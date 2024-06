Druhá migrace Ukrajinců. Máme se na co těšit. Prominenti. Až válka skončí

Tento komentář je z velké části scénář, jedno „kdyby“. Ne zas tak velké „kdyby“, ale spoléhá na to, co udělá Putin a co udělají evropské a americké špičky. Což nikdy není a nebude jisté.

Že proukrajinská média, analytici a komentátoři tvrdí, že Putin není schopen zabrat celou Ukrajinu, je celkem normální. Většina z nich k tomu dodá, že Putin, zloun jeden zlá, určitě chce, ale ruští vojáci jsou neschopní a mají obrovské ztráty, takže to nepůjde. Ale i někteří rozumnější analytici, například profesor Mearsheimer, tvrdí, že Putin celou Ukrajinu určitě nechce, vždyť co by s ní dělal? Populace bude nepřátelská, území má dost, země je rozbitá, určitě se bude organizovat odboj. Jenže to je mýlka.

Švýcarský „mírový“ summit proběhl a nic nevyřešil. Putin ještě před ním dal na stůl své podmínky pro ukončení konfliktu, nad kterými se samozřejmě všichni pohoršili, že po Ukrajině chce, aby se stáhla i z území, která ještě drží, jen za to, že se začne jednat. Všechno při starém, obě strany si splnily úkol podat pro forma mírový návrh a tak nepřímo potvrdily, že rozhodovat se bude vojensky. Putin podle všeho chce Ukrajinu „vyřešit“, aby nebyla pro Rusko hrozbou. Pro upřesnění dodejme hrozbou podle ruských měřítek, tedy členem NATO s územními nároky vůči Ruské federaci, s režimem, který glorifikuje ukrajinské nacionalisty z druhé světové války. A to řešení má být trvalé.

Zároveň je čím dál tím víc zřejmé, že s Volodymyrem Zelenským v úřadu prezidenta je toto řešení nemožné. Ten žádnou kapitulaci nepodepíše, protože by si tím podepsal ortel smrti. Není jisté, co udělá vojenské velení, Zelenskyj může být vojensky svržen, ale sám od sebe ruské podmínky neuzná. Zde je namístě malá odbočka k oblíbené frázi „To si musí Ukrajinci rozhodnout sami“. Ukrajinci nic nerozhodují. Žádné volby za války nebudou, Ukrajinců se nikdo na souhlas neptá a jakýkoliv masový protest by jednak byl označen za práci ruských podvratných sil, ale hlavně by byl rozehnán a všichni muži v něm odchyceni pro poslání na frontu.

Aby mohl Zelenskyj hrát exilového prezidenta, musí být k odchodu z Ukrajiny donucen. Což znamená, že Rusové budou muset postoupit opět až ke Kyjevu. A to znamená zhroucení ukrajinské armády a obsazení poměrně značné části ukrajinského území. Pak už bude jedno, jestli bude toto území oficiálně nezávislé nebo bude k Rusku připojeno. De facto na něm bude vládnout Rusko. Odboj nebude mít kdo provozovat, ukrajinská armáda bude v podobném stavu jako wehrmacht na konci druhé světové. A většina populace bude raději, když válka skončí. Čím těžší válka, tím snadnější okupace.

Tento scénář spoléhá na to, že NATO na Ukrajině vojensky nezasáhne. Že ti, kdo by válku sice nebyli schopní vyhrát, ani vést, budou buď ve volbách odstraněni, nebo si rozpoutat velký konflikt netroufnou. Že celá záležitost skončí jako Vietnam.

Tím se dostáváme k pointě. Čeká nás další vlna přílivu ukrajinských uprchlíků. Spolu se Zelenským budou utíkat všichni, kdo jeho režim pomáhali držet u moci. Oficíři, politruci, náhončí, propagandisté, aktivisté, novináři, nacionalisté i banderisté, všichni „kdo budou mít proč“. Budou prchat před čistkami, které skoro jistě proběhnou.

Vzhledem k tomu, jakou pověst nám vláda Petra Fialy dělá, podstatná část z nich zamíří k nám. Natrvalo. Výhledově dostanou i české občanství a s tím i právo volit. Asi není nutné detailně rozebírat, jaký efekt tato menšina bude mít na politický život v ČR a politické preference. Český vztah k Rusku budou ovlivňovat na dlouho dopředu.

K tomu je i odvrácená strana mince. Poválečná situace na Ukrajině bude divoká. Čistky, zločin, málo peněz na obnovu země… Ale nakonec se situace uklidní. A i když se bude ČT snažit vykreslit Ukrajinu pod ruskou vládou jako peklo na zemi, ti, kdo tam zůstanou, poskytnou svým známým a příbuzným jiný obrázek. Z Česka pak odejdou ti, kteří nezapustili kořeny, kteří skutečně jen utíkali před válkou. Zkrátka a dobře, celkem poslušní a rozumní se vymění za aktivisty a potížisty. Takže se máme na co těšit.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz.