EXKLUZIVNĚ Tlak Američanů na nákup vrtulníků je extrémní. Máme dokumenty, známe firmy, jména českých vojáků. Víme, jak probíhá tvrdý lobbing USA na našem území

Nákup víceúčelových vrtulníků pro armádu by mohl být v ideálním případě zadán v létě. Po jednání sněmovního výboru to novinářům řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Po generálním štábu nyní požaduje vedení ministerstva poslední upravení zadávací specifikaci.

Ministerstvo chce armádě koupit 12 nových víceúčelových vrtulníků, které nahradí bojové vrtulníky Mi-24. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda nabídla vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.

Podle Šlechtové ani jedna z firem požadavky armády nesplnila. Na armádě si proto vyžádala upřesnění toho, co po vrtulnících vojáci chtějí. Rozhodnutí, zda by byla zakázka zadána mezivládní dohodou, nebo by byla použita výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek, by chtěla oznámit na začátku dubna. Šlechtová by chtěla oslovit více než jednu firmu či stát.

„Myslím, že máme výrobek nejlépe odpovídající profesionálně vypracovaným požadavkům v průběhu tří let. Samozřejmě, jestliže se požadavky znovu zcela změní, pak to zcela změní pravidla hry," uvedl v té souvislosti italský velvyslanec v ČR Aldo Amati.

Mimochodem, když se naše redakce snažila zjistit, jak často docházelo v minulosti ke schůzkám mezi velvyslancem Schapirem a ministrem Stropnickým, "spojenecká" ambasáda raději mlčela.

Máme jasné důkazy o propojení firem, médií a lidí kolem resortu obrany, jejich jména prozatím nebudeme odhalovat

Slova našeho zdroje o jistém sečkání, jak se ukázalo, stojí na pevných základech. Redakce totiž exkluzivně získala dokumenty resortu obrany, které o celé zakázce vcelku neutrálně a fakticky informují. Mezi mnoha řádky a spoustou informací je klíčovou následující věta: „S ohledem na proběhlé a připravované modernizace vrtulníků, jejich aktuální počty a technický stav není třeba s akvizicemi vrtulníků spěchat. Zahájení akvizice lze bez problémů odsunout do období let 2021-2022, aniž by byla jakkoli ohrožena bezpečnost ČR," uvádí dokument.

V něm také stojí, že "ministerstvo obrany srovnávalo, jak jednotlivé fabriky dokážou vyhovět požadavkům českého letectva. Jedním z nich je například, aby měly vrtulníky vyhřívané rotory proti námraze. Ovšem stroje z dílny Bell Helicopter takovou technologií nedisponují. Ač jde o zásadní zádrhel, zástupci amerického výrobce se snažili lidem z ministerstva vysvětlit, že to nevadí."

V dokumentu se rovněž píše, že „Američtí dodavatelé se chovají velmi ofenzivně, jejich primárním cílem je opanovat tento trh a vytlačit z něho konkurenční evropské i neevropské výrobce a prosadit svou produkci". Jména ani postupy v tuto chvíli vyzrazovat nebudeme.

Ministryně Šlechtová dosavadní vývoj zakázky označila za marketingový průzkum. Jeho výsledky podle ní nenaplňují požadavky české armády. Zároveň ale podotkla, že nadiktované potřeby jsou nesplnitelné. „Nemyslím si, že naše armáda potřebuje něco, co ani není na trhu, nemají to Američani ani další země v Evropské unii,“ podotkla. Náčelníkovi generálního štábu proto dala zadání, aby dostala jasnou specifikaci, co vojáci od vrtulníků chtějí. „Potřebuju, abychom měli ty víceúčelové vrtulníky, ale které budou sloužit naší armádě a pro naše potřeby,“ řekla.

Úkolem požadovaných vrtulníků bude letecká přeprava vojáků, přímá podpora pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch integrovaného záchranného systému. Ministerstvo bude chtít koupit nejen samotné stroje, ale i jejich výstroj a vybavení včetně výzbroje a munice. Součástí zakázky budou také logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.

Co říci závěrem? Použijme další citaci z podkladů, jimiž disponujeme: „Okamžitě zastavit proces přípravy nákupu vrtulníků dříve, než dojde k nevratným krokům a obtížně napravitelným škodám."

Tématu lobbingu na ministerstvu obrany se budeme věnovat také v následujících dnech.

autor: Tomáš A. Nový