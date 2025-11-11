Dva Rusy zastavíme, třetí už projde. Ukrajinci popisují

11.11.2025 8:00 | Zprávy

Rusové dál postupují Pokrovskem a útočí i na asi 7 km vzdálený Myrnohrad. Ukrajinci naznačují, že jsou schopni eliminovat dva vojáky z tříčlenných skupinek pronikajících do města, ale třetí ruský voják z každé takové skupinky se dokáže v Pokrovsku uchytit a čeká na posily. Mezitím Ukrajinci řeší korupční skandál. Skandál s podnikatelem, jenž má blízko k prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

Dva Rusy zastavíme, třetí už projde. Ukrajinci popisují
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

V Pokrovsku a v sousedním městě Myrnohradu, který leží asi 7 km od Pokrovsku, se dál tvrdě bojuje. Každá ze stran popisuje boje po svém. Ukrajinská armáda uvedla, že dopravila zásoby do Myrnohradu a zvládla vystřídat vojáky bojující ve městě, včetně těch, kteří byli zraněni. „Ukrajinské jednotky sebevědomě drží své pozice a ničí okupanty na přístupech k městu,“ uvedla. „Logistická situace je složitá, ale vše funguje.“

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 11516 lidí
„Stejným způsobem je zajišťována i logistika a rotace našich jednotek ve městě Pokrovsk,“ uvedl mluvčí generálního štábu Andrij Kovaljov, kterého citovala agentura Interfax – Ukrajina. Situaci na frontě podobnými slovy popisuje také agentura Reuters, která však upozornila, že nemůže zprávy z frontové linie nezávisle ověřit.

Podle CNN Rusové pronikají do Pokrovsku v malých tříčlenných skupinkách. Ukrajinští obránci sice dokážou dva ruské vojáky eliminovat, ale třetí voják v dobývaném městě upevní své pozice a čeká, než k němu dorazí přeživší ruští vojáci z dalších skupinek.

Nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro New York Post uvedl, že Rusko soustřeďuje přibližně 150 000 vojáků na operaci s cílem dobýt Pokrovsk, přičemž součástí útoku mají být i mechanizované skupiny a brigády námořní pěchoty.

„Je rozdíl mezi tím, když se musíte bránit na otevřeném poli nebo v městské zástavbě,“ řekl Syrskyj. „Naše městské oblasti jsou schopny zadržet obrovské masy nepřátelských vojsk. … Ale je to opravdu náročné,“ připustil velitel. „Probíhají zde neustálé bitvy a boje. Nepřítel neustále provádí rychlé manévry.“

Mezitím Ukrajinci řeší korupční skandál. Ze země uprchl podnikatel Timur Mindič, jeden z mužů blízkých prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Takto podnikatele, u něhož měla zazvonit ukrajinská protikorupční jednotka, popisuje např. server Kyiv Independent. Mindič prý uprchl do Izraele.

Mindič údajně v posledních letech těžil z toho, že Zelenského zná z doby dlouho před válkou. Se Zelenským spoluvlastnil produkční společnost Kvartal 95. Když se stal Volodymyr Zelenskyj prezidentem, svůj podíl v této společnosti převedl na partnery. Ale Mindič během války jen dál posiloval svůj vliv.

V roce 2021 Zelenskyj oslavil své narozeniny v Mindičově bytě, uvádí investigativní žurnalistický projekt Schemes a Ukrajinská pravda.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 5569 lidí
A teď je podle serveru Kyiv Independent Mindič klíčovou postavou ve vyšetřování velkého korupčního skandálu. Národní protikorupční úřad (NABU) 10. listopadu oznámil, že vyšetřuje rozsáhlý korupční plán v energetickém sektoru, v němž je prý zapleten i státní Energoatom. Společnost provozuje na Ukrajině čtyři jaderné elektrárny.

„Právě teď se na Ukrajině vydělávají velké peníze jen v několika málo oblastech: obrana (drony), energetika, rekonstrukce a call centra,“ uvedl pod příslibem zachování anonymity  jeden z vlivných podnikatelů. A podle četných zdrojů Ukrajinské pravdy z obchodních, politických a policejních kruhů je Mindič ekonomicky aktivní v prvních dvou oblastech.

Psali jsme:

Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“
Oddalování Babišovy vlády? Holec má jasno. Za Pavlem stojící Kolář
Ukrajinská vlajka je sundaná, ale nářek pokračuje
Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/11/08/europe/pokrovsk-ukraine-russia-putin-intl

https://en.interfax.com.ua/news/general/1119270.html

https://kyivindependent.com/who-is-timur-mindich/

https://nypost.com/2025/11/10/world-news/russians-pour-150k-troops-into-latest-drive-to-overrun-ukraine-in-donetsk-really-a-tense-situation/

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/11/06/8006063/

https://www.reuters.com/world/ukraine-russia-give-conflicting-accounts-situation-embattled-eastern-town-2025-11-10/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , korupce , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , zbraně , CNN , Reuters , Interfax , Ukrajinská pravda , drony , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Pokrovsk , Myrnohrad

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokážou podle vašeho názoru Ukrajinci nakonec zkrotit korupci v zemi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Tomio Okamura byl položen dotaz

Co říkáte na vystoupení vašeho bratra?

A jak chcete docílit toho, že najdete společnou řeč, když ji evidentně nenajdete ani s bratrem? Navíc mě přijde, že vám politikům jde hlavně o sebe, a že nejste schopni tu společnou řeč vůbec najít, pořád na sebe jen útočíte, a to jste dělal i vy i ostatní. Jak věřit tomu, že to bude jinak? Co proto...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Matku mi usoužili k smrti.“ Kdo jsou ti, kteří „vyprudili“ Rajchla

4:40 „Matku mi usoužili k smrti.“ Kdo jsou ti, kteří „vyprudili“ Rajchla

„Nemají šanci s námi debatovat. Jsou to většinou lidé hloupí, nešťastní a našli smysl svého života v…