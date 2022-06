Emma Smetana: Michal David k*rví skladby. Zlé dědictví, zamindrákovaní Češi. Šok mého otce

Podle zpěvačky a moderátorky Emmy Smetany pořád v Česku předlistopadová mentalita zasahuje do umění a projevuje se „dědictví“ estrád a Michala Davida, který prý „reprezentuje všechno to, jak se dá výborná skladba zkurvit“. „Postkomunistickou zamindrákovanost“ mají mít podle ní i někteří „pseudo-novináři“. Pro Prostor X vzpomenula, že se zjištěním, že se toho u nás od revoluce příliš nezměnilo, přitom zápolil už její otec, když dorazil „z multikulturní barevné Paříže do té Prahy, kde vypadají všichni stejně“ a rádiím neúspěšně nabízel romský pop.

Anketa Souhlasíte s tím, že se v ČT bude škrtat ve většině oblastí kromě zpravodajství? Ano 1% Škrtat se má především ve zpravodajství 96% Ne, žádné škrty 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5489 lidí



Prozradila, že nabídky na full-time zaměstnání v médiích dostává, ale nyní se snaží být spíše mámou pro své dcery a zabývat se dočasnými projekty.



Práce v žurnalistice, kterou dělala v DVTV, Smetaně zatím nechybí. „Chybí mi jednotliví lidé, které jsem tam měla ráda… pouštím si rozhovory, podcasty, ale nemám neurózu, že to musím dělat také. Výhoda té čistě umělecké práce, která nás v poslední době vytěžuje hodně, je, že si člověk staví sám své okolí a je jenom s lidmi, které má rád a se kterými má společnou řeč,“ řekla. V DVTV se prý chtěla zaměřit hlavně na zahraniční hosty a pracovat nárazově, ale v době covidu místo toho byla poptávka po domácích tématech.



Zatím na své děti prý nemá úplně celý den, ale za to se to prý jejím dětem „vyplatí“, jelikož je díky chůvě méně unavená a milejší. „Je to kvalitní part-time, kdy své děti vnímám, jsem s nimi ráda a jsme na ně příjemná,“ shrnula v rozhovoru pro Prostor X.

Fotogalerie: - Kus Afriky na pobřeží Francie

Tvrdě se přitom vyjádřila proti serveru iDnes.cz, který v rozhovoru s ní a jejím partnerem Jordanem Hajem publikoval otázku týkající se zacházení s dětmi. „A tak my to, že ty naše děti týráme, vlastně víme. Jelikož to děláme my, takže to je v pohodě, že to pak někdo reflektuje. Máme nešťastné týrané děti a zakládáme si na tom,“ odpověděla Smetana ve zmiňovaném rozhovoru.



Smetana hodnotí, že otázka o zacházení s dětmi byla „nehorázná“, a proto následovala její odpověď, kterou označila za dada. „Já bych s tím, že to jsou noviny, polemizovala,“ obula se do serveru iDnes.cz.



Že by byla kontroverzní, Smetana nevnímá. „Jistě je na mě série nějakých iritujících prvků pro určitý druh lidí, ale byla by slepá ulička, kdybych tomu chtěla porozumět,“ vyjádřila se s tím, že jí příliš nezáleží na tom, co se o ní píše.

Fotogalerie: - Pouliční boje v Paříži

„To, že si jednotliví frustrovaní z mého pohledu pseudo-novináři, které bych spočítala na prstech jedné ruky, rozhodli, že budou mít jako jednu ze svých pracovních agend hejt na mně, z toho si odmítám vydedukovat, že to je něco, co by se mělo týkat masy lidí,“ řekla. V bulvárních médiích v této zemi se dle ní projevuje česká „postkomunistická zamindrákovanost“.



Předlistopadová mentalita dle ní zasahuje i do umění. Zmínila například Michala Davida, který je prý „úžasný skladatel, ale reprezentuje všechno to, jak se dá výborná skladba zkurvit“. Vkus Čechů se ale už podle zpěvačky lepší. „Tyhle věci tady jsou. Ten televizní a hudební vkus je nějakej a strašně se to dynamicky proměňuje,“ shrnula posun.



Právě témata týkající se pádu komunismu a politiky slýchávala prý hojně i doma od své matky Moniky MacDonagh-Pajerové a otce Jiřího Smetany, jenž žil od roku 1972 ve Francii. Vzpomenula, že když se sem vrátil jako producent romské hudebnice Věry Bílé, zažil šok.

Fotogalerie: - Paříž bez uprchlíků

„Řešil, že žádná rádia žádnou cikánskou zpěvačku hrát nebudou. Zjišťoval, že jsou tady ještě tyto témata a problémy. Přijet z té multikulturní barevné Paříže do té Prahy, kde vypadají všichni stejně a naprosto je děsí, že by měli hrát nějaký romský pop, protože je romský, to byl jeden z padesáti tisíc zjištění o tom, že čas plyne hrozně pomalu,“ shrnula Smetana, která ve Francii žila i studovala.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vzpomenula také, že když pracovala v Bruselu pod tehdejším europoslancem Liborem Roučkem (ČSSD) a její šéf byl pozdější ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), tak se o víkendech vydávala do Prahy za Hajem a on zase do Bruselu za ní. Rouček s Petříčkem prý tehdy na ní byli hodní a vycházeli jí vstříc.



Vzpomínané kontroverze způsobily například rozhodnutí Smetany s Hajem nechat si nejprve vyplatit covidovou dotaci pro umělce, aby poté oba odletěli na luxusní dovolenou na Bali. Podpora pro oba umělce činila 120 tisíc korun.

Psali jsme: Prasklo to! Emma „Smetanová“ si k výdělku řekla o covid podporu. A hned vyrazila na Bali

Právě Haj, který je z poloviny palestinským Arabem, popisuje, že se v Česku usídlil po několika letech v Izrali, protože nechtěl „střílet na Araby ve jménu sionismu“ a nemohl se začlenit ani mezi Araby. Akko na severu Izraele, kde žil, označil za „historické místo a největší díru planety, kde se rodí ti nejhloupější a nejméně kulturní lidé“.



Smetana vzbudila rozruch i tím, když kritizovala, že je pro Čechy dle ní typická malost a zbabělost a sama se raději považuje za „Evropanku“. „V dnešní situaci moc nechápu patriotismus. Já jsem hlavně Evropanka. Na to jsem docela hrdá,“ řekla.

Psali jsme: Emma Smetana: Česko je zatíženo komunismem. Dospěla jsem dříve, i mentálně. Po selfíčku jsem se psychicky zhroutila, zlí lidé se smáli Emma Smetana: Vydělávám šestimístné sumy. Neznám rasisty a odpůrce gayů Seď doma a šoupej nohama! Komentátor vystoupil proti Emmě Smetana kvůli „indoktrinaci dětí“ „Přemluv bábu“ Emmy Smetany: To nečekala. Tuhý odpor. „My se nedáme“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

COVID-19 Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.