Drsný pravičák Matějka: Jak vyrvat republiku z rukou estébáků a marxistů? Udělejte, co radím, jinak poteče krev

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš byl podruhé jmenován premiérem. Jako vítězi voleb se mu nepodařilo napoprvé získat pro svůj kabinet důvěru Sněmovny, tak vládl sedm měsíců bez důvěry dolní parlamentní komory. Za pár týdnů se pokusí o reparát. K získání důvěry mu pravděpodobně pomohou komunisté a sociální demokraté, s nimiž bude mít hnutí ANO ve Sněmovně většinu 108 křesel.

K novému Babišovu jmenování už se v České televizi, ale i na sociálních sítích vyjádřila řada lidí. Se svou troškou do mlýna přišel také někdejší člen strany Svobodní a bloger František Matějka. Dnes zastupuje Stranu nezávislosti České republiky a přál by si, aby Babiš už nikdy nebyl jmenován předsedou vlády této země.

Při pohledu na demonstrace pod hlavičkou uskupení Milion chvilek pro demokracii však dospěl k závěru, že jen pouhý aktivismus bez osobního zapojení do politiky nestačí. „Pokud nechcete jednou krev v ulicích, až lidem dojde trpělivost, tak o tom, co s touto zemí bude, se rozhoduje ve volbách. Českou republiku ale nelze vyrvat z rukou estébáků, novodobých marxistů a bolševiků prostřednictvím těch, kteří s Babišem kdysi pekli kšefty bez rozdílu stranické příslušnosti – než byl v politice, nebo s ním dokonce po jeho vstupu do politiky seděli ve vládě a dnes dělají, jako by se to nikdy nestalo,“ apeloval na občany Matějka s tím, aby přispěli k tomu, že se Babiš už nikdy předsedou vlády nestane.

František Matějka: „Babiš bude znovu jmenován premiérem této země. To je prostý fakt. Udělejme společně možné i zdánlivě nemožné, aby to bylo naposledy. Naposledy v historii téhle krásné země.“ pic.twitter.com/mIiWPVEq3R — Strana nezávislosti České republiky (@stranaSNCR) 6. června 2018

