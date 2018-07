Drogy jsou užitečné. Vylepšují lidskou duši, zaznělo na Českém rozhlase

Situace na poli legality popř. ilegality drog se lepší, myslí si Feildingová. V minulosti to prý bývala hotová katastrofa a vlády napáchaly svou politikou mnoho utrpení. „Regulacím udávají tón Spojené státy americké a OSN. Padesát let propagují zákazy, které jen škodí, nijak nepomohly před drogami ochránit děti ani nesnížily spotřebu drog,“ kritizuje tuto zemi výzkumnice. Podle ní jenom zvýšily zločinnost.

Lidé prý vždy budou toužit po změně stavu vědomí. Konopí a psychedelika podle ní nezabíjejí a nejsou legální, zatímco nikotin a alkohol ano, a legální jsou. Přitom by se podle ní tyto látky daly využít při léčbě závislosti, deprese, úzkosti a jiných psychických poruch, dokonce i u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby.

Co mohou tyto látky nabídnout zdravým lidem? „Mohou zlepšit naši kreativitu a kognitivní funkce mozku,“ myslí si Feildingová. „Naše společnost to zoufale potřebuje. V neposlední řadě posilují spiritualitu a možnosti jejího vyjádření. Dostávají se do části lidské duše, do které je jinak těžké se dostat,“ dodává.

Když jde o politiku, jakou by země měly zaujmout, tak Feildingová je určitě pro dekriminalizaci. Dává za příklad Portugalsko a srovnává ho s USA. Zatímco v USA lidé na drogy umírají, Portugalsko má v Evropě nejmenší míru škodlivého užívání těchto látek. Výzkumnice si myslí, že je to právě kvůli dekriminalizaci, kterou Portugalsko zavedlo před více než deseti lety. Dodává, že některé státy už „prozřely“ a odměnou je jim zdravější obyvatelstvo. Její rodná Británie k nim však nepatří stejně jako Rusko nebo Čína.

Když přišla řeč na šedesátá léta, Feildingová se rozvzpomínala. „Šedesátá léta přinesla mnoho dobrého a změnila společnost k lepšímu. Lidé se začali zajímat o východní spiritualitu, své zdraví, zdravé jídlo, starali se více o přírodu a byli svobodomyslnější. Ženy a jiné marginalizované skupiny dostaly hlas, dělo se mnoho dobrého.“ Pak doplňuje svou roli: „Já jsem bojovala na straně rozumu proti šílenství od roku 1966 a nyní si skutečně myslím, že se vítr obrací.“

