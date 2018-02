EXKLUZIVNĚ Jak se jede ve velkém na Praze 10? Stovky milionů pro TOPku? Úklidovka Rossy? „Kapsička“ Poche, polomrtvý starosta a stratég Zoufalík

Praha 10 je pověstná velkým počtem lejn na chodnících a malým počtem míst na stání. Pokud někdo prochází takovými Vršovicemi, vidí, že auta stojí na zákazech, na chodnících, v křižovatkách. To ovšem místní garnituru nepálí. Jediné, o čem se už skoro tři měsíce mluví, je boj na radnici a snaha odvolat nevýrazného starostu z ČSSD Vladimíra Nováka. Dalším zářezem do téhle pomyslné rakve může být páteční zastupitelstvo.

Situace na Praze 10 je pro nezaujatého pozorovatele naprosto nepřehledná. A možná i tahle věta je na hony vzdálená skutečnosti. ParlamentníListy.cz jsou sice o veškerých jednáních informovány, ale abychom vytvořili přehlednou mozaiku vztahů a zájmů, budeme používat tu nejsnazší možnou intepretaci. O co tedy na Praze 10, která má téměř 110 tisíc obyvatel, jde? O vliv, zakázky a peníze. Nic jiného za těmi boji není. Ačkoli se na oko všichni tváří jako politici, jen málokdo najde jediné smysluplné prohlášení anebo stanovisko. O tom, že by na Praze 10 existovala snad nějaká vize, nemůže být ani řeč.

Na paškál se v kuloárech této prapodivné radnice dostávají stále stejná jména. Tomáš Hrdlička, pravidelný návštěvník kanceláří, Vladimír Novák se svou rodinu, jeho úhlavní rival o vliv na ČSSD Lukáš Rázl, „přívěsky“ politické moci, zastupitelé TOP 09 Tomáš Pek a Ondřej Počarovský. Je to přitom škoda, poněvadž na Praze 10 najdeme i velmi zkušené politiky s jasným nadhledem. Sem lze bezesporu zařadit exstarostku Kleslovou, Oldřicha Choděru z ODS, komunistu Lubomíra Ledla nebo velmi oblíbenou tvář tamních ulic Bohumila Zoufalíka. Ti se ovšem do shora uvedených snah příliš nezapojují. Mezi těmito tábory stojí politická vata. Zaznamenal snad někdo ze čtenářů existenci politiků, jakými jsou Tereza Hauffenová, Viktor Lojík, Kateřina Peštová či Jiřina Vondráková?

Situaci na Praze 10 se před časem a bez hlubší znalosti věci snažila vysvětlit zastupitelka Pirátů Olga Richterová. Ačkoli její tisková zpráva vyzněla do ztracena, něco z jejích nepodložených tvrzení přeci jen použijeme.

„Ve středu 3. ledna bylo na webu MČ Praha 10 zveřejněno usnesení Rady MČ o výběru dodavatele na rekonstrukci kina Vzlet na Praze 10. Jedná se o zakázku za 36 milionů korun. Výběrového řízení se zúčastnila nakonec vítězná společnost VISTORIA Tomáše Hrdličky a EDIKT. Obě společnosti spolu přitom rády spolupracují. Poslední říjnový den roku 2017 podepsaly smlouvu o společné rekonstrukci ZŠ Štěrboholy. I proto existují vážné pochybnosti o férovosti výběrového řízení. Krom toho se připravuje novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem, která také může přistát společnosti VISTORIA,“ říkají Piráti z Prahy 10.

„Společnost VISTORIA má firemní heslo ‚spolehlivý partner na povrchu i v podzemí‘. Podle toho, co o ní víme, by si mohla vystačit jen s tím podzemím,“ dodala místopředsedkyně Pirátů a zastupitelka Prahy 10 Olga Richterová.

„S těmito společnostmi MČ Praha 10 nespolupracovala,“ řekl nám tiskový mluvčí Prahy 10 Vít Novák. Piráti už nereagovali. Spokojeni s tiskovou zprávou raději opustili neklidné vody radnice a odpluli do přístavu.

A tak na řadu přichází krátký exkurz do minulosti. Snaha ovládnout radnici jde totiž ruku v ruce s přeregistrací velmi početné ČSSD Prahy 10. Tu se podle všeho pokouší ovládnout zastupitel Rázl, který se na tom dohodnul se socialistou Pochem. Tím Pochem, který údajně prosazoval usnesení o volbě Jiřího Drahoše. Tu bitvu Poche, jemuž se říká „kapsička“, prohrál. Prahu 10 jistojistě ovládne. Přes tlak místních členů ČSSD, které vedení socdem nevyslyšelo, vlak nepojede. Organizace, již v současnosti drží Vladimír Novák, bude notně oslabena a do jejího čela se vyhoupne nepřehlédnutelný Lukáš Rázl. Takový je plán, to je realita. Tím Novákova štace na Praze 10 skončí.

Jednání na Praze 10 často končí spánkem zastupitele Jaroslava Štěpánka (ANO)

Cíl je ovšem jiný. Dostat do vedení Prahy 10 „své“ lidi a podílet se na zakázkách. Často se hovoří o podivných pronájmech spřáteleným firmám, studiích na radnici, dosazených znalcích, často se povídá o firmách, které kasírují za stavby a renovace (s těmi poslední týdny chodí především zastupitelé TOPky). Prý patří podnikateli Hrdličkovi. Ten to odmítá. Velice důrazně nám bylo řečeno, že hodně peněz je také z „úklidovky“ ROSSY service. Když jsme se mimochodem mluvčího Prahy 10 Nováka ptali, jak je na tom radnice s firmou Rossy, nebyl schopen na opakované dotazy odpovědět. Muž na svém místě, zřejmě toho má hodně… Tématu Rossy se i přesto budeme věnovat, jelikož indicií o politických dohodách o úklidech máme hodně.

Jenomže starosta Novák je na radnici jako doma a moc dobře ví, že jeho odvolání a de facto konec politické kariéry nebude snadný. Ten pokus byl už na konci roku 2017, režíroval ho Tomáš Hrdlička a Lukáš Rázl a oba skončili jako pověstní sedláci u Chlumce. Teď se mají pokusit o totéž. Vedením radnice podle plánů má být někdo z TOPky, kdo bude poslouchat, místostarostou se může stát Rázl nebo Jaroslav Štěpánek z ANO. Ten Štěpánek, který tak rád spí na jednáních při výkonu desítek funkcí. Že také ANO na Praze 10 doplatí na svého spícího člena, je víc než jasné. O jeho dřímotu se mluví hodně často a vždy v souvislosti s hnutím, které za několik let nebylo schopno Štěpánka vyloučit, odvolat z funkcí, ačkoli to předseda Babiš nařídil.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD





Jaroslav Štěpánek ANO 2011





„Otázku, kterou mi kladete, proč několik měsíců před komunálními volbami někdo usiluje o tyto změny, si sám sobě kladu již několik týdnů,“ uvedl radní Bohumil Zoufalík (Nezávislí pro Prahu 10 – hnutí pro lepší desítku). Ten je dle našich informací pod velkým tlakem, aby Novákovo odvolání podpořil. Jak vidno, Zoufalík se v tomto směru projevil jako strategický a silný hráč.

„V komunální politice se pohybuji dvacet let, vždy platilo, a i dnes platí, že ve volebním roce si mají političtí aktéři hledět především pozitivních témat. V normálním stavu jsme svědky v jednotlivých obcích otevírání škol, školek, parků. Proto se mi zdá informace, že má opakovaně docházet k odvolávání starosty, jako neuvěřitelná a nepochopitelná. Věřím, že se celá vzniklá situace včas uklidní a plně vysvětlí. Náš klub Nezávislí – hnutí pro lepší desítku preferuje cestu, ve které se celá záležitost co nejrychleji uklidní,“ dodal.

Ulice Prahy 10 jsou plné výkalů a špíny. Obyvatelům nezbývá, než čekat na AVE, Pražské služby nebo Rossy

O odvolání nemá bližší informace někdejší starostka Kleslová stejně jako zástupce ODS Choděra. „Páteční zastupitelstvo bylo starostou svoláno na základě žádosti čtrnácti zastupitelů s jediným bodem programu: příprava rozpočtu na rok 2018. Tento bod, který zmiňujete, není předmětem svolání zastupitelstva a nikdo mě jako předsedkyni Klubu zastupitelů Hnutí ANO v souvislosti se záměrem odvolání starosty nekontaktoval,“ sdělila Kleslová. „Na žádnou z těchto otázek vám nemohu odpovědět. Finanční výbor, jehož jsem předsedou, bude zasedat 31. 1. 2018 a na tomto finančním výboru bychom měli mít k dispozici veškeré materiály, které se této problematiky týkají,“ dodal Choděra. Že současná koalice funguje správně a nemělo by dojít ke změnám, míní zastupitelka ANO Dagmar Lešenárová. „Zatím neznám jediný důvod, proč by měl být pan starosta Novák za tento návrh rozpočtu odvolán, a souhlasím s vámi, že by to skutečně několik měsíců před komunálními volbami asi působilo podivně. Současná koalice rozhoduje a vede Prahu 10 dobře a zodpovědně.“ „Přiznám se, že o takovém návrhu nevím, ale i já jsem toho názoru, že pokud vůbec takový záměr existuje, tak to není moc dobrý nápad,“ uzavřel Lubomír Ledl z KSČM.

Je tedy víc než jasné, že ačkoli to má Vladimír Novák politicky „za pár“, jeho starostování ještě nějaký čas potrvá. Alternativou plánu na jeho odvolání tak bude především navýšený rozpočet. Slovy klasika: když tam Novák zůstane, odejdou alespoň peníze. V tomto směru se nejvíce mluví o „hurá“ zájmech TOP 09, která plánuje investice za stovky milionů. Proč tak náhle? Proč asi…?

