) a Mirkem Topolánkem (10.1.) se Jiří Drahoš bohužel nemůže zúčastnit, protože v uvedených dnech má dlouhodobě naplánovány jiné aktivity, 4.1. několik diskusí pro Český rozhlas, 10.1. pak přípravu na volební debatu na Nově vysílanou téhož dne večer. Tam se profesor Drahoš s Michalem Horáčkem a Mirkem Topolánkem pochopitelně setká,“ uvedla Kateřina Procházková z Drahošova týmu.

Server dodává, že všichni kandidáti budou mít spoustu práce s přesvědčováním voličů, ale kdyby Drahoš chtěl, mohl by debaty stihnout.

Situace využil další z Drahošových protikandidátů Pavel Fischer, který se rozhodl chytit příležitost za pačesy. Když se do menších debat nechce Drahošovi, přijde prý místo něj a řekne voličům, co si myslí.

