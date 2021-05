Epidemiolog Smejkal varuje: Sílí hlasy, že jsme byli radikálové, kteří to přeháněli. Jenže...

Epidemiolog IKEMu a šéf rozpuštěné poradní skupiny MeSES Petr Smejkal znovu promluvil. Posteskl si, že do řešení epidemické situace budou zase promlouvat lidé, kteří covid považují za chřipečku. Pokud by bylo na něm, rozhodně by prý nenechal lidi sundat roušky ve vnitřních prostorách.

Epidemiolog Petr Smejkal si v rozhovoru pro MF Dnes posteskl, že na řešení epidemické situace v Česku zase budou mít vliv lidé, kteří covid popisují jako chřipečku.

„Neznám přesné složení nové skupiny, ale ano, mám trošku pocit, že došlo k posunu, že to před naším angažmá nebylo zase až tak špatné. Že my jsme vlastně byli ti radikálové, kteří to přeháněli s testováním a s tím zdůrazňováním, že jde opravdu o nebezpečný virus, zatímco oni nám říkali, že je to něco jen jako chřipka. Mám pocit, že tito chřipkaři se nám zase vracejí,“ varoval Smejkal.

Pokud jde o něj, nechal by testovat všechny Čechy, kteří se vrátí z dovolené, ať už tuzemské, nebo zahraniční. Vysvětluje to tak, že i když jedete jen z Českých Budějovic do Krkonoš a pak se vracíte do zaměstnání, jde o změnu prostředí a vy můžete přenést virus z jednoho kolektivu do druhého.

Současně by si uměl představit, že významně poklesnou ceny PCR testů, které reálně vyjdou na dvě až tři stovky, ale lidé za ně v testovacích místech platí mnohem víc.

Prozatím by ani nesundával roušky ve vnitřních prostorách.

„Ve vnitřních prostorách bych je ještě nesundával. CDC (Center for Disease Control and Prevention) ve Spojených státech řekla, že sundat roušky mohou očkovaní, ne všichni, jen očkovaní. My nejsme proočkovaní tak, jako jsou v USA, navíc i kdyby bylo vydané podobné doporučení v Česku, nedokážu si představit, že by se dodržovalo. Vsadil bych se, že u nás by rázem byli v autobusech všichni bez roušek,“ ohodnotil český národ.

Rozhodující podle něj bude udržet virus pod kontrolou, aby se nezopakoval loňský podzim. Podle Smejkala to sice není příliš pravděpodobné, ale stát se to může. Bude to záviset na tom, kolik lidí už bude očkováno.

