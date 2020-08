Ekonom Münich, který se proslavil scénou s Prymulou: Přidávání důchodcům je předčasná Velká pardubická

reklama

„Zrušení superhrubé mzdy už bylo hlášeno mnohokrát, a nikdy k tomu nedošlo,“ pochybuje Münich o tom, že by superhrubá mzda skutečně byla zrušena. „Ten proces, pokud má být dělán řádně, nemůže být ze dne na den. Ten proces trvá měsíce a daň z příjmů musí vždy platit od 1. ledna. Takže pokud, tak by to mohlo platit až od roku 2022,“ míní Münich, s tím, že od příštího roku se to nestíhá. Podle jeho slov by měla být také diskuse o pojistných odvodech. „Je to potřeba brát v souvislostech,“ zmínil.

Dále se hovořilo i o navýšení důchodů, o němž se nyní diskutuje. „Je to předčasná Velká pardubická, že se každý předhání v tom, kolik přidá. Ale málokdo přizná, že je to na úkor budoucí stability veřejných financí,“ dodal.

Münich pochválil vládu za to, že konečně dochází k plněním slibů a naplňování učitelských peněženek. „Nejmenší nárůst atraktivnosti platů byl u střední generace učitelů,“ řekl Münich. V roce 2021 by měli podle studie učitelé brát o 37 procent více, než bude průměrná mzda. „Je to založené na vládních slibech, je to založené na prognóze, predikci ohledně mzdového vývoje,“ poznamenal.

Ekonom Münich byl za institut CERGE jmenován do ekonomické rady krizového štábu, kde se „proslavil“ především tím, že jej z jednoho jednání vyrazil Roman Prymula. Důvodem měly být Münichovy komentáře na internetu.

Od zítřka za tři týdny pak začíná nový školní rok, kdy Münich očekává, že i na tento školní rok bude mít dopady koronavirus. „Určitě dojde k těm místním výlukám,“ míní Münich, podle nějž je to však věštění z křišťálové koule. „Budou částečné výluky, což by byl problém. Školy pak budou řešit, jak učit děti doma a zároveň ve škole. To si myslím, že bude velice náročné. Velká část učitelů si s on-line učením neví příliš rady,“ dodal Münich. Podle jeho slov k šíření koronaviru dojde s otevřením škol. „Je potřeba vylepšit informovanost,“ uzavřel.

