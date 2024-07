Dvě procenta na obranu nestačí, tvrdí Řehka. Všechno prý zdražuje

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12756 lidí podle televize CNN Prima NEWS.



K summitu NATO se ve Washingtonu, na němž Česko zastupoval prezident Petr Pavel, Řehka mínil, že armády zúčastněných zemí dostaly plnou politickou podporu od lídrů členských zemí v jejich plánech týkajících se rozvoje schopností a kapacit.



On sám zanedbání výdajů na armádu považuje za problém i ve světle rostoucích výdajů. „Ceny vzrostly. Všechny plány, které jsme například před dvěma lety daly dohromady na modernizační programy, už vůbec neplatí, protože na ně potřebujeme více peněz,“ jmenoval s tím, že to prý „snaží vysvětlit“ i u nás v Česku.

„Pokud začnete investovat do své obrany až v momentě, kdy přijde krize, je to ten nejhloupější způsob. Nemáte ničeho dostatek, musíte čekat ve frontě a všechno je dražší. Jsem proto stoprocentně přesvědčený, že dvě procenta HDP na obranu nestačí,“ doplnil.

Na včerejší pracovní večeři ministrů obrany @NATO jsem měla příležitost debatovat s kolegy z ???? @KosiniakKamysz, ???? @PistoriusBoris, ???? @AndrisSpruds a ???? @SecArmy o prohlubování bilaterální spolupráce České republiky s jejich zeměmi v oblasti obrany, dalším rozvoji naší muniční… pic.twitter.com/H0bYYx3IRC — Jana Černochová (@jana_cernochova) July 11, 2024

Dle ČTK Řehka zdůraznil rovněž nutnost podporovat Ukrajinu. Právě podpora Ukrajiny je totiž podle něj zásadní pro obranu celé Evropy.

Pro vypuknutí konfliktu s Ruskem dle náčelníka generálního štábu v brzké budoucnosti nejsou náznaky, ale existují prý varování ohledně dlouhodobé přípravy na potenciální konflikt s NATO. Zájmy Moskvy je tak dle něj potřeba sledovat i mimo Evropu. „Nemůžeme se zaměřovat na Rusko pouze v Evropě, musíme se také dívat na další regiony. Je velmi znepokojivé, co aktuálně činí v Africe,“ řekl Řehka během debaty u příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v americkém Houstonu.



