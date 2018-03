Nákup víceúčelových vrtulníků pro armádu by mohl být zahájen v létě, uvedla Šlechtová

Nákup víceúčelových vrtulníků pro armádu by mohl být v ideálním případě zadán v létě. Po jednání dnešního výboru to novinářům řekla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Po generálním štábu nyní požaduje vedení ministerstva poslední upravení zadávací specifikace. Termín vojáci dostali do pátku, požadují ale více času.

Ministerstvo chce armádě koupit 12 nových víceúčelových vrtulníků, které nahradí bojové vrtulníky Mi-24. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda nabídla vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.

Podle Šlechtové ani jedna z firem požadavky armády nesplnila. Na armádě si proto vyžádala upřesnění toho, co po vrtulnících vojáci chtějí. Poslední ujasnění požadavků armády chce Šlechtová do pátku. Rozhodnutí, zda by byla zakázka zadána mezivládní dohodou, nebo by byla použita výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek, by chtěla oznámit na začátku dubna. Šlechtová by chtěla oslovit více než jednu firmu či stát.

Podle náměstka ministerstva obrany Daniela Koštovala náčelník generálního štábu Josef Bečvář požádal o prodloužení pátečního termínu, do kterého má dodat doplnění specifikace. Bečvář předpokládá, že generální štáb se s ministerstvem na podrobnostech dohodne do konce března.

Vedení ministerstva a armády se přou, zda vojáci měli reálné požadavky na nakupované vrtulníky. Šlechtová v minulosti podotkla, že si nemyslí, že česká armáda potřebuje něco, co ani není na trhu. Bečvář opakovaně odmítl, že by armáda chtěla „science fiction“, že si vojáci něco „vymýšlejí“. Dnes novinářům řekl, že na počátku byly požadavky napsány tak, aby armáda získala vrtulník, který bude moct využívat dalších 20 až 30 let. Na základě získaných informací, které obraně poslali zájemci o zakázku, pak podle něj vojáci dospěli k závěru, že některé věci musejí být přehodnoceny.

Šlechtová dnes poznamenala, že termín zadání zakázky bude záležet i na rychlosti „fungování generálního štábu“. „Už to jsou tři měsíce, kdy si trochu pinkáme se specifikací,“ řekla. Všichni podle ní chtějí obměnu vrtulníků, a nerozumí proto, proč to tak dlouho trvá.

Úkolem požadovaných vrtulníků bude letecká přeprava vojáků, přímá podpora pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch integrovaného záchranného systému. Ministerstvo bude chtít koupit nejen samotné stroje, ale i jejich výstroj a vybavení včetně výzbroje a munice. Součástí zakázky budou také logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.

autor: nab