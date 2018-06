Zeman jmenoval Babiše. A udělal si srandu z ČT a z jiného novináře

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman stanuli před novináři. Oznámili jim, že Zeman podruhé jmenoval Babiše premiérem. Zeman si při té příležitosti rýpl do veřejnoprávní České televize, která slavnostní akt přinesla divákům. A to nebylo zdaleka všechno...

Prezident Miloš Zeman více než sedm měsíců po volbách vyčerpal i svůj druhý ústavní pokus a jmenoval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Podruhé. Napoprvé Babiš nedokázal získat pro svůj kabinet důvěru Poslanecké sněmovny, takže vládl víc než sedm měsíců bez důvěry. Předvede napodruhé více politického umu? Osobně o tom nepochybuje. Novinářům to sdělil poté, co složil slib do rukou prezidenta republiky.

Při skládání slibu mohutně cvakaly spouště fotoaparátů.

„Vážený pane předsedo vlády, ještě jednou vám blahopřeji k vašemu dnešnímu jmenování, abyste mně v přiměřené době předložil návrh na jmenování členů své vlády tak, abych se s nimi mohl seznámit,“ zaznělo z úst prezidenta republiky, který ještě dodal, že Babišovi přeje, aby napodruhé získal důvěru.

„Děkuji vám, že jste mě jmenoval premiérem české vlády,“ zareagoval Babiš. „Slibuji, že budu bojovat za české národní zájmy v EU. ... Slibuji, že budu bojovat proti korupci, budu naslouchat občanům a budu plnit předvolební sliby. Děkuji vám,“ zopakoval ještě jednou.

Poté dostal Zeman od České televize dotaz, zda bude akceptovat návrhy na všechny ministry, či zda bude dál striktně odmítat jmenovat europoslance Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. „To nejhorší, co by se mohlo stát, je probírat personálie v očích naší mediální scény, z níž nejhorší je Česká televize. Proto mi dovolte toto téma ponechat mezi mnou a premiérem,“ zdůraznil Zeman.

Poté dal najevo, kdy by podle něj měla vláda požádat o důvěru. Odpovídal na dotaz Blesku. „Jistě Blesk pochopí, že je to dáno tím, že budou známy výsledky referenda ČSSD,“ uvedl Zeman. Doplnil ještě, že možná dorazí do Sněmovny, až bude Babiš znovu žádat o důvěru a znovu rozebere programové prohlášení. „Protože toto vládní prohlášení je pro mě sympatické, rád mu vyjádřím svou podporu,“ zdůraznil Zeman.

O pár minut později premiér Babiš znovu vyložil svůj pohled na sedm měsíců trvající povolební vyjednávání. Udeřil na bývalý tzv. demokratický blok – ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

„Myslím si, že všichni vědí, že jsme hned tři dny po volbách řekli, že máme 103 poslanců, ale nedospěli jsme k žádné dohodě. To uspořádání Sněmovny je výsledkem počínání demokratického bloku,“ pravil Babiš s tím, že nevidí nic špatného na tom, že jeho vládu podrží komunisté. „S podporu komunistů byl zvolen pan prezident Havel, pan prezident Klaus a dokonce pan Kalousek s nimi chtěl dělat skutečnou vládu. My chceme uzavřít oboustrannou volnou dohodu,“ dodal premiér.

Ani Zeman nevidí nic špatného na tom, že komunisté podpoří vládu.

autor: mp