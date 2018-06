FOTO Zatímco se křičelo na Václaváku: „Komouši, estébáku!“ řvali na Babiše. „Tu škodu zaplatíte, hejtmanka pošle fakturu,“ rozzuřil odpůrce premiér

„Predátore Andreji, lidi tě tu nechtějí. Val už šmahem z kola ven, tvou kořistí nebudem!“ „Andrej Babiš maká na devastaci: české krajiny, české demokracie, společenské morálky.“ Takové nápisy stály na cedulích, které přinesli lidé na debatu s Andrejem Babišem a ministry v Českých Budějovicích. Sál kulturního domu byl tak plný Babišových příznivců i odpůrců, že lidé stáli i v řadách za židlemi, někteří naopak seděli před pódiem, na kterém Babiš a zbytek vládní delegace promlouvali.

Debata začala opravdu zostra. Ozýval se pískot i výkřiky, nechyběly ani nadávky. Andrej Babiš na své odpůrce reagoval upozorněním na to, co se stalo zřejmě během dopolední demonstrace, kdy jeho odpůrci sehráli před muzeem cirkusové vystoupení. „Na schodišti Jihočeského muzea jste to polili černou a červenou barvou, tak mi dáte adresu a paní hejtmanka vám pak pošle fakturu, abyste to zaplatili,“ pronesl premiér k davu a vyvolal tím pískot a výkřiky. Situace v sále se neuklidnila, ani když se snažil zahájit oficiálně debatu s občany. „Těch keců bylo dost,“ zazněl totiž další výkřik z tábora odpůrců a debatu opět přerušil.

Anketa Jste spokojeni s tím, jak po pěti letech zatím dopadla síť kauz kolem Jany Nagyové-Nečasové? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 977 lidí

„Chtěl jsem vás jen krátce informovat, co jsme tady dnes řešili. Snažil se Andrej Babiš přehlušit výkřiky a promluvil o dálnici. Ta by se v úseku Praha–Tábor měla začít stavět v roce 2021. Vyjádřil se i k letišti, které by podle něj mělo do Budějovic přivést další turisty a pochválil také českobudějovickou nemocnici, kterou navštívil. I tento proslov opět rušily výkřiky a smích.

Kdy přestanete lhát?

Rušno bylo i ve chvíli, kdy Andrej Babiš a ostatní politici začali odpovídat na písemné i ústní dotazy. „Kdy přestanete lhát?“ zazněl z publika jeden z prvních dotazů, který vyvolal potlesk. „Já jsem neporozuměl otázce, takže můžeme pokračovat,“ nedal se vyvést z míry Babiš. Jeho odpůrci ho ale nenechali domluvit a dál vykřikovali.

„On je komouš! Je to estebák! On je komouš, tak ho nechtějte ve vládě!“ ozval se jeden z návštěvníků debaty a přitvrdil. „Soudně uznaný estébák, lhář a zloděj! A ten nám tady bude vyprávět o tom, jak bude budovat tenhleten stát?“ nebral si servítky mladý muž.

„My se snažíme sestavit tu vládu, čekáme na referendum ČSSD. A doufejme, že to dobře dopadne a ta vláda v průběhu července dostane důvěru,“ snažil se k publiku promlouvat Babiš. Ani těmito slovy si ale příliš nepomohl. „Nechceme takovou vládu!“ ozval se opět křik.

V sále to vřelo. Zatímco Babišovi odpůrci pokřikovali na premiéra, jeho příznivci naopak pokřikovali na ně, aby zmlkli. A ani oni si servítky příliš nebrali, ačkoliv své výtky spíše tiše promlouvali pro sebe nebo k nejbližším sousedům

„Zavřete mu už někdo hu…“ Vyhoďte tu kr…“ ozývaly se tak sálem tlumené protesty.

Část premiérových odpůrců se pak najednou zvedla a ze sálu hromadně odešla. Debata pak pokračovala, až na ojedinělý výkřik a pískot, celkem klidně.

Na otázky odpovídal jak Andrej Babiš, tak i přítomní ministři. Předseda vlády pak lidem v sále na jejich naléhání slíbil, že se podívá na problém ohledně českobudějovické sportovní haly, která se má zbourat a vystavit nová. S tímto plánem však řada lidé rozhodně nesouhlasí.

Sbohem! Vrať se na Slovensko!

Po ukončení debaty podepisoval Andrej Babiš zájemcům své knihy. U jeho stolku se tvořila poměrně dlouhá fronta.

„Fandím mu. Mám ho ráda. Už jsem se s ním potkala několikrát. Líbí se mi, že je k lidem milý, vstřícný, vyslechne si jejich problémy,“ sdělila paní Jana, která za Andrejem Babišem do Budějovic přijela z Českého Krumlova.

Ani odchod Andreje Babiše z kulturního domu nakonec neproběhl úplně v klidu. Stojan s pozvánkou na besedu s ním a s ostatními členy vlády někdo „ozdobil“ cedulí, kterou měli odpůrci Babiše v ruce už v sále s textem o tom, že Andrej Babiš maká na devastaci české krajiny, demokracie i morálky. A výkřiky doprovázely předsedu vlády až do auta. „Sbohem!“ „Vrať se na Slovensko!“ „Nechci estébáka premiérem,“ vyslechl si Babiš na rozloučenou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Putin v Rakousku: Plyn z USA je třikrát dražší a Rusko je nutné pro mír v Evropě, řekl Van der Bellen. Uvolnit sankce, přeje si Kurz. Ohromila věta o Trumpovi a EU Babiše sundáme! pronesl Martin Jaroš v projevu, který strhl Václavák. Jan Rejžek: Zeman je alkoholická troska, Babiš komouš a estébák ČVUT: Fakulta elektrotechnická pořádá Hudebně-vědecký festival FELFEST Chcete k Zemanovi? To nejde. LN píší o údajných praktikách na Hradě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora