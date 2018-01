Drahoš se rychle řítí dolů, Zeman letí vzhůru a teprve začíná. Konec keců, zde je přesný graf

Výsledky tohoto modelu, který vyvinuli a dále aktualizují výzkumníci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, podle slov autorů „berou v úvahu mimo jiné i kurzy sázkových kanceláří. Odrážejí tak nejnovější dostupné informace, stejně jako všechny zveřejněné průzkumy pro první i druhé kolo, které jsou váženy stářím a kvalitou.“

Profesor Jiří Drahoš má podle hodnoty modelu v neděli v 19:05 šanci v hodnotě 51,73 %, že se nakonec stane prezidentem. Nejde o odhad jeho volebního výsledku, ale o pravděpodobnost konečného vítězství muže, za kterým se sjednotili nejen neúspěšní kandidáti z prvního kola, ale v zásadě všichni odpůrci současné hlavy státu Miloše Zemana. A profesor by se nad svou kampaní, která je podle některých pozorovatelů poněkud unylá, asi měl zamyslet, protože ještě ve středu dosahovala hodnota pravděpodobnosti jeho vítězství 61,95 %.

Naopak fanoušci Miloše Zemana se mohou radovat. Ve středu byl podle modelu výzkumníků z FSV UK téměř „mrtvý muž“ s pouhými 38 % naděje na obhajobu úřadu. Nyní, v neděli v podvečer, je zde 48% šance, že bude prezidentem i nadále. Zeman tedy podle nashromážděných poznatků, které jsou zahrnuty do modelu, letí nahoru. Výpočet, do kterého významně promlouvají kurzy sázkových kanceláří, se začal měnit poté, co Zemanovi podporovatelé vylepili plakáty a zadali novinovou inzerci s textem „Stop imigrantům a Drahošovi“ a „Tato země je naše“. Počáteční rozhořčení nad tím, že nebyl jasný zdroj peněz kampaně, nahradila diskuse o tom, zda profesor Drahoš je, či není vítač uprchlíků. Někdejšímu šéfovi Akademie věd nepomohla podle tvrzení Lidových novin ani jeho manželka Eva, která se prořekla, že jejímu muži „fandí“ pracovníci České televize, byť to nesmí říkat nahlas.

A to teprve v neděli večer startuje série čtyř televizních vystoupení Miloše Zemana, a to rovnou na nejsledovanější televizi Nova. Ve studiu bude sám, neboť Drahoš raději objíždí republiku, než aby se se Zemanem utkal.

Že dnešní večer může být pro Drahoše vzhledem k neúčasti na Nově pohromou, jasně napsal na Facebook marketér a úspěšný volební manažer Pirátů Jakub Horák. „Rozhodnutí nejít v prime time do nejsledovanější TV stanice je zásadně chybné. Nikdo z těch, kdo budou dnes večer Zemanovo zaklínání hadů sledovat, si z debaty neodnese názor, že byl Drahoš přesvědčivější, tím, že tam nebyl. A může jít o 500–750 tisíc diváků," uvedl Horák.

,,Ve chvíli, kdy podle průzkumů mohou rozhodnout jen desetitisíce hlasů, dělání Zagorky profesorovi na oblibě nepřidá,“ dodal.

Horák má pravdu v tom, že nejen podle zde zmíněného modelu, ale i podle průzkumu MEDIAN a KANTAR TNS pro Českou televizi jsou šance obou kandidátů totálně vyrovnané. 45 procent voličů chce určitě či spíše volit Drahoše, 44,5 procenta z nich chce určitě či spíše podpořit Zemana.