Dusno čím dál víc: To jste neměli. Číňané vystoupili proti USA

Po šesti měsících v úřadu poprvé promluvil americký velvyslanec v Číně Nicholas Burns. Ale moc přátel si v Číně neudělal. Čína prý musí zbytek světa přesvědčit, že není „zdrojem nestability“. Na to Čína reagovala redakčním článkem v Global Times, podle kterého jsou to USA, které narušily stabilitu v regionu návštěvou Pelosiové a musí přesvědčit Čínu, že nezpůsobují nestabilitu. A navíc, velvyslanec se prý vměšuje do vnitřních záležitostí Číny a porušuje tak diplomatické základy. Zmíněn byl i Henry Kissinger, který podle Číny nemá v USA nástupce, což je smutné.

reklama

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (22. 8. 2022) 1 59% 2 15% 3 11% 4 8% 5 7% hlasovalo: 2024 lidí se americký velvyslanec v Číně Nicholas Burns vyjádřil, že Čína musí přesvědčit zbytek světa, že není „zdrojem nestability“ a bude se v Tchajwanské úžině chovat mírumilovně. Řekl to v prvním televizním interview od svého zvolení na tento post. A krizi prý „vyrobila vláda v Pekingu“, protože návštěva Pelosiové prý byla mírumilovná.

Kvůli její návštěvě dle svých slov absolvoval velice vyhrocenou schůzku s čínskými představiteli. „Bránil jsem předsedkyni, její právo cestovat na Tchaj-wan. Bránil jsem mír a stabilitu, která v Tchajwanské úžině trvá již 60 let. Nicméně, čínská reakce měla místo toho zastrašit vládu ostrova a navíc Čína vytváří „globální kampaň“, ve které obviňuje z narušování stability Spojené státy. Což dle Burnse musí „zajímat na světě každého“.

Jeho slova se v Číně nesetkala s pochopením, mírně řečeno. V redakčním článku deníku Global Times vyšla ostrá kritika jeho slov. Je kritizován nejen on, ale také americká média, která prý jeho slova ještě zveličila.

Americká vláda podle Global Times, které jsou úzce spjaté s Komunistickou stranou Číny, vypouští od návštěvy Tchaj-wanu dezinformace a snaží se vinu přehodit na Čínu. Burns podle deníku neřekl nic nového, jedná se o stále stejný „washingtonský sofismus“ a „hegemonickou logiku vymýšlení protiobvinění“.

Dle Global Times je čínská pozice jasná a následky návštěvy také. „Americký Kongres je nezbytná součást americké vlády, jak se píše v americké ústavě. Pelosi, jako jeho předsedkyně, reprezentuje Spojené státy. Provokativní návštěva Tchaj-wanu od Pelosiové porušuje závazek, že Spojené státy nebudou mít žádné oficiální vztahy s ostrovem Tchaj-wan, což porušuje status quo v Tchajwanské úžině.“ S provokacemi tedy dle Číny začaly Spojené státy. „Každopádně jsou to Spojené státy, které ‚musí‘ Číně a zbytku světa dokázat, že nejsou hrozbou pro mír a stabilitu v Tchajwanské úžině,“ reaguje deník na slova amerického velvyslance.

Fotogalerie: - Křížová cesta na Karlově mostě

Burns je de Global Times zkušený diplomat, ale jeho půlroční působení neukazuje, že by uvažoval hlouběji o čínsko-amerických vztazích a o vztazích mezi velmocemi, než zbytek washingtonských politiků. A ani prý nepodporuje racionální politiku Washingtonu vůči Číně. Což je z jejich strany zklamání. Usuzují z toho, že racionalita ve vztahu k Číně se v USA vytrácí a ukazovat svaly vůči Číně je pro Burnse ta nejbezpečnější a nejschůdnější cesta.

Velvyslance pak srovnávají s Henrym Kissingerem, který ve stejný den také promluvil pro CNN. A označil návštěvu Pelosiové za „nemoudrou“ a varoval, že soupeření USA a Číny by mohlo vést „k největší krizi, kterou lidstvo zažilo“ a svět by na tom byl o poznání hůř než po první světové válce. Tedy by diplomacie na obou stranách měla komunikovat ohledně problémů, které by se mohly „vymknout z ruky“. Smutné podle Global Times je, že Kissingerovi ve Washingtonu nenaslouchají a je trapné, že nemá žádného následníka. „Protože USA jsou zemí s ohromným destruktivním potenciálem, jejich současný stav je nebezpečný jak pro ně, tak pro Čínu a i zbytek světa,“ varuje deník.

A poukazuje na to, že velvyslanec by se neměl vměšovat do vnitřních záležitostí, což je základ, který by každý velvyslanec měl respektovat. Deník si není jist, zda si Burns a jemu podobní uvědomují, že tento základ porušují. „Kromě otázky Tchaj-wanu Burns kritizoval vnitřní záležitosti Číny jako je Sin-ťiang či Hongkong,“ stěžuje si list a z toho, že si velvyslanec dělá, co chce, odvozuje, jak silná je touha ve Washingtonu zasahovat do vnitřních záležitostí Číny. Do Washingtonu pak vzkazuje, že tato „překročení hranice“ čínský lid nestrpí.

Psali jsme: Nemá to konce. Čínská armáda se opět přiblížila k Tchaj-wanu „Čína zaútočí na Tchaj-wan. Tady je jasný důkaz!“ Bezpečnostní expert varuje i ČR Evropa nemá nic. Kovy, bez kterých to nefunguje. Kdo je těží? „Kecy, kecy, kecy. Čarodějnice přiletěla na Tchaj-wan, aby ještě víc rozes*ala svět.“ Štěpánek ve varu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.