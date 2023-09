Duhová úderka naběhne... 66 globálních korporací si stěžuje Fialovi. Manželství pro všechny přinese zemi miliardy, mávají studií

reklama

Zástupci 66 velkých firem podnikajících v České republice zaslali otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS), v němž ho vyzývají, aby podpořil uzákonění manželství stejnopohlavních párů. Mezi signatáři podepsanými pod tento politický požadavek na českou vládu najdeme globální korporátní giganty Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Vodafone či IBM.

„Jako zaměstnavatelé, kteří souhrnně zaměstnávají desetitisíce lidí v České republice, podporujeme a vítáme jejich rozmanitost. Sdílíme přání leseb, gayů, bi a trans lidí (LGBT lidí) žít a pracovat v České republice bez diskriminace a předsudků,“ dočteme se v dopise.

Dopis prezentoval prezident české pobočky Vodafonu, který byl hlavním partnerem letošní Prague Pride a jeho banner nesl prestižní číslo jedna.

Zástupci globálního korporátu se při vznesení svého požadavku odvolávají na analýzu výzkumné organizace Open for Business, která tvrdí, že „nerovnoprávné postavení LGBT lidí“ stojí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun. Zavedení tzv. „manželství pro všechny“ prý podle této analýzy „pomůže vytvořit prostředí pro hospodářskou prosperitu a nové pracovní talenty“. „Inkluze podle studií přitahuje do měst vysoce kvalifikovanou ‚kreativní třídu‘. Diverzita přináší v oblasti mladých talentů ‚efekt seskupování‘ a začlenění LGBT+ lidí je signálem otevřenosti, diverzity a kultury,“ píše se mimo jiné v analýze, na kterou se zástupci firem odvolávají.

„Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že rozmanitá a otevřená společnost, která všem občanům a občankám dává stejná práva, je nezbytnou podmínkou pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky i pro budoucí prosperitu České republiky. Pro nás jako zaměstnavatele, kteří usilují o získání a udržení nejlepších investic a talentů v České republice, dává manželství pro všechny páry ekonomický i morální smysl. Proto Vás vyzýváme, abyste se jako předseda vlády za tuto změnu postavil a zasadil se o její brzké přijetí,“ apelují firmy podepsané pod výzvu.

Závěrem svého dopisu žádají premiéra Fialu o osobní schůzku, kde mu prý chtějí své argumenty pro LGBT sňatky blíže představit. „Abychom podpořili legislativní proces, jsme též připraveni přiblížit naši pozici klíčovým článkům legislativního procesu – například poslaneckým či senátním výborům či klubům,“ vzkazují dále zástupci korporací.

Otevřený dopis korporátních gigantů premiéru Fialovi vyzývající k podpoře LGBT již stačil upoutat pozornost některých komentátorů. Právník Pavel Hasenkopf v souvislosti s touto kauzou na facebooku sdílel pasáž z eseje Václava Havla Moc bezmocných, kterou někdejší český prezident napsal ještě v roli disidenta na konci 70. let jako polemiku proti normalizačním pořádkům. Havel se v ní zamýšlí nad zelinářem, který vyvěšením vágního ideologického hesla ‚Proletáři všech zemí, spojte se!‘, které samo o sobě zní zdánlivě neškodně, projevuje svou loajalitu a poslušnost vládnoucímu režimu, aniž by sám sebe musel explicitně označit za zbabělce. Ideologie, se všemi svými nicneříkajícími hesly, tak v nesvobodné společnosti umožňuje ustrašenému zelináři zachovat si při projevech své bezvýhradné poslušnosti alespoň určitou iluzi lidské důstojnosti.

Pavel Hasenkopf však k tomu dodává: „Jeden z podstatných rozdílů mezi 50. a 70. lety byl, že společenské přežití v 50. letech vyžadovalo aktivní poslušnost – sám napiš nějaký nápad na heslo, výzvu k popravě Horákové atd. A 70. létům stačila už jen poslušnost pasivní (dej to heslo do výlohy a na nic se neptej). Dnes se opět posouváme k aktivní poslušnosti – kdyby to těch 66 firem neudělalo (proč jen se mi vnucuje na mysl 99 Pragováků, asi že to číslo stačí otočit), riskují, že na ně naběhne nějaká duhová úderka a bude cíleně hledat něco antiLGBT, co tak sice nebylo myšleno, ale nějak se nám nezdáte...“

A kdo je tedy vlastně ta „duhová úderka“, která by na podnikatele mohla „naběhnout“? Podle mnohých západních médií za aktivistickým počínáním velkých byznysů stojí politika globálních investičních firem formovaná na principech tzv. ESG (Environmental, social and corporate governance) a DEI (Diversity, equity and inclusion).

Významným hráčem na tomto poli je společnost BlackRock Inc., která je největším světovým správcem aktiv s majetkem přes 8,5 bilionu dolarů. Mechanismus funguje tak, že BlackRock uděluje firmám ESG skóre podle toho, nakolik splňují požadavky přesahující čistě ekonomické, kvantitativní ukazatele.

Jedná se právě o postoje ke klimatické politice, zastoupení menšin, LGBT a k dalším sociálně-politickým tématům. ESG skóre jsou pro firmy zásadní, jelikož mají vliv na jejich schopnost přilákat investory. Velké korporace proto každoročně vydávají zprávy o stavu ESG, v nichž se chlubí investorům, jakých se jim podařilo dosáhnout úspěchů v podpoře sociálně-politických témat uvnitř firmy i ve společnosti.

„Chování se bude muset změnit a toto je jedna z věcí, které říkáme firmám: musíte vynucovat určité chování a BlackRock je vynucuje… Pokud nevynucujete chování, ať už jde o gender, rasu nebo složení vašeho týmu, bude to na vás mít dopad. Musíme si vynutit změnu,“ vzkazuje firmám generální ředitel BlackRocku Larry Fink.

