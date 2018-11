Důchody nás ekonomicky zničí, všichni to ignorují, i Babiš. Dovoz migrantů nepomůže. Ekonomka odhaluje přehlížený problém

„Znáte ten večerníček o Dorotce? Papoušek jí vysvětloval, jak nebezpečné jsou sirky. Ale Dorotka si myslela, že je chytřejší než papoušek, a tak dlouho si se sirkami hrála, až začal dům hořet. Pohled na naše politiky dost Dorotku připomíná. Jsou mistři světa, všechno umí a všemu rozumí. Dokud nepřijde průšvih,“ napsala hned v úvodu svého komentáře na blogu serveru iDnes.cz Markéta Šichtařová.

Jeden velký průšvih se nám podle ekonomky již rýsuje na obzoru. Pokud pojedeme ve stále stejných kolejích, za padesát let budeme zadluženi víc než dnešní Řekové a ti jsou na tom dnes dost zle.

Ke dnu nás prý stáhne náš důchodový systém. Jednak se prodlouží délka dožití a jednak bude tak jako tak více důchodců na menší počet mladých ekonomicky aktivních lidí. Problém nastane asi tak za 15 let, až do penze zamíří tzv. Husákovy děti ze 70. let 20. století. Toto varování už vznesla řada ekonomů, politici je poslouchají nejméně deset let. A nic s tím nedělají. Snad věří, že složitou situaci zvládnou jakoby mávnutím kouzelného proutku.

„Kouzelný proutek však nemají, tak jim nakonec zbude jen jedna z cest - musí zvýšit daně, posunout věkovou hranici odchodu do důchodu nebo snížit důchody. Nebo mohou kombinovat všechny tyto tři cesty,“ radí Šichtařová politikům.

„Řada lidí se tváří, jako že nechápe, že samotným zdrojem problému je fakt, že se rodí málo dětí. Děti jsou řešením, nikoli jakékoliv finanční produkty, jak se nám politici snažili namluvit. S nízkou porodností se problém jen prohloubí. Mnozí zoufalci vidí řešení v dovozu imigrantů s dětmi. Což je řešení jen na papíře, protože jak známo, aktuální typ migrace nevede k zapojování většího podílu pracovních sil a kumulaci větších úspor, ale naopak vede k rostoucímu zatěžování sociálního systému,“ pokračovala ekonomka.

Stát by měl rodiny podpořit. Třeba tím, že nechá školní družiny otevřené déle než do čtyř či do pěti odpoledne, když rodiče pracují ještě v šest či v sedm.

V prvé řadě je ale třeba, aby politici brali varování ekonomů vážně. Ne jako premiér Andrej Babiš.

„Kupříkladu premiér na zprávu Národní rozpočtové rady reagoval na Twitteru slovy: ‚Dělat prognózu vývoje veřejných financí na 50 let dopředu? Naprosté sci-fi. A k tomu neseriózní. Rozpočtová rada by měla veřejnosti prezentovat své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit tím lidi. Česku se daří, jsme dokonce jedni z nejlepších v Evropě!‘ Chybělo mi tam jen, že to celý je kampaň. Premiér ukázal, že nechápe rozdíl mezi slovy projekce a prognóza. Rada zase velmi správně ukázala, kam se dostaneme, pokud nebudeme 50 let nic dělat,“ zdůraznila Šichtařová.

