V Pokrovsku a v sousedním městě Myrnohradu, který leží asi 7 km od Pokrovsku, se dál tvrdě bojuje. Každá ze stran popisuje boje po svém. Ukrajinská armáda uvedla, že dopravila zásoby do Myrnohradu a zvládla vystřídat vojáky bojující ve městě, včetně těch, kteří byli zraněni. „Ukrajinské jednotky sebevědomě drží své pozice a ničí okupanty na přístupech k městu,“ uvedla. „Logistická situace je složitá, ale vše funguje.“
Podle CNN Rusové pronikají do Pokrovsku v malých tříčlenných skupinkách. Ukrajinští obránci sice dokážou dva ruské vojáky eliminovat, ale třetí voják v dobývaném městě upevní své pozice a čeká, než k němu dorazí přeživší ruští vojáci z dalších skupinek.
Nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro New York Post uvedl, že Rusko soustřeďuje přibližně 150 000 vojáků na operaci s cílem dobýt Pokrovsk, přičemž součástí útoku mají být i mechanizované skupiny a brigády námořní pěchoty.
„Je rozdíl mezi tím, když se musíte bránit na otevřeném poli nebo v městské zástavbě,“ řekl Syrskyj. „Naše městské oblasti jsou schopny zadržet obrovské masy nepřátelských vojsk. … Ale je to opravdu náročné,“ připustil velitel. „Probíhají zde neustálé bitvy a boje. Nepřítel neustále provádí rychlé manévry.“
Mezitím Ukrajinci řeší korupční skandál. Ze země uprchl podnikatel Timur Mindič, jeden z mužů blízkých prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Takto podnikatele, u něhož měla zazvonit ukrajinská protikorupční jednotka, popisuje např. server Kyiv Independent. Mindič prý uprchl do Izraele.
Mindič údajně v posledních letech těžil z toho, že Zelenského zná z doby dlouho před válkou. Se Zelenským spoluvlastnil produkční společnost Kvartal 95. Když se stal Volodymyr Zelenskyj prezidentem, svůj podíl v této společnosti převedl na partnery. Ale Mindič během války jen dál posiloval svůj vliv.
V roce 2021 Zelenskyj oslavil své narozeniny v Mindičově bytě, uvádí investigativní žurnalistický projekt Schemes a Ukrajinská pravda.
„Právě teď se na Ukrajině vydělávají velké peníze jen v několika málo oblastech: obrana (drony), energetika, rekonstrukce a call centra,“ uvedl pod příslibem zachování anonymity jeden z vlivných podnikatelů. A podle četných zdrojů Ukrajinské pravdy z obchodních, politických a policejních kruhů je Mindič ekonomicky aktivní v prvních dvou oblastech.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák
