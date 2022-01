Dvě stě kilometrů dálnic? V tuto chvíli se Ondřej Neff nad vládním prohlášením začal smát

reklama

Hlavní prioritou programového prohlášení vlády má být myšlenka, aby bylo Česko schopno obstát v mezinárodní konkurenci a směřovalo mezi nejvyspělejší země světa. Vláda v dokumentu, se kterým hodlá předstoupit před Sněmovnu, píše, že chce stát, který „nežije na dluh“, je „chytrý, efektivní a úsporný“ a který „patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit“.



Vedle stabilizace veřejných financí či modernizace Fialův kabinet v dokumentu píše, že „Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie.“



Podle Neffa je ukotvení zahraniční politiky v EU a NATO „asi nejsnazší úkol“. Otázkou však prý je, jak to bude vypadat v praxi. „Jak to bude v praxi vypadat, se ukáže už za půl roku, kdy bude ČR předsedat Unii. Do té doby ovšem může dojít k velkým třenicím, hlavně kvůli pojetí energetické politiky. Německo ruší svoje perfektní, spolehlivé a potenciálně na dlouhou dobu funkční jaderné elektrárny. Pokud zbyl v Berlíně aspoň ždibec racionality, mohl by podpořit naše jaderné snažení s perspektivou, že bude prokletou elektřinu odebírat, až svatá elektřina dojde, jako to už teď dělá Rakousko,“ nastínil novinář.

„V zájmu chlácholení chce vláda podporovat fotovoltaiku, není známo, jak to bude v praxi vypadat. Historicky nejhorší pražský magistrát vedený pirátem Hřibem oznámil, že osadí dvacet tisíc pražských střech soláry. K těm Dukovanům bychom mohli začít klopýtat. V příštích letech se toho hodně stane, hlavně nastanou blackouty, tak uvidíme,“ píše dále Neff k vládnímu prohlášení, které již v preambuli tvrdí, že prioritou je podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů „s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií“.



Novinář za ambiciózní pokládá i slib dávat na obranu dvě procenta HDP do konce volebního období. „Otázka zní, zdali je armáda schopná takové množství peněz rozumně absorbovat. Ve světě přituhuje, bylo by dobré, aby se to povedlo,“ doufá.



Co pak Neff rovnou pokládá za komicky znějící slib, je rozšíření dálniční sítě během Fialovy vlády až o 200 kilometrů. „Když se dálnice nedaří stavět třicet let, a kolik se tu vystřídalo vlád, proč by se to ausgerechnet téhle vládě mělo povést? Ekologisti a aktivistické soudy to znemožní, jako to dělaly dosud. Takže buďme v klidu,“ komentuje tento bod novinář.

Kabinet v programovém prohlášení o dálnicích píše, že se chce prioritně zaměřit na pokračování stavby Pražského okruhu D0, na výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.

